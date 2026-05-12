Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

A Vâlcea megyei csendőrség tájékoztatása szerint az emberek a 112-es segélyhívón jelentették, hogy medvét láttak, azonban nem várták meg a beavatkozó egység kiérkezését, hanem maguk próbálták megoldani a helyzetet. Az esetet a helyszínen tartózkodók egyike mobiltelefonnal rögzítette.

A felvételeken az látható – írja az Agerpres hírügynökség a csendőrség tájékoztatására hivatkozva –, ahogy egy férfi üldözőbe veszi az állatot, és megpróbálja egy kerti szerszámmal megütve elhajtani.

„Noha a medve próbált elmenekülni és eltávolodni a területről, az üldözése támadást válthatott volna ki.