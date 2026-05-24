 Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

Dobos László 2026. május 24., 18:182026. május 24., 18:18

Több ezer zarándok érkezett pünkösdvasárnap Gyimesbükkbe, ahol az ezeréves határ vidékén ismét együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan idén is

a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozópontjává vált.

Hirdetés A vasárnapi események a gyimesbükki vasútállomáson kezdődtek, ahová délelőtt megérkezett a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors zarándokvonat. A pályaudvaron Olteán Péter polgármester köszöntötte az érkezőket, a Dani Gergely Általános Iskola diákjai pedig Sára Zsuzsa vezetésével énekkel és zenével fogadták a vendégeket. A zarándokok ezt követően közösen vonultak le a Gyimesek legrégebbi templomához. Regina caeli imádság fogadta az ünneplőket A Kontumáci Nagyboldogasszony-templomnál már déltől harangszó és a Regina caeli imádság fogadta az ünneplőket.

A búcsú egyik különleges meghívottja Varga Miklós Máté Péter-díjas énekes volt, aki az István, a király című rockopera részleteit adta elő.

Az ismert művész fellépése nagy sikert aratott a zarándokok körében.

Az ünnepi szentmise szónoka Ft. Farkas István, Lupus atya volt Fotó: Borbély Fanni

Megható pillanatokat idézett fel a Dani Gergely Általános Iskola diákjainak ünnepi jelenete is, amely Márton Áron püspök egykori gyimesbükki látogatását elevenítette fel.

A műsor a hithez és a szülőföldhöz való ragaszkodás üzenetét hordozta.

Az ünnepi szentmise szónoka Ft. Farkas István, Lupus atya, piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt.

A kultúra és a vallás ikertestvérek. Kultúra nélkül nincs vallás, vallás nélkül nincs kultúra

– fogalmazott a szerzetes, aki szerint napjainkban mindkettőt támadások érik, de ezek az értékek túlmutatnak a kor nehézségein.

Óriási tapsot kapott Varga Miklós a Gyimesekben Fotó: Borbély Fanni

Három dolgot kérjenek a Szentlélektől Lupus atya arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől: éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a Boldogságos Szűzanyához. Prédikációjában Dsida Jenő Krisztus című verséből is idézett, majd Móricz Zsigmond Sárarany című művét említve beszélt arról, hogy a bűn miként képes „sárba taposni” az embert. Ugyanakkor hangsúlyozta:

a kegyelem és a bűnbánat mindig lehetőséget ad a felemelkedésre.

A prédikáció végén Máriához intézett imával zárta gondolatait: „Add, hogy hozzád, a tökéletes szeretethez és szentséghez váljak egyre hasonlóbbá”.

Fotó: Borbély Fanni

A szentmise végén ünnepélyesen átadták a zarándokvonaton összegyűjtött adományokat a Határok Nélküli Csángó Gyermekek Egyesület vezetőjének, Tankó Előd kántor-tanítónak. A rendezvény végén nemzeti imák és ünnepi áldás hangzott el, majd a résztvevők visszakísérték a hazatérő zarándokokat a vasútállomásra, ahol 17 óra körül visszaindult a zarándokvonat.

A több ezer résztvevő miatt a Gyimeseken áthaladó 12A jelzésű országúton jelentős torlódások alakultak ki. A forgalmat a bákói Alexandru cel Bun csendőralakulat és a Bákó Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai irányították. A zarándokok többsége ugyanakkor inkább azon bosszankodott, hogy a völgyben idén sem volt megfelelő mobiltelefonos térerő.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni