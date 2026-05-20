Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

Farkas Orsolya 2026. május 20., 21:052026. május 20., 21:05

Gelencén már az 1970-es években megfogalmazódott az elképzelés, hogy a község múltját, hagyományait és tárgyi örökségét valamilyen formában meg kellene őrizni. A most formálódó skanzen tulajdonképpen ennek a több évtizedes álomnak a megvalósulása. A Márton Áron emlékévében, a püspök gelencei látogatásának nyolcvanadik évfordulóján a Székelyhon különleges bepillantást nyert a helyszínre. Időutazás a 19. századba A jövőbeli falumúzeum területét és a rajta levő épületeket 2023-ban vásárolta meg a gelencei önkormányzat a Héjja családtól. A felújítási, építkezési munkálatokat bő egy évvel ezelőtt kezdték el, abban bízva, hogy

néhány év alatt önerőből szabadtéri néprajzi múzeumot, vagyis skanzent tudnak létrehozni.

A birtok rögtön a polgármesteri hivatallal szemben található, az utcáról pedig jól látszik a két legértékesebb épülete: a magtár és a jegyzői lak.

Az 1866-ban épült magtárat újrafedték, a következőkben kitakarítják és helyreállítják Fotó: Tuchiluș Alex

A két ingatlanról Kovács Attila, a község főjegyzője mesélt, aki az önkormányzatnál végzett munkája mellett sok időt szentel Gelence történelmének, híres családjainak felkutatására. Tőle tudjuk, hogy a magtár, amelyet Cseh Imre és Cseh Ilona (szül. László) építtetett 1866-ban, az udvar legidősebb épülete. Homlokzatán ma is látható a véséssel kialakított motívum és az építés évszáma. Hirdetés A magtár épülete teljes restaurálásra szorul. Első körben a tetőszerkezetet javították ki, hogy megvédjék a beázástól. Az épület első szintje beomlott, ezt is helyre kell állítani, mielőtt a külsejét felújítanák.

A gabona nemcsak megélhetési forrás volt, hanem az egyházi adó alapját is képezte,

emiatt értékes örökség ez az épület. Oldalára az önkormányzat már kihelyezett egy ismertető táblát is arról, miből is állt pontosan a plébánia jövedelme az 1800-as évek körül.

Kovács Attila főjegyző gyűjt, kutat és képzi magát, hogy Gelence történetét minél hitelesebben adhassák tovább az utókornak Fotó: Tuchiluș Alex

A magtár építője, Cseh Imre maga is közel állt az egyházhoz: amellett, hogy az 1848–49-es forradalom idején honvédőrmesterként szolgált, községi elöljáró és egyházgondnok is volt; 1869-ben egyház- és iskolaszéki tanács tagjaként említik több más nemes ember, közöttük a Csoma, Jancsó, Kádár családok tagjai mellett. Akinek számított a haza, a család és az egyházi élet A falumúzeum központi épülete Héjja István egykori községi jegyző háza. Ő volt Cseh Imre unokájának, Cseh Valéria-Józéfának a férje.

Héjja István községi jegyző, anyakönyvvezető, közbirtokossági jegyzőkönyvvezető háza Fotó: Tuchiluș Alex

Amikor az önkormányzat megvásárolta a telket, és rajta az 1911-ben épült lakóházat, akkor a jegyző családja adományként felajánlotta annak teljes berendezését is.

A jegyzői lak hálószobájában megőrizték az eredeti enteriőrt, ez tölti be a központi szerepet,

ám a többi helyiség is jól mutatja, hogyan élhetett egy tehetős család a századfordulón. A bútorzat például az 1800-as évek végéről származik, ónémet stílusú, és a jegyző felesége hozta hozományként a házasságba. Ám nemcsak a berendezési tárgyak értékesek a házban.

A jegyzői lak hálószobájában minden berendezési tárgy az eredeti helyén maradt Fotó: Tuchiluș Alex

Mint megtudtuk, a padláson találtak egy rossz állapotú kartondobozt is, amelyből

mintegy nyolcszáz darab első világháborús családi levél került elő.

A fronton megélt borzalmakról, mérhetetlen honvágyról, mély vallásosságról tanúskodó levelek a háborúban főhadnagyként szolgáló Héjja István és családja között váltódtak. Ezekből néhányat el is olvashatunk az emlékházban.

A padlásról került elő Héjja István első világháborús családi levelezése Fotó: Tuchiluș Alex

Itt járt Márton Áron püspök Héjja István maga is aktív szerepet töltött be az egyházi életben, így a gelencei római katolikus egyház- és iskolatanács oszlopos tagja volt, évekkel a püspöki látogatás után gondnokká is vált. Gyermeke, Héjja János minorita rendfőnökként szolgált Aradon. Éppen ezért is volt oly fontos emlék a család életében Erdély püspökének látogatása.

Márton Áron 1946. május 20-22-én, a bérmaútja során járt a községben.

