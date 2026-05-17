Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Székelyhon

2026. május 17., 09:242026. május 17., 09:24

Mintegy tíz méter mély kútba esett egy ember a Maros megyei Ernye községben, a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnap reggel fél 7-kor riasztották – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

A helyszínre egy műszaki mentőjárművet és egy SMURD intenzív terápiás egységet vezényeltek ki. A mentésben az ernyei önkéntes tűzoltóság is részt vett egy motoros szivattyúval, amelyet a kút vizének kiszivattyúzására használtak.

Az áldozatot sikerült kiemelni, azonban a mentőorvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.

2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében

Életét vesztette egy marosvásárhelyi férfi, akit személyvonat ütött el péntek reggel Nyárádtő közelében.

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely

Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

