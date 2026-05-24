 Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Fotó: Borbély Fanni
Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.
Több ezer zarándok érkezett pünkösdvasárnap Gyimesbükkbe, ahol az ezeréves határ vidékén ismét együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
A vasárnapi események a gyimesbükki vasútállomáson kezdődtek, ahová délelőtt megérkezett a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors zarándokvonat. A pályaudvaron Olteán Péter polgármester köszöntötte az érkezőket, a Dani Gergely Általános Iskola diákjai pedig Sára Zsuzsa vezetésével énekkel és zenével fogadták a vendégeket. A zarándokok ezt követően közösen vonultak le a Gyimesek legrégebbi templomához.
A Kontumáci Nagyboldogasszony-templomnál már déltől harangszó és a Regina caeli imádság fogadta az ünneplőket.
Az ismert művész fellépése nagy sikert aratott a zarándokok körében.
Az ünnepi szentmise szónoka Ft. Farkas István, Lupus atya volt
Megható pillanatokat idézett fel a Dani Gergely Általános Iskola diákjainak ünnepi jelenete is, amely Márton Áron püspök egykori gyimesbükki látogatását elevenítette fel.
Az ünnepi szentmise szónoka Ft. Farkas István, Lupus atya, piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt.
– fogalmazott a szerzetes, aki szerint napjainkban mindkettőt támadások érik, de ezek az értékek túlmutatnak a kor nehézségein.
Óriási tapsot kapott Varga Miklós a Gyimesekben
Lupus atya arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől: éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a Boldogságos Szűzanyához. Prédikációjában Dsida Jenő Krisztus című verséből is idézett, majd Móricz Zsigmond Sárarany című művét említve beszélt arról, hogy a bűn miként képes „sárba taposni” az embert. Ugyanakkor hangsúlyozta:
A prédikáció végén Máriához intézett imával zárta gondolatait: „Add, hogy hozzád, a tökéletes szeretethez és szentséghez váljak egyre hasonlóbbá”.
A szentmise végén ünnepélyesen átadták a zarándokvonaton összegyűjtött adományokat a Határok Nélküli Csángó Gyermekek Egyesület vezetőjének, Tankó Előd kántor-tanítónak. A rendezvény végén nemzeti imák és ünnepi áldás hangzott el, majd a résztvevők visszakísérték a hazatérő zarándokokat a vasútállomásra, ahol 17 óra körül visszaindult a zarándokvonat.
A több ezer résztvevő miatt a Gyimeseken áthaladó 12A jelzésű országúton jelentős torlódások alakultak ki. A forgalmat a bákói Alexandru cel Bun csendőralakulat és a Bákó Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai irányították. A zarándokok többsége ugyanakkor inkább azon bosszankodott, hogy a völgyben idén sem volt megfelelő mobiltelefonos térerő.
