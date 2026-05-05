A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

A várban tartott sajtótájékoztatón kóstoló is volt • Fotó: Haáz Vince

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

Simon Virág

2026. május 05., 13:092026. május 05., 13:09

Marosvásárhelyen június 19–21. között szervezik meg a Taste of Transylvania butikfesztivált, amelyen helyi vendéglők szakemberei, de Michelin-csillaggal minősített séfek is bemutatják tudásukat.

Szezonális alapanyagok, újragondolt receptek

A Taste of Transylvania gasztrofesztivált négy évvel ezelőtt indították, és azóta a hagyományos gyimesi helyszín mellett több településen is bemutatkozott, népszerűsítve az erdélyi hagyományos konyhát, alapanyagokat 21. századi köntösben.

Trucza Adorján: nevelő szándékkal is szervezik a butikfesztivált, ezért elfogadják a közpénzből érkező támogatást • Fotó: Haáz Vince Galéria

Trucza Adorján főszervező kedden a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón elmondta, egy mozgalmat indítottak el, amellyel az a céljuk, hogy a szakácsoknak és a fogyasztóknak egyaránt bizonyítsák,

az erdélyi konyha hagyományos receptjei, alapanyagai most is megállják a helyüket,

fel lehet használni azokat, be lehet mutatni oly módon, hogy megfeleljenek a 21. századi elvárásoknak is.

A marosvásárhelyi butikfesztiválon helyi és környékbeli vendéglők mellett bukaresti és magyarországi sztárséfek is bemutatkoznak, illetve lesznek helyi termelők, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítanak az idényzöldségek és -gyümölcsök felhasználására.

Kacsából készült finomság • Fotó: Haáz Vince Galéria

A várba látogatók megkóstolhatják az újragondolt receptek alapján készült finomságokat, főzőbemutatókon vehetnek részt;

többek között Marosvásárhelyen fog főzni Rácz Jenő Michelin-csillagos séf, televíziós személyiség.

A jó receptek összekötnek

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere fontosnak tartotta a butikfesztivál megszervezését, hiszen Marosvásárhely is felkerült a gasztrotérképre, Kovács Mihály Levente alpolgármester pedig az infrastrukturális beruházások mellett a közösségépítő rendezvények mellett emelt szót.

Pénzügyekről nem nyilatkoztak

A Székelyhon kérdésére, hogy mennyi pénzzel támogatja a város a Taste of Transylvania butikfesztivált, Soós Zoltán azt mondta, még nincs helyi költségvetése a városnak, és csak a büdzsé elfogadása után fognak dönteni arról, hogy mennyi pénz jut az együttműködési szerződésekre, mennyi pénzzel tudja támogatni a várost ezt a fesztivált és a többit, amelyek megszervezéséhez előző években is hozzájárult.

A főszervező (jobbról) és a városvezetők • Fotó: Haáz Vince Galéria

Kérdésünkre, hogy mekkora támogatást igényelt a várostól a fesztivál, Trucza Adorján azt mondta:

a Taste of Transylvania nem közpénzfüggő, piaci alapon működik, költségvetése több százezer euró. De mert nevelő szándékkal is szervezik a butikfesztivált, ezért elfogadják a közpénzből történő támogatást is.

Megtudtuk, hogy a júniusi butikfesztiválon, a marosvásárhelyi várban lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet majd látogatni, de olyanok is, amelyek mindenki számára ingyenesen elérhetők lesznek. A részletes programot később ismertetik.

Padlizsánfasírtot is lehetett kóstolni • Fotó: Haáz Vince Galéria

Marosszék Marosvásárhely Gasztronómia
2026. május 05., kedd

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Felborult egy autó, többen megsérültek

Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.

2026. május 05., kedd

2026. május 04., hétfő

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók

Egy Maros közepén rekedt kutyát mentettek ki hétfőn a tűzoltók a folyó marosludasi szakaszán – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben

Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése

Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége

Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.

2026. május 04., hétfő

2026. május 03., vasárnap

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál

Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.

2026. május 03., vasárnap

2026. május 01., péntek

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Holtan találták meg a kórházból megszökött beteget

Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen. Az eltűnt személy szombaton holtan került elő.

2026. május 01., péntek

