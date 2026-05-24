 Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

• Fotó: Borbély Fanni

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

Dobos László

2026. május 24., 18:182026. május 24., 18:18

Több ezer zarándok érkezett pünkösdvasárnap Gyimesbükkbe, ahol az ezeréves határ vidékén ismét együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan idén is

a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozópontjává vált.

A vasárnapi események a gyimesbükki vasútállomáson kezdődtek, ahová délelőtt megérkezett a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors zarándokvonat. A pályaudvaron Olteán Péter polgármester köszöntötte az érkezőket, a Dani Gergely Általános Iskola diákjai pedig Sára Zsuzsa vezetésével énekkel és zenével fogadták a vendégeket. A zarándokok ezt követően közösen vonultak le a Gyimesek legrégebbi templomához.

Regina caeli imádság fogadta az ünneplőket

A Kontumáci Nagyboldogasszony-templomnál már déltől harangszó és a Regina caeli imádság fogadta az ünneplőket.

A búcsú egyik különleges meghívottja Varga Miklós Máté Péter-díjas énekes volt, aki az István, a király című rockopera részleteit adta elő.

Az ismert művész fellépése nagy sikert aratott a zarándokok körében.

Az ünnepi szentmise szónoka Ft. Farkas István, Lupus atya volt

Megható pillanatokat idézett fel a Dani Gergely Általános Iskola diákjainak ünnepi jelenete is, amely Márton Áron püspök egykori gyimesbükki látogatását elevenítette fel.

A műsor a hithez és a szülőföldhöz való ragaszkodás üzenetét hordozta.

Az ünnepi szentmise szónoka Ft. Farkas István, Lupus atya, piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt.

Idézet
A kultúra és a vallás ikertestvérek. Kultúra nélkül nincs vallás, vallás nélkül nincs kultúra

– fogalmazott a szerzetes, aki szerint napjainkban mindkettőt támadások érik, de ezek az értékek túlmutatnak a kor nehézségein.

Óriási tapsot kapott Varga Miklós a Gyimesekben

Három dolgot kérjenek a Szentlélektől

Lupus atya arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől: éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a Boldogságos Szűzanyához. Prédikációjában Dsida Jenő Krisztus című verséből is idézett, majd Móricz Zsigmond Sárarany című művét említve beszélt arról, hogy a bűn miként képes „sárba taposni” az embert. Ugyanakkor hangsúlyozta:

a kegyelem és a bűnbánat mindig lehetőséget ad a felemelkedésre.

A prédikáció végén Máriához intézett imával zárta gondolatait: „Add, hogy hozzád, a tökéletes szeretethez és szentséghez váljak egyre hasonlóbbá”.

A szentmise végén ünnepélyesen átadták a zarándokvonaton összegyűjtött adományokat a Határok Nélküli Csángó Gyermekek Egyesület vezetőjének, Tankó Előd kántor-tanítónak. A rendezvény végén nemzeti imák és ünnepi áldás hangzott el, majd a résztvevők visszakísérték a hazatérő zarándokokat a vasútállomásra, ahol 17 óra körül visszaindult a zarándokvonat.

A több ezer résztvevő miatt a Gyimeseken áthaladó 12A jelzésű országúton jelentős torlódások alakultak ki. A forgalmat a bákói Alexandru cel Bun csendőralakulat és a Bákó Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai irányították. A zarándokok többsége ugyanakkor inkább azon bosszankodott, hogy a völgyben idén sem volt megfelelő mobiltelefonos térerő.

Arcok a Kárpát-medence legnagyobb zarándokünnepéről
Csíksomlyó üzenete: meg kell őrizni a hitet, a családot és a keresztény értékeket
Képernyőn a Galac–Sepsi-SIC futsaldöntő második felvonása – a vasárnapi sportműsor
A magyargyűlölő Tanasának nagyon fáj, hogy a román állam pénzén újították fel a gyimesbükki Rákóczi-várat
Tizenegyesdráma a KSE meccsén, az újdonsült bajnok négyet lőtt a Sepsi OSK II-nek
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
A rovat további cikkei

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

2026. május 22., péntek

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is

Készen áll a zarándokok fogadására és az ünnepi események biztonságos lebonyolítására a csíksomlyói nyereg.

2026. május 22., péntek

Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára

Pontokba szedett választ küldött a Székelyhonnak a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, angol nyelven. Justin Ștefan az FK Csíkszereda elnökével készült interjúnkra reagált.

2026. május 22., péntek

A nyeregbe szállítják a mozgáskorlátozott zarándokokat

Különjárattal segíti a pünkösdi búcsúra érkező mozgáskorlátozott zarándokok kijutását a nyeregbe a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete.

2026. május 22., péntek

Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

Vármegáldás, zarándoklat és ünnepi szentmise is szerepel az idei gyimesbükki pünkösdi programban, amelyre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek vendégek.

2026. május 21., csütörtök

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk

Románia legkisebb lakosságú megyeszékhelyének újonc magyar csapataként a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk – nyilatkozta sommásan az elmúlt idény kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. Interjú egy emlékezetes idényről.

