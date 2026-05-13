Házfelújítás a rászorulóknak: szerződéskötésre várnak a községek

A program kötelező célkitűzése, hogy az adott községben rászoruló családok otthonát újítják fel, de emellett más célokat is vállalhatnak az önkormányzatok.

Fotó: Borbély Fanni

Hónapok óta alig történt elmozdulás abban a programban, amelyben EU-s finanszírozásból házfelújításokat végeznének és háromfős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót számos településen. Hargita megyében azonban már van két pozitív példa.

Széchely István

2026. május 13., 19:202026. május 13., 19:20

Egy éve zajlik már annak a programnak az előkészítése, amelyben vidéki településeken segítenek majd rászoruló családokon, illetve szakembereket alkalmaznak a helyi egészségügyi, szociális és tanügyi problémák feltérképezése és megoldása érdekében. Az EU-s forrásból finanszírozott projekt kiírására Hargita megyéből a községeknek mintegy a fele jelentkezett a családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztériumnál, minden szükséges előkészületet megtettek, ám hónapok óta mindhiába várnak a szerződéskötésre.

Hargita megye úgy áll, hogy minden szükséges dokumentumot, amit kértek, a módosításokat, tehát mindent megcsináltunk február óta”

– mondta el érdeklődésünkre Egyed Katalin, a megyei projekt lebonyolítását irányító Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője, megjegyezve, hogy most már mindenki a bukaresti jóváhagyásra vár, hogy az érintett községekben elkezdődhessen a program kivitelezése.

Hargita megyéből 28 község vesz részt a programban,

és az érintett önkormányzatok többségénél már türelmetlenül várják a szerződéskötést, de a helyzet országszerte hasonló.

Március elején, amikor már nehézkesen haladt a folyamat, Egyed Katalin elmondta, hogy Bukarestben lassult le az ügymenet, de ott is dolgoznak, csak nagy mennyiségű dosszié érkezett be a fővárosba, amit nem tudnak olyan ütemben feldolgozni, hogy látványos haladás történjen. A folyamat azonban az utóbbi idők történései – a kormányválság, minisztercserék stb. – miatt még jobban lelassult, és érdeklődésükre azt a választ kapják a szaktárcától, hogy

folyamatban van a dossziék jóváhagyása, de hozzávetőlegesen sem lehet tudni, hogy ez mikor történik majd meg.

Mivel azonban több minisztériumot is érint ez a folyamat, Egyed Katalin szerint el fog húzódni az ügymenet.

Két községben már elkezdődött a munka

A programban részt vevő 28 település között két olyan község van, Csíkszentgyörgy és Csíkszentimre, amely már megkapott minden szükséges jóváhagyást. Ezekben a szerződéskötést követően már el is kezdődött a pályázati program kivitelezése.

A program kötelező célkitűzése, hogy az adott községben rászoruló családok otthonát újítják fel.

Ez nem házépítéseket jelent, de nem is lakhatatlan házak felújítására kell gondolni – ajtó- és ablakcserékre, tetőfelújításokra terjednek ki a renoválások, olyan családok esetében, akik kiszolgáltatott helyzetben élnek – mondta el a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetője.

Csíkszentimrén egyelőre a kötelező feladat teljesítésére fektetik a hangsúlyt, ott ugyanis még a háromfős szakembercsoport sem teljes, hiszen még nem találtak szociális referenst. Csíkszentgyörgyön a délutáni oktatás megszervezése is része a pályázati finanszírozásból megvalósítandó célkitűzéseknek – tudtuk meg Egyed Katalintól.

A program részeként minden településen szociális, egészségügyi és oktatási problémák megoldására alkalmazhatnak egy-egy szakembert.

A háromfős munkacsoport bérét a program lezárásáig a pályázati finanszírozásból biztosítják, de 2029 után még legalább öt évig saját forrásból kell fenntartsák ezeket az állasokat az érintett önkormányzatok. A szociális, egészségügyi és iskolai tanácsadó feladata lesz a helyi problémák azonosítása és a megoldás elősegítése – ez sokkal hatékonyabban működik, ha helyben vannak a szakemberek.

Szociális referensek többnyire vannak az önkormányzatoknál, egészségügyi és iskolai tanácsadók azonban nemigen, főleg iskolai tanácsadóból van nagyon kevés a vidéki településeken – e tekintetben is nagy segítséget jelent a pályázati program a községeknek, hangsúlyozta a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetője. Ugyanakkor az állami megszorítások közepette

a személyzethiány jelentette nyomás is enyhülhet majd az érintett településeken, ha megkapják a jóváhagyást a szerződéskötésre.

Az EU-s alapokból finanszírozott projektben – amely 2029 végéig tart, és amelyet a családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium a vidéki közösségek legátfogóbb szociális programjának nevezett – tavaly tavasszal nyitották meg a jelentkezést a vidéki települések számára.

A program költségvetése 815 millió euró – ezt bérekre, illetve eszközök és erőforrások beszerzésére fordítják –, célja pedig az, hogy kétezer községben segítséget biztosítsanak a lakosságnak, különösen a nehéz helyzetben élőknek a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

A pályázati programban részt vevő Hargita megyei községek: Bögöz, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, Farkaslaka, Siménfalva, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Szépvíz, Etéd, Felsőboldogfalva, Galambfalva, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Homoródalmás, Kápolnásfalu, Kászonaltíz, Madéfalva, Máréfalva, Oklánd, Szentábrahám, Újszékely és Vasláb.

2026. május 13., szerda

Egy hónap alatt több száz lejjel nőtt a nettó átlagbér – ki érezte meg?

Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek

Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.

Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.

Megduplázták a hangos bulikért és a közrendzavarásért kiszabható bírságokat

A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Nicușor Dan Bukarestben

Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.

Orbán Viktor: mától liberális kormány vezeti Magyarországot

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

