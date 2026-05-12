Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.
2026. május 12., 22:12
Egy 67 éves nő súlyosan és egy 57 éves férfi könnyebben megsérült a kedd esti autóbalesetben, amely a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között történt.
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint autójukkal lesodródtak az úttestről. A baleset helyszínére a dédai és a szászrégeni tűzoltók vonultak ki, a helyszínelés idejére egy sávon haladt a forgalom. A sérülteket kórházba vitték.
