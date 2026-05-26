Gazdasági melléképületek váltak a lángok martalékává Szentegyházán

Két csűr teljesen, valamint több épület részlegesen égett le keddre virradóra Szentegyházán.

A több épületet érintő tűz oltásához a lövétei valamint a kápolnási önkéntes tűzoltókat is riasztották, mellettük pedig a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóság is küldött csapatot.

A gazdasági melléképületben levő állatokat időben sikerült kimenteni, személyi sérülés sem történt a tűzeset során.

a ház pedig nagy valószínűséggel lakhatatlanná vált az oltás következtében.

a tűzben négy csűr és egy lakóház volt érintett, két csűr teljesen, míg másik kettő részlegesen égett le,

Az éjjel 1 óra 7 perckor befutott riasztást követően a szentegyházi önkéntes tűzoltók vonultak a Dózsa György utcában keletkezett tűzhöz. Balázs Pál, a Szentegyházi Önkéntes Tűzoltóalakulat parancsnoka elmondta, hogy

Több mint ötven tűzoltó vonult ki a székelyudvarhelyi tűzoltóságtól, valamint a szentegyházi, kápolnási és lövétei önkéntes tűzoltóegységektől Szentegyházára, ahol

hat bevetési járművel, négy órán át küzdöttek egy tűz megfékezéséért és eloltásáért

– számolt be a részletekről a Hargita megyei tűzoltóság.

A tűz először egy lakóháznál és egy gazdasági épületnél ütött ki, majd átterjedt további három melléképületre is a közelben.

Szerencsére senki nem sérült meg, de jelentős károk keletkeztek a lakóház tetőszerkezetében, fából készült falai leégtek.