A hívek már tavasszal készültek az ünnepi alkalomra, így a püspök érkezése előtt Hilibben, Haralyban és Gelencén közgyűjtés révén több sürgős javítást is elvégeztek a templomokon és azok környezetében. A főpásztor május 20-án délután öt órakor autóval érkezett Zágonból Haralyba, majd egy órával később Gelencére.

Fényképeken is megörökítették Márton Áron püspök gelencei látogatását Fotó: Tuchiluș Alex

A bérmálási szentmise május 21-én, reggel kilenc órakor vette kezdetét. A püspök prédikációjában az erős hit és az isteni törvényekhez való hűség fontosságát hangsúlyozta, mint a megbékélés és a tartós béke alapját. A szentmise után mintegy kétórás szertartás keretében

összesen 669 fiatal (334 fiú és 335 lány) részesült a bérmálás szentségében a három településről.

A zárónapon a püspök a felső, régi templomban mutatott be szentmisét reggel 9 órától, és további 12 bérmálkozót részesített a szentségben.

Május 20-án emlékeztek meg Márton Áron püspök látogatásáról Fotó: Ilyés Botond/Facebook

A magánlátogatásokra csak ezt követően került sor: a püspök ezen a napon felkereste Cseh István státusképviselőt, valamint Héjja István nyugalmazott jegyzőt, és köszönetet mondott a korábbi támogatásukért és munkájukért. Márton Áron délután négy órakor hagyta el Gelencét, hogy útját Hilib felé folytassa. Ott is ünnepélyes fogadtatásban részesült, majd a lelkes ifjúság kíséretében Ozsdola felé indult tovább.

A látogatás nyolcvanadik évfordulója alkalmából Gelencén két emléktáblát is elhelyeztek:

egyet a polgármesteri hivatalnál, egyet pedig a központi templomnál. A táblák részletesen ismertetik a történetet, és korabeli fényképeket is bemutatnak. Megépült a zsellérház, készül a csűr A gelencei községvezetés azt szeretné, hogy az ide látogatók ne csak a Héjja család történetét ismerjék meg, hanem Gelence múltjából, hagyományaiból is ízelítőt kapjanak. Éppen ezért teljes mértékben kihasználják a rendelkezésre álló helyet, és a már meglévő két épület mellé többet is építenek. A terveket két részre bontották: az egyik egy modern, multifunkcionális épület kialakítása,

a másik pedig a zsellérház, a csűr és a gatterszín felépítése.

Ilyés Botond polgármester szerint nem szabad veszni hagyni az örökséget, ezért mindent megtesz, hogy létrejöjjön a múzeum Fotó: Tuchiluș Alex

Ilyés Botond gelencei polgármester szerint a hatalmas projekt feldarabolására szükség volt, mert a számítások során világossá vált, hogy külső finanszírozás híján sok évre elnyúlhat az építkezés. Így előbb a három kisebb épületnek láttak neki, a munkát az önkormányzat saját cégének szakemberei végzik, kizárólag a község saját költségvetéséből.

A multifunkcionális épületben helyet kap konferenciaterem, közösségi tér és tábori szálláshely is,

az építésére vonatkozó tervek elkészültek. Ennek becsült értéke azonban öt-hatszorosát is eléri a másik három épület összköltségének, ezért ezt majd egy következő fázisban hozzák létre.

Korhűen épült a zsellérház, amelynek mindössze három helyisége van Fotó: Tuchiluș Alex

Látogatásunkkor már javarészt elkészült a zsellérház, amelyben régen azok az emberek és családjaik éltek, akik a tehetősebbeket szolgálták ki, náluk dolgoztak. Ugyanakkor az udvaron már épül a kétszintes csűr, amely kiállítótérként szolgál majd. A fűrész az egyik legértékesebb elem Hátul kap helyet egy gatterszín, illetve színpad, ahol a település múltját szeretnék bemutatni. Olyan szakmákat hoznának közelebb az ifjúsághoz, mint a zsindelykészítés, fafaragás, kádár- és ácsmesterség. Ide kerül majd az 1901-ből származó, Budapesten gyártott keretfűrész is, amelyet az utolsó pillanatban mentettek meg az ócskavastelepről, és most ott áll a Héjja-birtokon.

A múzeum legértékesebb eleme lesz a fűrész, amelyet minden évben egyszer be fognak indítani Fotó: Tuchiluș Alex

Ez a fűrész fontos emléke a gelencei fafeldolgozásnak, pontosabban a gróf Mikes Ármin-féle zernyei erdőipari és gőzfűrészgyár működésének. Az 1893-ban üzembe helyezett gelencei gyárból

évente hatszáz fenyőgerendával és deszkával megrakott vasúti kocsit gördítettek le a nagyállomásnál működő fűrésztelephez.

A gelencei önkormányzat célja, hogy a birtokában lévő fűrészt a korabeli technológiának megfelelően gőzgéppel hozza működésbe.

A szabadtéri múzeum legfrissebb látványterve Fotó: Piller Studio Srl/Facebook