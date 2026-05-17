Segítő kéz a tehetséges diákoknak, akik gyengén teljesítenek az iskolában

A mentorok beszélgetések, közös elemzések, kártyajátékok, online tesztek révén kapcsolódtak a diákokkal • Fotó: Tuchiluș Alex

A mentorok beszélgetések, közös elemzések, kártyajátékok, online tesztek révén kapcsolódtak a diákokkal

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.

Farkas Orsolya

2026. május 17., 21:002026. május 17., 21:00

A mentorprogram három sepsiszentgyörgyi középiskola öt tizenegyedikes diákjával rajtolt el február elején. A résztvevő gyerekeknél sikerült konkrét eredményeket elérni: önbizalmat erősíteni, letisztult képet kapni a pályaválasztással kapcsolatban, és új tanulási technikákkal növelni a tanulási motivációt.

Néha elég egy kis önbizalom

A programot szakmai előkészület előzte meg: egy évvel ezelőtt elkezdődött a tervezés, ősszel volt a mentorképzés, majd kiválasztották azokat a gyerekeket, akik alkalmasak a mentorálásra. A választás szakértői véleményezés alapján történt, amelyet a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete dolgozott ki.

Bereczki Kinga szerint jól vették a kihívásokat a mentorok, folytatni fogják a programot • Fotó: Tuchiluș Alex

Bereczki Kinga szerint jól vették a kihívásokat a mentorok, folytatni fogják a programot

Fotó: Tuchiluș Alex

A felmérésen a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, a Plugor Sándor Művészeti Szakközépiskola és a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola hetven tizenegyedikes diákja vett részt. Közülük került ki első körben hat olyan fiatal, akinek motivációs és tehetségprofilja megfelelt a célnak, vagyis

akikben van elszántság a tanulásra, fejlődésre, azonban az iskolában alulteljesítenek, gyenge eredményeket hoznak.

Ezután felvették a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, majd a gyerekekkel, akik eldönthették, részt kívánnak-e venni a programban. Hat közül öt fiatal vállalta a csatlakozást, majd az első találkozás után még egyvalaki visszalépett, így

végül négy középiskolással és három pedagógussal zajlott le a program.

Bereczki Kinga, az SZTT elnöke szerint az igazi munka ekkor kezdődött el: a mentorok és mentoráltak közösen azonosították a problémákat, majd különböző módszerekkel elkezdtek dolgozni ezek kiküszöbölésén. A mentorálásban alkalmazott módszerek

  • az irányított beszélgetések,

  • közös elemzések,

  • kártyajátékok,

  • önismereti gyakorlatok

  • és online tesztek voltak.

Idővel azok, akikben azelőtt erős volt az önbizalomhiány, jobban kezdtek teljesíteni az iskolai felmérőkön, a tanulási nehézségekkel küzdők új technikákat tanultak meg, illetve azok, akik a pályaválasztás miatt szorongtak, új irányokat ismertek meg, céltudatosabbak lettek.

Alap az őszinteség és a bizalom

A programban résztvevő mentorok, Bereczki Ágota és Szóró Dorina Mónika kiemelték: a legfontosabb feladat az volt, hogy a gyerekekkel bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki, megértessék velük, hogy a program akkor válik igazán hasznukra, ha őszintén, nyíltan beszélgetnek a mentorokkal.

Szóró Dorina Mónika és Bereczki Ágota mentorként is tanulságosnak látja az elmúlt három hónapot • Fotó: Tuchiluș Alex

Szóró Dorina Mónika és Bereczki Ágota mentorként is tanulságosnak látja az elmúlt három hónapot

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint ez a kapcsolat megerősödött, könnyebb volt a haladás, igaz, a gyerekek túlterheltsége miatt néha át kellett ütemezni a heti találkozókat.

A fiatalokkal való beszélgetésekből kiderült: számukra fontos, hogy csak rájuk figyeljenek. Éppen ezért arra törekedtek a pedagógusok, hogy gondolkodásra sarkallják őket anélkül, hogy nyomást, megfelelési kényszert éreznének.

A mentorprogrammal a lehetőségekre világítottak rá, és azt remélik, hogy a gyerekek az itt szerzett tapasztalatokból tovább építkeznek, magabiztosabban lépnek át a felnőttkorba.

A programot lezárták, és a gyerekek, valamint a mentorok körében végzett utólagos felmérés alapján elmondható, hogy szükséges és hasznos volt a program. Éppen ezért

szeretnék kibővíteni, és legalább tíz diákkal újraindítani ősszel,

akkor már a remények szerint Kézdivásárhelyen is.

Háromszék Oktatás
2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

2026. május 16., szombat

Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

2026. május 16., szombat

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

2026. május 15., péntek

Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

2026. május 14., csütörtök

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

2026. május 14., csütörtök

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

2026. május 13., szerda

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

