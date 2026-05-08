Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

• Fotó: Maros megyei csendőrség

Fotó: Maros megyei csendőrség

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

Székelyhon

2026. május 08., 10:362026. május 08., 10:36

2026. május 08., 11:122026. május 08., 11:12

Egy fán ragadt medvebocsot jeleztek a 112-n csütörtökön a Segesvárhoz tartozó Rórán – tájékoztatott a csendőrség, hozzátéve, hogy a kiszálló egységük meg is találta a magasban az ottragadt, megijedt medvebocsot, amely már nem tudott biztonságosan lejönni a fáról.

Értesítették a beavatkozó csapatot, és az állatot biztonságban lehozták. A mintegy háromórás mentőakció során a csendőrök folyamatosan biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye az anyamedve megjelenésének a közelben. Végül nem történt semmiféle incidens, és a beavatkozás sikerrel zárult.

2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

2026. május 08., péntek

2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán

Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

2026. május 05., kedd

