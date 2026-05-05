Felborult egy autó, többen megsérültek

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.
2026. május 05., 11:302026. május 05., 11:30
A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a mentőegységek, a Maros megyei tűzoltóság rövid tájékoztatása szerint az autóban utazók közül senki nem szorult a roncsok közé. A helyszínen jelenleg elsősegélynyújtást végeznek a szakemberek, és zajlik a sérültek egészségi állapotának felmérése.
A tűzoltóság legfrissebb tájékoztatása szerint a balesetben érintett hat ember közül egynek súlyosak a sérülései, öten pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek. Mindannyiukat a marosvásárhelyi kórházba szállították szakorvosi ellátásra. A forgalmat mindkét irányból lezárták az érintett útszakaszon.
