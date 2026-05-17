Segítő kéz a tehetséges diákoknak, akik gyengén teljesítenek az iskolában

Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.

Farkas Orsolya 2026. május 17., 21:002026. május 17., 21:00

A mentorprogram három sepsiszentgyörgyi középiskola öt tizenegyedikes diákjával rajtolt el február elején. A résztvevő gyerekeknél sikerült konkrét eredményeket elérni: önbizalmat erősíteni, letisztult képet kapni a pályaválasztással kapcsolatban, és új tanulási technikákkal növelni a tanulási motivációt. Néha elég egy kis önbizalom A programot szakmai előkészület előzte meg: egy évvel ezelőtt elkezdődött a tervezés, ősszel volt a mentorképzés, majd kiválasztották azokat a gyerekeket, akik alkalmasak a mentorálásra. A választás szakértői véleményezés alapján történt, amelyet a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete dolgozott ki.

Bereczki Kinga szerint jól vették a kihívásokat a mentorok, folytatni fogják a programot Fotó: Tuchiluș Alex

A felmérésen a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, a Plugor Sándor Művészeti Szakközépiskola és a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola hetven tizenegyedikes diákja vett részt. Közülük került ki első körben hat olyan fiatal, akinek motivációs és tehetségprofilja megfelelt a célnak, vagyis

akikben van elszántság a tanulásra, fejlődésre, azonban az iskolában alulteljesítenek, gyenge eredményeket hoznak.

Ezután felvették a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, majd a gyerekekkel, akik eldönthették, részt kívánnak-e venni a programban. Hat közül öt fiatal vállalta a csatlakozást, majd az első találkozás után még egyvalaki visszalépett, így

végül négy középiskolással és három pedagógussal zajlott le a program.

Bereczki Kinga, az SZTT elnöke szerint az igazi munka ekkor kezdődött el: a mentorok és mentoráltak közösen azonosították a problémákat, majd különböző módszerekkel elkezdtek dolgozni ezek kiküszöbölésén. A mentorálásban alkalmazott módszerek az irányított beszélgetések,

közös elemzések,

kártyajátékok,

önismereti gyakorlatok

és online tesztek voltak. Idővel azok, akikben azelőtt erős volt az önbizalomhiány, jobban kezdtek teljesíteni az iskolai felmérőkön, a tanulási nehézségekkel küzdők új technikákat tanultak meg, illetve azok, akik a pályaválasztás miatt szorongtak, új irányokat ismertek meg, céltudatosabbak lettek. Alap az őszinteség és a bizalom A programban résztvevő mentorok, Bereczki Ágota és Szóró Dorina Mónika kiemelték: a legfontosabb feladat az volt, hogy a gyerekekkel bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki, megértessék velük, hogy a program akkor válik igazán hasznukra, ha őszintén, nyíltan beszélgetnek a mentorokkal.

Szóró Dorina Mónika és Bereczki Ágota mentorként is tanulságosnak látja az elmúlt három hónapot Fotó: Tuchiluș Alex

Amint ez a kapcsolat megerősödött, könnyebb volt a haladás, igaz, a gyerekek túlterheltsége miatt néha át kellett ütemezni a heti találkozókat. Hirdetés A fiatalokkal való beszélgetésekből kiderült: számukra fontos, hogy csak rájuk figyeljenek. Éppen ezért arra törekedtek a pedagógusok, hogy gondolkodásra sarkallják őket anélkül, hogy nyomást, megfelelési kényszert éreznének.

A mentorprogrammal a lehetőségekre világítottak rá, és azt remélik, hogy a gyerekek az itt szerzett tapasztalatokból tovább építkeznek, magabiztosabban lépnek át a felnőttkorba.

A programot lezárták, és a gyerekek, valamint a mentorok körében végzett utólagos felmérés alapján elmondható, hogy szükséges és hasznos volt a program. Éppen ezért

szeretnék kibővíteni, és legalább tíz diákkal újraindítani ősszel,