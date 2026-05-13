Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

Székelyhon 2026. május 13., 12:592026. május 13., 12:59

Az RMDSZ elnöke a parlamentben nyilatkozott szerdán az újságíróknak, akik az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb inflációs adataira is reagáltatták – írja az Agerpres. Kelemen elmondta, hogy a közel-keleti háború miatt nőttek az üzemanyagárak, és ez a termékek és szolgáltatások árában is elkerülhetetlenül megmutatkozik.

Ezt az inflációt elsősorban a közel-keleti háború idézte elő”

– szögezte le, hozzátéve, hogy a külső hatás nélkül 6–7 százalékos lenne jelenleg az infláció Romániában. „Amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy mit lehet tenni, de nevén kell nevezni a dolgokat" – jelentette ki. Az RMDSZ elnöke azt is elmondta, hogy ebben a helyzetben az áfaemelés semmiképpen nem jöhet szóba, szerinte inkább az áfacsökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol-keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára.

Én befektetőket próbálnék vonzani, mert munkahelyek és működőképes gazdaság nélkül nem lehet megoldást találni. Varázsmegoldás nem létezik. És az állami kiadások csökkentése terén is sok tennivaló van még”