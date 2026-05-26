Gazdasági melléképületek váltak a lángok martalékává Szentegyházán

Két csűr teljesen, valamint több épület részlegesen égett le keddre virradóra Szentegyházán.
2026. május 26., 09:412026. május 26., 09:41
2026. május 26., 09:572026. május 26., 09:57
Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Két csűr teljesen, valamint több épület részlegesen égett le keddre virradóra Szentegyházán.
2026. május 26., 09:412026. május 26., 09:41
2026. május 26., 09:572026. május 26., 09:57
Az éjjel 1 óra 7 perckor befutott riasztást követően a szentegyházi önkéntes tűzoltók vonultak a Dózsa György utcában keletkezett tűzhöz. Balázs Pál, a Szentegyházi Önkéntes Tűzoltóalakulat parancsnoka elmondta, hogy
a tűzben négy csűr és egy lakóház volt érintett, két csűr teljesen, míg másik kettő részlegesen égett le,
a ház pedig nagy valószínűséggel lakhatatlanná vált az oltás következtében.
A gazdasági melléképületben levő állatokat időben sikerült kimenteni, személyi sérülés sem történt a tűzeset során.
A több épületet érintő tűz oltásához a lövétei valamint a kápolnási önkéntes tűzoltókat is riasztották, mellettük pedig a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóság is küldött csapatot.
Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Több mint ötven tűzoltó vonult ki a székelyudvarhelyi tűzoltóságtól, valamint a szentegyházi, kápolnási és lövétei önkéntes tűzoltóegységektől Szentegyházára, ahol
– számolt be a részletekről a Hargita megyei tűzoltóság.
A tűz először egy lakóháznál és egy gazdasági épületnél ütött ki, majd átterjedt további három melléképületre is a közelben.
Szerencsére senki nem sérült meg, de jelentős károk keletkeztek a lakóház tetőszerkezetében, fából készült falai leégtek.
A tűz oka rövidzárlat lehetett – áll a tűzoltóság közleményében.
A tűzoltók beavatkozásának köszönhetően a szomszédos lakóházak és melléképületek megmenekültek.
Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Indul a CityApp applikáció kivitelezése, aláírta Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere a két város közös, digitalizációját fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését pénteken.
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.
Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.
Pontosították az újabb székelyudvarhelyi ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez szükséges területvásárlási szándékot kedden az önkormányzati képviselők. Hamarosan elkezdődnek az árról szóló tárgyalások a telektulajdonossal.
Egy autó és egy szekeres ütközött hétfőn este Székelyszentkirály határában, a baleset következtében egy személy elhunyt – erősítette meg lapunknak a község polgármestere.
A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.
A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette Demeter András István lemondását a kulturális miniszteri tisztségről – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő.
szóljon hozzá!