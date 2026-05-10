Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.
2026. május 10., 10:322026. május 10., 10:32
2026. május 10., 10:332026. május 10., 10:33
Színes a felhozatal az udvarfalvi virágvásáron
Fotó: Haáz Vince
A közelgő fagyosszentek nem hazudtolták meg magukat, kiadós esővel jelezték szombaton egész Maros megyében, hogy érkeznek. A virágtermesztőiről híres Udvarfalván ennek ellenére élettel és virágokkal telt meg a helyi futballpálya, ahol idén is megszervezték a hagyományos virágkiállítást és vásárt.
Szombaton délelőtt még kedvezett az idő a korán érkezőknek, akik nyugodtan sétálhattak és nézelődhettek a szebbnél szebb standok között. Idén is több tíz termelő hozta el legszebb virágait, de voltak fűszernövények és palánták is.
Fotó: Haáz Vince
Mint megtudtuk, az idei tél és tavasz az átlagosnál nehezebb volt a virágtermesztők számára is,
A kiállítástól azt remélték, hogy sikerül minél több virágot értékesíteni, hiszen kell az üres hely, ültetni, gondozni kell az őszi virágokat.
Az árak a tavalyinál kicsit nagyobbak voltak: az apró kövirózsa, mézvirág darabja három lejtől kezdődött, muskátlit nem lehetett találni tíz lej alatt, a nagyon szép és különleges rózsamuskátli cserepenként 12–15 lejbe került. A nagyobb, felakasztható, több virágot tartalmazó cserépért 35–45 lejt is elkértek.
Senki nem távozott üres kézzel
Fotó: Haáz Vince
Aki érdekes fűszernövényt keresett, az biztos megtalálta a kedvére valót az udvarfalvi vásáron, ahol többféle menta, bazsalikom, rozmaring és kakukkfű is volt, cserepenként átlagosan 15 lejért.
A virágkiállításra érkezők közül senki nem távozott üres kézzel, mint többen mondták,
amelyek egész évben díszítik ablakaikat, erkélyeiket, udvaraikat. Van, aki már korábban beültette az udvarát, most csak azért jött, hogy megnézze az újdonságokat és ezt-azt még vásároljon.
Fotó: Haáz Vince
A vásár vasárnap késő estig nyitva van, Maros megyében az időjárás is naposra fordult, így érdemes beiktatni a vasárnap délutáni programba Udvarfalvát.
Fotó: Haáz Vince
