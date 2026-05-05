A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

A várban tartott sajtótájékoztatón kóstoló is volt

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

Simon Virág 2026. május 05., 13:092026. május 05., 13:09

Marosvásárhelyen június 19–21. között szervezik meg a Taste of Transylvania butikfesztivált, amelyen helyi vendéglők szakemberei, de Michelin-csillaggal minősített séfek is bemutatják tudásukat. Szezonális alapanyagok, újragondolt receptek A Taste of Transylvania gasztrofesztivált négy évvel ezelőtt indították, és azóta a hagyományos gyimesi helyszín mellett több településen is bemutatkozott, népszerűsítve az erdélyi hagyományos konyhát, alapanyagokat 21. századi köntösben. Hirdetés

Trucza Adorján: nevelő szándékkal is szervezik a butikfesztivált, ezért elfogadják a közpénzből érkező támogatást Fotó: Haáz Vince

Trucza Adorján főszervező kedden a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón elmondta, egy mozgalmat indítottak el, amellyel az a céljuk, hogy a szakácsoknak és a fogyasztóknak egyaránt bizonyítsák,

az erdélyi konyha hagyományos receptjei, alapanyagai most is megállják a helyüket,

fel lehet használni azokat, be lehet mutatni oly módon, hogy megfeleljenek a 21. századi elvárásoknak is. A marosvásárhelyi butikfesztiválon helyi és környékbeli vendéglők mellett bukaresti és magyarországi sztárséfek is bemutatkoznak, illetve lesznek helyi termelők, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítanak az idényzöldségek és -gyümölcsök felhasználására.

Kacsából készült finomság Fotó: Haáz Vince

A várba látogatók megkóstolhatják az újragondolt receptek alapján készült finomságokat, főzőbemutatókon vehetnek részt;

többek között Marosvásárhelyen fog főzni Rácz Jenő Michelin-csillagos séf, televíziós személyiség.

A jó receptek összekötnek Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere fontosnak tartotta a butikfesztivál megszervezését, hiszen Marosvásárhely is felkerült a gasztrotérképre, Kovács Mihály Levente alpolgármester pedig az infrastrukturális beruházások mellett a közösségépítő rendezvények mellett emelt szót. Pénzügyekről nem nyilatkoztak A Székelyhon kérdésére, hogy mennyi pénzzel támogatja a város a Taste of Transylvania butikfesztivált, Soós Zoltán azt mondta, még nincs helyi költségvetése a városnak, és csak a büdzsé elfogadása után fognak dönteni arról, hogy mennyi pénz jut az együttműködési szerződésekre, mennyi pénzzel tudja támogatni a várost ezt a fesztivált és a többit, amelyek megszervezéséhez előző években is hozzájárult.

A főszervező (jobbról) és a városvezetők Fotó: Haáz Vince

Kérdésünkre, hogy mekkora támogatást igényelt a várostól a fesztivál, Trucza Adorján azt mondta:

a Taste of Transylvania nem közpénzfüggő, piaci alapon működik, költségvetése több százezer euró. De mert nevelő szándékkal is szervezik a butikfesztivált, ezért elfogadják a közpénzből történő támogatást is.

Megtudtuk, hogy a júniusi butikfesztiválon, a marosvásárhelyi várban lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet majd látogatni, de olyanok is, amelyek mindenki számára ingyenesen elérhetők lesznek. A részletes programot később ismertetik.