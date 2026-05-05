A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

A várban tartott sajtótájékoztatón kóstoló is volt
Fotó: Haáz Vince
Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.
Marosvásárhelyen június 19–21. között szervezik meg a Taste of Transylvania butikfesztivált, amelyen helyi vendéglők szakemberei, de Michelin-csillaggal minősített séfek is bemutatják tudásukat.
A Taste of Transylvania gasztrofesztivált négy évvel ezelőtt indították, és azóta a hagyományos gyimesi helyszín mellett több településen is bemutatkozott, népszerűsítve az erdélyi hagyományos konyhát, alapanyagokat 21. századi köntösben.
Trucza Adorján: nevelő szándékkal is szervezik a butikfesztivált, ezért elfogadják a közpénzből érkező támogatást
Fotó: Haáz Vince
Trucza Adorján főszervező kedden a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón elmondta, egy mozgalmat indítottak el, amellyel az a céljuk, hogy a szakácsoknak és a fogyasztóknak egyaránt bizonyítsák,
fel lehet használni azokat, be lehet mutatni oly módon, hogy megfeleljenek a 21. századi elvárásoknak is.
A marosvásárhelyi butikfesztiválon helyi és környékbeli vendéglők mellett bukaresti és magyarországi sztárséfek is bemutatkoznak, illetve lesznek helyi termelők, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítanak az idényzöldségek és -gyümölcsök felhasználására.
Kacsából készült finomság
Fotó: Haáz Vince
A várba látogatók megkóstolhatják az újragondolt receptek alapján készült finomságokat, főzőbemutatókon vehetnek részt;
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere fontosnak tartotta a butikfesztivál megszervezését, hiszen Marosvásárhely is felkerült a gasztrotérképre, Kovács Mihály Levente alpolgármester pedig az infrastrukturális beruházások mellett a közösségépítő rendezvények mellett emelt szót.
A Székelyhon kérdésére, hogy mennyi pénzzel támogatja a város a Taste of Transylvania butikfesztivált, Soós Zoltán azt mondta, még nincs helyi költségvetése a városnak, és csak a büdzsé elfogadása után fognak dönteni arról, hogy mennyi pénz jut az együttműködési szerződésekre, mennyi pénzzel tudja támogatni a várost ezt a fesztivált és a többit, amelyek megszervezéséhez előző években is hozzájárult.
A főszervező (jobbról) és a városvezetők
Fotó: Haáz Vince
Kérdésünkre, hogy mekkora támogatást igényelt a várostól a fesztivál, Trucza Adorján azt mondta:
Megtudtuk, hogy a júniusi butikfesztiválon, a marosvásárhelyi várban lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet majd látogatni, de olyanok is, amelyek mindenki számára ingyenesen elérhetők lesznek. A részletes programot később ismertetik.
Padlizsánfasírtot is lehetett kóstolni
Fotó: Haáz Vince
