Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Voltak ugyan települések, ahol az érdekvédelmi tömörülés tagjai nagy arányban támogatták az általános sztrájk megszervezését, ám úgy tűnik, az országos átlag jócskán 50 százalék alatt marad. Archív
Fotó: Haáz Vince
Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.
Véget ért a figyelmeztető, majd a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk megszervezésére vonatkozó szakszervezeti felmérés, és a még nem teljesen feldolgozott adatok szerint nem támogatják kellő mértékben az oktatási rendszerben dolgozók a tervezett tiltakozásokat.
A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) május 18-án tartott volna figyelmeztető sztrájkot, majd május 25-én általános sztrájkot robbantottak volna ki az ágazatban az elégedetlenségek miatt.
„Maros megyében, a mi szakszervezetünkben 31,6 százalék voksolt a sztrájk mellett, és 42,1 százalék szavazott nemmel, a többiek nem írták alá. Tehát a tagság 73,7 százaléka adta le voksát. Országos szinten még nincs összeszámolva teljesen, hétfőn csak egy részleges eredmény volt, de az ennél (a Maros megyeinél – szerk. megj.) alacsonyabb arány volt” – közölte érdeklődésünkre Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének vezetője.
Voltak ugyan települések, ahol az érdekvédelmi tömörülés tagjai nagy arányban támogatták a tiltakozások megszervezését – például Székelyudvarhelyen, ahol 55 százalékos volt ez az arány –, ám
A végleges eredmény alapján az országos szakszervezet szerdán hoz döntést a tervezett tiltakozásokról, „de a jelenlegi kép messze nem azt mutatja”, hogy elérhető egy olyan arány, amellyel megszervezhető a tiltakozás, mondta Molnár Zoltán.
Hogy mi az alacsony támogatottság oka – frusztrációk, elégedetlenség, kiábrándultság –, még nem tudni, „de nyilván, ebben az is benne van, hogy kormánybukás történt”, vélekedett az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, aki szintén úgy gondolja, hogy nem lenne megfelelő az eredetileg tervezett időpont a tiltakozásokra.
Akkor nincs semmiféle tétje a sztrájknak. És ez is benne van a nemben, tehát vannak, akik azt mondták, hogy nincs értelme most sztrájkolni, akkor kell ezzel foglalkozni, amikor van esély a tárgyalásra” – magyarázta.
Ha a majdani kormány nem ül tárgyalóasztalhoz a szakszervezetekkel, akkor egészen biztosan ismét kezdeményezni fogják az általános sztrájk megszervezését, válaszolta kérdésünkre Molnár Zoltán.
A megszorítások mellett ugyanis a legfőbb probléma az, és ő maga is így látja, hogy az érdekvédelem által kifogásolt intézkedések bevezetése „úgy történt, mintha egy diktatorikus államban élnénk, nem egy jogállamban, ahol a szociális partnerek tárgyalnak, megbeszélik, megértik” a problémákat, és ha morogva, kényszerezetten is, de valahogy egyezségre jutnak a megoldást illetően.
Sőt – folytatta –, ha az új kormány nem vezet be további megszorításokat, az eddigi intézkedések és a kiszivárgott új egységes bértörvénytervezet már önmagukban is messzemenően elegendő okot adnak a tiltakozásra.
A szakszervezet így még a sztrájk elmaradása esetén is fenntartja eddigi álláspontját, és követeli:
a kötelező tanóraszám visszaállítását a növelés előtti szintre;
a visszatérést a 2025/141-es törvény módosításai előtt meghatározott osztálylétszámokhoz;
az alkalmazási tiltás feloldását;
a kisegítő didaktikai, valamint a nem didaktikai személyzet által elvégzett túlórák kifizetését;
a ki nem vett pihenőszabadságok, valamint a bírósági ítéletek alapján járó bérek kifizetését;
a munkakörülményekért járó pótlékok megadását;
továbbá a jogszabályokban rögzített egyéb juttatások, például az ingázási és lakhatási támogatás kifizetését, valamint a kollektív munkaszerződésben meghatározott többletszabadság biztosítását.
