Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón

A XI. Székelyföldi Gyógynövény Napok idén kétnapos rendezvénnyel várja az érdeklődőket a csíksomlyói Mária-kertben a hétvégén. Az eseményen a gyógynövények, fűszernövények, helyi termékek és hagyományos székely ízek kerülnek a középpontba.

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A Székelyföldi Gyógynövény Napokat idén tizenegyedik alkalommal szervezik meg július 11–12. között a csíksomlyói Mária-kertben. A rendezvény célja, hogy bemutassa a természet kincseit, a helyi közösségek értékeit és a szülőföldön végzett értékteremtő munka eredményeit.

Szakmai előadásokkal, termelői vásárral, gasztronómiai bemutatókkal és közösségi programokkal várnak minden érdeklődőt, aki szeretné felfedezni Székelyföld gyógynövényes és kulináris örökségét – írják a szervezők.

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A szabadtéri rendezvény ingyes. A részletes programról az esemény Facebook-oldalán olvashatnak.