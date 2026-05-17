Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Székelyhon 2026. május 17., 09:24

Mintegy tíz méter mély kútba esett egy ember a Maros megyei Ernye községben, a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnap reggel fél 7-kor riasztották – közölte a Maros megyei tűzoltóság. A helyszínre egy műszaki mentőjárművet és egy SMURD intenzív terápiás egységet vezényeltek ki. A mentésben az ernyei önkéntes tűzoltóság is részt vett egy motoros szivattyúval, amelyet a kút vizének kiszivattyúzására használtak.