Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

• Fotó: Vâlcea megyei csendőrség Facebook-oldala

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

2026. május 12., 20:522026. május 12., 20:52

A Vâlcea megyei csendőrség tájékoztatása szerint az emberek a 112-es segélyhívón jelentették, hogy medvét láttak, azonban nem várták meg a beavatkozó egység kiérkezését, hanem maguk próbálták megoldani a helyzetet. Az esetet a helyszínen tartózkodók egyike mobiltelefonnal rögzítette.

A felvételeken az látható – írja az Agerpres hírügynökség a csendőrség tájékoztatására hivatkozva –, ahogy egy férfi üldözőbe veszi az állatot, és megpróbálja egy kerti szerszámmal megütve elhajtani.

„Noha a medve próbált elmenekülni és eltávolodni a területről, az üldözése támadást válthatott volna ki.

A férfi mindössze néhány méterre megközelítette a medvét, és megpróbálta egy lapáttal megütni.

Ilyenkor a nagyvad viselkedése a másodperc tört része alatt megváltozhat” – hívta fel a figyelmet a Vâlcea megyei csendőrség szóvivője, George Tacăle.

Az incidens során nem sérült meg senki és semmi, azonban a csendőrök figyelmeztetnek, hogy az ilyen helyzetek rendkívül veszélyesek, és azt javasolják a lakosságnak, hogy semmiképp se csináljanak hasonlót, hanem hívják a 112-t és biztonságos helyen várják meg a kiérkező egységet.

2026. május 12., kedd

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

2026. május 12., kedd

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.

Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen

Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

Jégesőt is kaphatunk a nyakunkba, a csapadékkal együtt lehűlés is érkezik

Esőre és viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben kedden az ország szinte egész területén.

Előzetesbe került a 18 éves diáklányt meggyilkoló férfi

Előzetes letartóztatásba helyezték a perbáthidai gyilkosság fő gyanúsítottját – tájékoztatott a Bihar megyei ügyészség kedden.

Technokrata miniszterelnököt nevezhet ki Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedden azt nyilatkozta, hogy „viszonylag kevés” olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. A technokrata miniszterelnök kinevezését „esélyes forgatókönyvnek” nevezte az elnök.

Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.

