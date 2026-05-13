Házfelújítás a rászorulóknak: szerződéskötésre várnak a községek

A program kötelező célkitűzése, hogy az adott községben rászoruló családok otthonát újítják fel, de emellett más célokat is vállalhatnak az önkormányzatok. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Hónapok óta alig történt elmozdulás abban a programban, amelyben EU-s finanszírozásból házfelújításokat végeznének és háromfős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót számos településen. Hargita megyében azonban már van két pozitív példa.
Egy éve zajlik már annak a programnak az előkészítése, amelyben vidéki településeken segítenek majd rászoruló családokon, illetve szakembereket alkalmaznak a helyi egészségügyi, szociális és tanügyi problémák feltérképezése és megoldása érdekében. Az EU-s forrásból finanszírozott projekt kiírására Hargita megyéből a községeknek mintegy a fele jelentkezett a családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztériumnál, minden szükséges előkészületet megtettek, ám hónapok óta mindhiába várnak a szerződéskötésre.
– mondta el érdeklődésünkre Egyed Katalin, a megyei projekt lebonyolítását irányító Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője, megjegyezve, hogy most már mindenki a bukaresti jóváhagyásra vár, hogy az érintett községekben elkezdődhessen a program kivitelezése.
és az érintett önkormányzatok többségénél már türelmetlenül várják a szerződéskötést, de a helyzet országszerte hasonló.
Március elején, amikor már nehézkesen haladt a folyamat, Egyed Katalin elmondta, hogy Bukarestben lassult le az ügymenet, de ott is dolgoznak, csak nagy mennyiségű dosszié érkezett be a fővárosba, amit nem tudnak olyan ütemben feldolgozni, hogy látványos haladás történjen. A folyamat azonban az utóbbi idők történései – a kormányválság, minisztercserék stb. – miatt még jobban lelassult, és érdeklődésükre azt a választ kapják a szaktárcától, hogy
Mivel azonban több minisztériumot is érint ez a folyamat, Egyed Katalin szerint el fog húzódni az ügymenet.
A programban részt vevő 28 település között két olyan község van, Csíkszentgyörgy és Csíkszentimre, amely már megkapott minden szükséges jóváhagyást. Ezekben a szerződéskötést követően már el is kezdődött a pályázati program kivitelezése.
Ez nem házépítéseket jelent, de nem is lakhatatlan házak felújítására kell gondolni – ajtó- és ablakcserékre, tetőfelújításokra terjednek ki a renoválások, olyan családok esetében, akik kiszolgáltatott helyzetben élnek – mondta el a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetője.
Csíkszentimrén egyelőre a kötelező feladat teljesítésére fektetik a hangsúlyt, ott ugyanis még a háromfős szakembercsoport sem teljes, hiszen még nem találtak szociális referenst. Csíkszentgyörgyön a délutáni oktatás megszervezése is része a pályázati finanszírozásból megvalósítandó célkitűzéseknek – tudtuk meg Egyed Katalintól.
A háromfős munkacsoport bérét a program lezárásáig a pályázati finanszírozásból biztosítják, de 2029 után még legalább öt évig saját forrásból kell fenntartsák ezeket az állasokat az érintett önkormányzatok. A szociális, egészségügyi és iskolai tanácsadó feladata lesz a helyi problémák azonosítása és a megoldás elősegítése – ez sokkal hatékonyabban működik, ha helyben vannak a szakemberek.
Szociális referensek többnyire vannak az önkormányzatoknál, egészségügyi és iskolai tanácsadók azonban nemigen, főleg iskolai tanácsadóból van nagyon kevés a vidéki településeken – e tekintetben is nagy segítséget jelent a pályázati program a községeknek, hangsúlyozta a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetője. Ugyanakkor az állami megszorítások közepette
Az EU-s alapokból finanszírozott projektben – amely 2029 végéig tart, és amelyet a családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium a vidéki közösségek legátfogóbb szociális programjának nevezett – tavaly tavasszal nyitották meg a jelentkezést a vidéki települések számára.
A program költségvetése 815 millió euró – ezt bérekre, illetve eszközök és erőforrások beszerzésére fordítják –, célja pedig az, hogy kétezer községben segítséget biztosítsanak a lakosságnak, különösen a nehéz helyzetben élőknek a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
A pályázati programban részt vevő Hargita megyei községek: Bögöz, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, Farkaslaka, Siménfalva, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Szépvíz, Etéd, Felsőboldogfalva, Galambfalva, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Homoródalmás, Kápolnásfalu, Kászonaltíz, Madéfalva, Máréfalva, Oklánd, Szentábrahám, Újszékely és Vasláb.
