Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

A jegyzői lakást emlékházzá alakították, a leendő szabadtéri múzeum része le
Fotó: Tuchiluș Alex
Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.
Gelencén már az 1970-es években megfogalmazódott az elképzelés, hogy a község múltját, hagyományait és tárgyi örökségét valamilyen formában meg kellene őrizni. A most formálódó skanzen tulajdonképpen ennek a több évtizedes álomnak a megvalósulása. A Márton Áron emlékévében, a püspök gelencei látogatásának nyolcvanadik évfordulóján a Székelyhon különleges bepillantást nyert a helyszínre.
A jövőbeli falumúzeum területét és a rajta levő épületeket 2023-ban vásárolta meg a gelencei önkormányzat a Héjja családtól. A felújítási, építkezési munkálatokat bő egy évvel ezelőtt kezdték el, abban bízva, hogy
A birtok rögtön a polgármesteri hivatallal szemben található, az utcáról pedig jól látszik a két legértékesebb épülete: a magtár és a jegyzői lak.
Az 1866-ban épült magtárat újrafedték, a következőkben kitakarítják és helyreállítják
Fotó: Tuchiluș Alex
A két ingatlanról Kovács Attila, a község főjegyzője mesélt, aki az önkormányzatnál végzett munkája mellett sok időt szentel Gelence történelmének, híres családjainak felkutatására. Tőle tudjuk, hogy a magtár, amelyet Cseh Imre és Cseh Ilona (szül. László) építtetett 1866-ban, az udvar legidősebb épülete. Homlokzatán ma is látható a véséssel kialakított motívum és az építés évszáma.
A magtár épülete teljes restaurálásra szorul. Első körben a tetőszerkezetet javították ki, hogy megvédjék a beázástól. Az épület első szintje beomlott, ezt is helyre kell állítani, mielőtt a külsejét felújítanák.
emiatt értékes örökség ez az épület. Oldalára az önkormányzat már kihelyezett egy ismertető táblát is arról, miből is állt pontosan a plébánia jövedelme az 1800-as évek körül.
Kovács Attila főjegyző gyűjt, kutat és képzi magát, hogy Gelence történetét minél hitelesebben adhassák tovább az utókornak
Fotó: Tuchiluș Alex
A magtár építője, Cseh Imre maga is közel állt az egyházhoz: amellett, hogy az 1848–49-es forradalom idején honvédőrmesterként szolgált, községi elöljáró és egyházgondnok is volt; 1869-ben egyház- és iskolaszéki tanács tagjaként említik több más nemes ember, közöttük a Csoma, Jancsó, Kádár családok tagjai mellett.
A falumúzeum központi épülete Héjja István egykori községi jegyző háza. Ő volt Cseh Imre unokájának, Cseh Valéria-Józéfának a férje.
Héjja István községi jegyző, anyakönyvvezető, közbirtokossági jegyzőkönyvvezető háza
Fotó: Tuchiluș Alex
Amikor az önkormányzat megvásárolta a telket, és rajta az 1911-ben épült lakóházat, akkor a jegyző családja adományként felajánlotta annak teljes berendezését is.
ám a többi helyiség is jól mutatja, hogyan élhetett egy tehetős család a századfordulón. A bútorzat például az 1800-as évek végéről származik, ónémet stílusú, és a jegyző felesége hozta hozományként a házasságba. Ám nemcsak a berendezési tárgyak értékesek a házban.
A jegyzői lak hálószobájában minden berendezési tárgy az eredeti helyén maradt
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint megtudtuk, a padláson találtak egy rossz állapotú kartondobozt is, amelyből
A fronton megélt borzalmakról, mérhetetlen honvágyról, mély vallásosságról tanúskodó levelek a háborúban főhadnagyként szolgáló Héjja István és családja között váltódtak. Ezekből néhányat el is olvashatunk az emlékházban.
A padlásról került elő Héjja István első világháborús családi levelezése
Fotó: Tuchiluș Alex
Héjja István maga is aktív szerepet töltött be az egyházi életben, így a gelencei római katolikus egyház- és iskolatanács oszlopos tagja volt, évekkel a püspöki látogatás után gondnokká is vált. Gyermeke, Héjja János minorita rendfőnökként szolgált Aradon. Éppen ezért is volt oly fontos emlék a család életében Erdély püspökének látogatása.
A hívek már tavasszal készültek az ünnepi alkalomra, így a püspök érkezése előtt Hilibben, Haralyban és Gelencén közgyűjtés révén több sürgős javítást is elvégeztek a templomokon és azok környezetében. A főpásztor május 20-án délután öt órakor autóval érkezett Zágonból Haralyba, majd egy órával később Gelencére.
