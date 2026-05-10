Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

Simon Virág

2026. május 10., 10:32

Színes a felhozatal az udvarfalvi virágvásáron • Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A közelgő fagyosszentek nem hazudtolták meg magukat, kiadós esővel jelezték szombaton egész Maros megyében, hogy érkeznek. A virágtermesztőiről híres Udvarfalván ennek ellenére élettel és virágokkal telt meg a helyi futballpálya, ahol idén is megszervezték a hagyományos virágkiállítást és vásárt.

Nehéz év

Szombaton délelőtt még kedvezett az idő a korán érkezőknek, akik nyugodtan sétálhattak és nézelődhettek a szebbnél szebb standok között. Idén is több tíz termelő hozta el legszebb virágait, de voltak fűszernövények és palánták is.

Mint megtudtuk, az idei tél és tavasz az átlagosnál nehezebb volt a virágtermesztők számára is,

hosszú ideig volt hideg, az átlagosnál többet kellett a melegházakat fűteni, és a vásárlási kedv is megcsappant.

A kiállítástól azt remélték, hogy sikerül minél több virágot értékesíteni, hiszen kell az üres hely, ültetni, gondozni kell az őszi virágokat.

Senki nem távozott üres kézzel

Az árak a tavalyinál kicsit nagyobbak voltak: az apró kövirózsa, mézvirág darabja három lejtől kezdődött, muskátlit nem lehetett találni tíz lej alatt, a nagyon szép és különleges rózsamuskátli cserepenként 12–15 lejbe került. A nagyobb, felakasztható, több virágot tartalmazó cserépért 35–45 lejt is elkértek.

Aki érdekes fűszernövényt keresett, az biztos megtalálta a kedvére valót az udvarfalvi vásáron, ahol többféle menta, bazsalikom, rozmaring és kakukkfű is volt, cserepenként átlagosan 15 lejért.

A virágkiállításra érkezők közül senki nem távozott üres kézzel, mint többen mondták,

szeretik itt beszerezni a virágokat,

amelyek egész évben díszítik ablakaikat, erkélyeiket, udvaraikat. Van, aki már korábban beültette az udvarát, most csak azért jött, hogy megnézze az újdonságokat és ezt-azt még vásároljon.

A vásár vasárnap késő estig nyitva van, Maros megyében az időjárás is naposra fordult, így érdemes beiktatni a vasárnap délutáni programba Udvarfalvát.

A rovat további cikkei

2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

2026. május 08., péntek

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

