Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Voltak ugyan települések, ahol az érdekvédelmi tömörülés tagjai nagy arányban támogatták az általános sztrájk megszervezését, ám úgy tűnik, az országos átlag jócskán 50 százalék alatt marad. Archív

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

Széchely István 2026. május 12., 20:332026. május 12., 20:33

Véget ért a figyelmeztető, majd a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk megszervezésére vonatkozó szakszervezeti felmérés, és a még nem teljesen feldolgozott adatok szerint nem támogatják kellő mértékben az oktatási rendszerben dolgozók a tervezett tiltakozásokat. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) május 18-án tartott volna figyelmeztető sztrájkot, majd május 25-én általános sztrájkot robbantottak volna ki az ágazatban az elégedetlenségek miatt. Ötven százalék alatt „Maros megyében, a mi szakszervezetünkben 31,6 százalék voksolt a sztrájk mellett, és 42,1 százalék szavazott nemmel, a többiek nem írták alá. Tehát a tagság 73,7 százaléka adta le voksát. Országos szinten még nincs összeszámolva teljesen, hétfőn csak egy részleges eredmény volt, de az ennél (a Maros megyeinél – szerk. megj.) alacsonyabb arány volt” – közölte érdeklődésünkre Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének vezetője. Voltak ugyan települések, ahol az érdekvédelmi tömörülés tagjai nagy arányban támogatták a tiltakozások megszervezését – például Székelyudvarhelyen, ahol 55 százalékos volt ez az arány –, ám

az országos átlag hétfőn még 20 százalék alatt volt.

A végleges eredmény alapján az országos szakszervezet szerdán hoz döntést a tervezett tiltakozásokról, „de a jelenlegi kép messze nem azt mutatja”, hogy elérhető egy olyan arány, amellyel megszervezhető a tiltakozás, mondta Molnár Zoltán. Sokak szerint most nincs értelme sztrájkolni Hogy mi az alacsony támogatottság oka – frusztrációk, elégedetlenség, kiábrándultság –, még nem tudni, „de nyilván, ebben az is benne van, hogy kormánybukás történt”, vélekedett az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, aki szintén úgy gondolja, hogy nem lenne megfelelő az eredetileg tervezett időpont a tiltakozásokra.

Egyértelmű: ha nincs kormány, amellyel tárgyalhatsz, akkor csak azért sztrájkba lépni, hogy pénzt veszítsél, nem éri meg.