Fényképeken is megörökítették Márton Áron püspök gelencei látogatását
Fotó: Tuchiluș Alex
A bérmálási szentmise május 21-én, reggel kilenc órakor vette kezdetét. A püspök prédikációjában az erős hit és az isteni törvényekhez való hűség fontosságát hangsúlyozta, mint a megbékélés és a tartós béke alapját. A szentmise után mintegy kétórás szertartás keretében
A zárónapon a püspök a felső, régi templomban mutatott be szentmisét reggel 9 órától, és további 12 bérmálkozót részesített a szentségben.
Május 20-án emlékeztek meg Márton Áron püspök látogatásáról
Fotó: Ilyés Botond/Facebook
A magánlátogatásokra csak ezt követően került sor: a püspök ezen a napon felkereste Cseh István státusképviselőt, valamint Héjja István nyugalmazott jegyzőt, és köszönetet mondott a korábbi támogatásukért és munkájukért. Márton Áron délután négy órakor hagyta el Gelencét, hogy útját Hilib felé folytassa. Ott is ünnepélyes fogadtatásban részesült, majd a lelkes ifjúság kíséretében Ozsdola felé indult tovább.
egyet a polgármesteri hivatalnál, egyet pedig a központi templomnál. A táblák részletesen ismertetik a történetet, és korabeli fényképeket is bemutatnak.
A gelencei községvezetés azt szeretné, hogy az ide látogatók ne csak a Héjja család történetét ismerjék meg, hanem Gelence múltjából, hagyományaiból is ízelítőt kapjanak. Éppen ezért teljes mértékben kihasználják a rendelkezésre álló helyet, és a már meglévő két épület mellé többet is építenek. A terveket két részre bontották:
az egyik egy modern, multifunkcionális épület kialakítása,
a másik pedig a zsellérház, a csűr és a gatterszín felépítése.
Ilyés Botond polgármester szerint nem szabad veszni hagyni az örökséget, ezért mindent megtesz, hogy létrejöjjön a múzeum
Fotó: Tuchiluș Alex
Ilyés Botond gelencei polgármester szerint a hatalmas projekt feldarabolására szükség volt, mert a számítások során világossá vált, hogy külső finanszírozás híján sok évre elnyúlhat az építkezés. Így előbb a három kisebb épületnek láttak neki, a munkát az önkormányzat saját cégének szakemberei végzik, kizárólag a község saját költségvetéséből.
az építésére vonatkozó tervek elkészültek. Ennek becsült értéke azonban öt-hatszorosát is eléri a másik három épület összköltségének, ezért ezt majd egy következő fázisban hozzák létre.
Korhűen épült a zsellérház, amelynek mindössze három helyisége van
Fotó: Tuchiluș Alex
Látogatásunkkor már javarészt elkészült a zsellérház, amelyben régen azok az emberek és családjaik éltek, akik a tehetősebbeket szolgálták ki, náluk dolgoztak. Ugyanakkor az udvaron már épül a kétszintes csűr, amely kiállítótérként szolgál majd.
Hátul kap helyet egy gatterszín, illetve színpad, ahol a település múltját szeretnék bemutatni. Olyan szakmákat hoznának közelebb az ifjúsághoz, mint a zsindelykészítés, fafaragás, kádár- és ácsmesterség. Ide kerül majd az 1901-ből származó, Budapesten gyártott keretfűrész is, amelyet az utolsó pillanatban mentettek meg az ócskavastelepről, és most ott áll a Héjja-birtokon.
A múzeum legértékesebb eleme lesz a fűrész, amelyet minden évben egyszer be fognak indítani
Fotó: Tuchiluș Alex
Ez a fűrész fontos emléke a gelencei fafeldolgozásnak, pontosabban a gróf Mikes Ármin-féle zernyei erdőipari és gőzfűrészgyár működésének. Az 1893-ban üzembe helyezett gelencei gyárból
A gelencei önkormányzat célja, hogy a birtokában lévő fűrészt a korabeli technológiának megfelelően gőzgéppel hozza működésbe.
A szabadtéri múzeum legfrissebb látványterve
Fotó: Piller Studio Srl/Facebook
A hosszú távú cél, hogy az egész birtokon hivatalos múzeum működjön, és helyet adjon különböző eseményeknek, műhelymunkáknak is. Szeretnék, ha ezen a helyen összeállnának a Gelence és Haraly történelméről szóló kirakós darabkái, és az interaktív programok által arra sarkallnák az ide látogatókat, hogy értékeljék és éltessék a hagyományokat.
