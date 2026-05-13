Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

Székelyhon

2026. május 13., 12:172026. május 13., 12:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Áprilisban 10,7 százalékos volt az éves infláció Romániában, miután

  • a szolgáltatások 13,04 százalékkal,

    Hirdetés

  • a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal,

  • az élelmiszerek pedig 7,39 százalékkal drágultak egy év alatt.

Az élelmiszerek közül a kávé ára 21,76 százalékkal, a tojásé 14,78 százalékkal, a marhahúsé 12,24 százalékkal nőtt áprilisban az egy évvel ezelőttihez képest.

Más termékeknél is számottevő drágulást jegyeztek: a cukortermékek, cukrásztermékek és a méz 11,09 százalékkal drágult, a tehéntej ára 10,97 százalékkal, a kenyéré 8,96 százalékkal, a friss gyümölcsé 11,77 százalékkal, a baromfihúsé 7,04 százalékkal nőtt.

Az alkoholtartalmú italok kategóriájában a sör az elmúlt egy évben 8,04 százalékkal, a bor pedig 7,02 százalékkal drágult.

Bizonyos élelmiszerek ára csökkent 2026 áprilisában 2025 áprilisához képest:

a burgonyáé 11,7 százalékkal, a szárazbabé és más hüvelyeseké 4,33 százalékkal, a liszté 4,38 százalékkal, a kukoricaliszté pedig 3,06 százalékkal mérséklődött.

A nem élelmiszertermékek közül az áram ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 54,18 százalékkal, ami az árplafon eltörlésének tudható be. A benzin 22,42 százalékkal, a gázolaj 32,68 százalékkal, a hőenergia 10,7 százalékkal drágult. A könyvek, újságok és folyóiratok 10,37 százalékkal, a mosószerek 9,45 százalékkal, a dohány és a cigaretta 7,42 százalékkal került többe.

A szolgáltatások kategóriájában a legnagyobb áremelkedést a lakbéreknél regisztrálták, amelyek 43,78 százalékkal nőttek éves viszonylatban.

A higiéniai és kozmetikai szolgáltatások díja 15,07 százalékkal, a víz-, csatorna- és köztisztasági szolgáltatásoké 15,05 százalékkal nőtt. Ebben a kategóriában árcsökkenést csak a légi közlekedési szolgáltatásoknál jegyeztek: a díjak az előző év azonos időszakához képest 4,69 százalékkal mérséklődtek.

Idén márciushoz viszonyítva azonban áprilisban az üzemanyag árának emelkedése miatt 27,58 százalékkal nőtt a légi közlekedési szolgáltatások díja.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Székelyhon

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
Székelyhon

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Székely Sport

„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Krónika

Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Székely Sport

Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 13., szerda

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt
Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt
2026. május 13., szerda

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt
Hirdetés
2026. május 13., szerda

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

Májusi havazás a Madarasi Hargitán
Májusi havazás a Madarasi Hargitán
2026. május 13., szerda

Májusi havazás a Madarasi Hargitán
2026. május 13., szerda

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb

Hogyan hat a jelenlegi gazdasági helyzet a könyvkiadásra, és miként tudnak működni a kiadók? Mekkora példányszámban jelennek meg a könyvek, és hogyan alakul a vásárlóerő? Két székelyföldi könyvvásár között erdélyi könyvkiadók vezetőivel beszélgettünk.

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb
Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb
2026. május 13., szerda

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb
2026. május 13., szerda

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond
Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond
2026. május 13., szerda

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond
Hirdetés
2026. május 13., szerda

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni
Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni
2026. május 13., szerda

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni
2026. május 13., szerda

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését

Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését
Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését
2026. május 13., szerda

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését
2026. május 13., szerda

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány

Ingyenesen állítják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltött polgárok számára június 30-ig.

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány
Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány
2026. május 13., szerda

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány
Hirdetés
2026. május 12., kedd

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
2026. május 12., kedd

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
2026. május 12., kedd

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók
Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók
2026. május 12., kedd

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók
2026. május 12., kedd

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik
Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik
2026. május 12., kedd

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!