Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Voltak ugyan települések, ahol az érdekvédelmi tömörülés tagjai nagy arányban támogatták az általános sztrájk megszervezését, ám úgy tűnik, az országos átlag jócskán 50 százalék alatt marad.

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

Széchely István

2026. május 12., 20:332026. május 12., 20:33

Véget ért a figyelmeztető, majd a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk megszervezésére vonatkozó szakszervezeti felmérés, és a még nem teljesen feldolgozott adatok szerint nem támogatják kellő mértékben az oktatási rendszerben dolgozók a tervezett tiltakozásokat.

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) május 18-án tartott volna figyelmeztető sztrájkot, majd május 25-én általános sztrájkot robbantottak volna ki az ágazatban az elégedetlenségek miatt.

Ötven százalék alatt

„Maros megyében, a mi szakszervezetünkben 31,6 százalék voksolt a sztrájk mellett, és 42,1 százalék szavazott nemmel, a többiek nem írták alá. Tehát a tagság 73,7 százaléka adta le voksát. Országos szinten még nincs összeszámolva teljesen, hétfőn csak egy részleges eredmény volt, de az ennél (a Maros megyeinél – szerk. megj.) alacsonyabb arány volt” – közölte érdeklődésünkre Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének vezetője.

Voltak ugyan települések, ahol az érdekvédelmi tömörülés tagjai nagy arányban támogatták a tiltakozások megszervezését – például Székelyudvarhelyen, ahol 55 százalékos volt ez az arány –, ám

az országos átlag hétfőn még 20 százalék alatt volt.

A végleges eredmény alapján az országos szakszervezet szerdán hoz döntést a tervezett tiltakozásokról, „de a jelenlegi kép messze nem azt mutatja”, hogy elérhető egy olyan arány, amellyel megszervezhető a tiltakozás, mondta Molnár Zoltán.

Sokak szerint most nincs értelme sztrájkolni

Hogy mi az alacsony támogatottság oka – frusztrációk, elégedetlenség, kiábrándultság –, még nem tudni, „de nyilván, ebben az is benne van, hogy kormánybukás történt”, vélekedett az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, aki szintén úgy gondolja, hogy nem lenne megfelelő az eredetileg tervezett időpont a tiltakozásokra.

Egyértelmű: ha nincs kormány, amellyel tárgyalhatsz, akkor csak azért sztrájkba lépni, hogy pénzt veszítsél, nem éri meg.

Akkor nincs semmiféle tétje a sztrájknak. És ez is benne van a nemben, tehát vannak, akik azt mondták, hogy nincs értelme most sztrájkolni, akkor kell ezzel foglalkozni, amikor van esély a tárgyalásra” – magyarázta.

Ha a majdani kormány nem ül tárgyalóasztalhoz a szakszervezetekkel, akkor egészen biztosan ismét kezdeményezni fogják az általános sztrájk megszervezését, válaszolta kérdésünkre Molnár Zoltán.

A megszorítások mellett ugyanis a legfőbb probléma az, és ő maga is így látja, hogy az érdekvédelem által kifogásolt intézkedések bevezetése „úgy történt, mintha egy diktatorikus államban élnénk, nem egy jogállamban, ahol a szociális partnerek tárgyalnak, megbeszélik, megértik” a problémákat, és ha morogva, kényszerezetten is, de valahogy egyezségre jutnak a megoldást illetően.

Sőt – folytatta –, ha az új kormány nem vezet be további megszorításokat, az eddigi intézkedések és a kiszivárgott új egységes bértörvénytervezet már önmagukban is messzemenően elegendő okot adnak a tiltakozásra.

A szakszervezet így még a sztrájk elmaradása esetén is fenntartja eddigi álláspontját, és követeli:

  • a kötelező tanóraszám visszaállítását a növelés előtti szintre;

  • a visszatérést a 2025/141-es törvény módosításai előtt meghatározott osztálylétszámokhoz;

  • az alkalmazási tiltás feloldását;

  • a kisegítő didaktikai, valamint a nem didaktikai személyzet által elvégzett túlórák kifizetését;

  • a ki nem vett pihenőszabadságok, valamint a bírósági ítéletek alapján járó bérek kifizetését;

  • a munkakörülményekért járó pótlékok megadását;

  • továbbá a jogszabályokban rögzített egyéb juttatások, például az ingázási és lakhatási támogatás kifizetését, valamint a kollektív munkaszerződésben meghatározott többletszabadság biztosítását.

Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

2026. május 12., kedd

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.

Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen

Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

Jégesőt is kaphatunk a nyakunkba, a csapadékkal együtt lehűlés is érkezik

Esőre és viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben kedden az ország szinte egész területén.

Előzetesbe került a 18 éves diáklányt meggyilkoló férfi

Előzetes letartóztatásba helyezték a perbáthidai gyilkosság fő gyanúsítottját – tájékoztatott a Bihar megyei ügyészség kedden.

Technokrata miniszterelnököt nevezhet ki Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedden azt nyilatkozta, hogy „viszonylag kevés” olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. A technokrata miniszterelnök kinevezését „esélyes forgatókönyvnek” nevezte az elnök.

Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.

