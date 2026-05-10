Hirdetés

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni. Simon Virág 2026. május 10., 10:322026. május 10., 10:32 2026. május 10., 10:332026. május 10., 10:33

Színes a felhozatal az udvarfalvi virágvásáron Fotó: Haáz Vince

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

Simon Virág 2026. május 10., 10:322026. május 10., 10:32 2026. május 10., 10:332026. május 10., 10:33

Színes a felhozatal az udvarfalvi virágvásáron Fotó: Haáz Vince

A közelgő fagyosszentek nem hazudtolták meg magukat, kiadós esővel jelezték szombaton egész Maros megyében, hogy érkeznek. A virágtermesztőiről híres Udvarfalván ennek ellenére élettel és virágokkal telt meg a helyi futballpálya, ahol idén is megszervezték a hagyományos virágkiállítást és vásárt. Nehéz év Szombaton délelőtt még kedvezett az idő a korán érkezőknek, akik nyugodtan sétálhattak és nézelődhettek a szebbnél szebb standok között. Idén is több tíz termelő hozta el legszebb virágait, de voltak fűszernövények és palánták is. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

Mint megtudtuk, az idei tél és tavasz az átlagosnál nehezebb volt a virágtermesztők számára is,

hosszú ideig volt hideg, az átlagosnál többet kellett a melegházakat fűteni, és a vásárlási kedv is megcsappant.

A kiállítástól azt remélték, hogy sikerül minél több virágot értékesíteni, hiszen kell az üres hely, ültetni, gondozni kell az őszi virágokat. Senki nem távozott üres kézzel Az árak a tavalyinál kicsit nagyobbak voltak: az apró kövirózsa, mézvirág darabja három lejtől kezdődött, muskátlit nem lehetett találni tíz lej alatt, a nagyon szép és különleges rózsamuskátli cserepenként 12–15 lejbe került. A nagyobb, felakasztható, több virágot tartalmazó cserépért 35–45 lejt is elkértek.

Senki nem távozott üres kézzel Fotó: Haáz Vince

Aki érdekes fűszernövényt keresett, az biztos megtalálta a kedvére valót az udvarfalvi vásáron, ahol többféle menta, bazsalikom, rozmaring és kakukkfű is volt, cserepenként átlagosan 15 lejért. A virágkiállításra érkezők közül senki nem távozott üres kézzel, mint többen mondták,

szeretik itt beszerezni a virágokat,

amelyek egész évben díszítik ablakaikat, erkélyeiket, udvaraikat. Van, aki már korábban beültette az udvarát, most csak azért jött, hogy megnézze az újdonságokat és ezt-azt még vásároljon.

Fotó: Haáz Vince

A vásár vasárnap késő estig nyitva van, Maros megyében az időjárás is naposra fordult, így érdemes beiktatni a vasárnap délutáni programba Udvarfalvát.

Fotó: Haáz Vince

Senki nem távozott üres kézzel Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince