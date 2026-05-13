Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Lángba borult egy kisebb faház Felsőidecsen
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.
A Maros megyei tűzoltóság által továbbított fotók szerint a faház nagy lángokkal ég, az oltáson jelenleg is dolgoznak a szászrégeni tűzoltók. Tájékoztatásuk szerint a tűz körülbelül harminc négyzetméteren pusztít, de nem kell attól tartani, hogy továbbterjed.
