Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

Áprilisban 10,7 százalékos volt az éves infláció Romániában, miután

a szolgáltatások 13,04 százalékkal,

a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal,

az élelmiszerek pedig 7,39 százalékkal drágultak egy év alatt.

Az élelmiszerek közül a kávé ára 21,76 százalékkal, a tojásé 14,78 százalékkal, a marhahúsé 12,24 százalékkal nőtt áprilisban az egy évvel ezelőttihez képest.

Más termékeknél is számottevő drágulást jegyeztek: a cukortermékek, cukrásztermékek és a méz 11,09 százalékkal drágult, a tehéntej ára 10,97 százalékkal, a kenyéré 8,96 százalékkal, a friss gyümölcsé 11,77 százalékkal, a baromfihúsé 7,04 százalékkal nőtt.

Az alkoholtartalmú italok kategóriájában a sör az elmúlt egy évben 8,04 százalékkal, a bor pedig 7,02 százalékkal drágult.

Bizonyos élelmiszerek ára csökkent 2026 áprilisában 2025 áprilisához képest: