Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.
Áprilisban 10,7 százalékos volt az éves infláció Romániában, miután
a szolgáltatások 13,04 százalékkal,
a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal,
az élelmiszerek pedig 7,39 százalékkal drágultak egy év alatt.
Az élelmiszerek közül a kávé ára 21,76 százalékkal, a tojásé 14,78 százalékkal, a marhahúsé 12,24 százalékkal nőtt áprilisban az egy évvel ezelőttihez képest.
Más termékeknél is számottevő drágulást jegyeztek: a cukortermékek, cukrásztermékek és a méz 11,09 százalékkal drágult, a tehéntej ára 10,97 százalékkal, a kenyéré 8,96 százalékkal, a friss gyümölcsé 11,77 százalékkal, a baromfihúsé 7,04 százalékkal nőtt.
Az alkoholtartalmú italok kategóriájában a sör az elmúlt egy évben 8,04 százalékkal, a bor pedig 7,02 százalékkal drágult.
Bizonyos élelmiszerek ára csökkent 2026 áprilisában 2025 áprilisához képest:
A nem élelmiszertermékek közül az áram ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 54,18 százalékkal, ami az árplafon eltörlésének tudható be. A benzin 22,42 százalékkal, a gázolaj 32,68 százalékkal, a hőenergia 10,7 százalékkal drágult. A könyvek, újságok és folyóiratok 10,37 százalékkal, a mosószerek 9,45 százalékkal, a dohány és a cigaretta 7,42 százalékkal került többe.
A higiéniai és kozmetikai szolgáltatások díja 15,07 százalékkal, a víz-, csatorna- és köztisztasági szolgáltatásoké 15,05 százalékkal nőtt. Ebben a kategóriában árcsökkenést csak a légi közlekedési szolgáltatásoknál jegyeztek: a díjak az előző év azonos időszakához képest 4,69 százalékkal mérséklődtek.
Idén márciushoz viszonyítva azonban áprilisban az üzemanyag árának emelkedése miatt 27,58 százalékkal nőtt a légi közlekedési szolgáltatások díja.
Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.
