Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Fotó: Maros megyei csendőrség
Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.
2026. május 08., 10:36
Egy fán ragadt medvebocsot jeleztek a 112-n csütörtökön a Segesvárhoz tartozó Rórán – tájékoztatott a csendőrség, hozzátéve, hogy a kiszálló egységük meg is találta a magasban az ottragadt, megijedt medvebocsot, amely már nem tudott biztonságosan lejönni a fáról.
Értesítették a beavatkozó csapatot, és az állatot biztonságban lehozták. A mintegy háromórás mentőakció során a csendőrök folyamatosan biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye az anyamedve megjelenésének a közelben. Végül nem történt semmiféle incidens, és a beavatkozás sikerrel zárult.
