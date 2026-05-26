Részleteket tudtunk meg a székelyszentkirályi halálos balesetről

Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, de később elhunyt. Az ügyben az ügyészség bevonásával folytatódik a nyomozás.
Hétfőn este nyolc óra után nem sokkal a 112-es segélyhívón értesítették a hatóságokat, hogy baleset történt Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.
Egy autó és egy szekeres ütközött hétfőn este Székelyszentkirály határában, a baleset következtében egy személy elhunyt – erősítette meg lapunknak a község polgármestere.
A helyszíni vizsgálatok szerint egy 20 éves, Oroszhegy községi fiatal a községközpont irányába haladt járművével, amikor
A lovas szekeret egy 36 éves férfi irányította. A sérültet kórházba szállították, ahol később életét vesztette.
Az autó sofőrje a baleset idején nem állt alkohol hatása alatt. A nyomozás az ügyészség koordinálásával folytatódik, a cél a történtek pontos részleteinek feltárása.
