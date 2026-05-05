Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről

Fotó: Barabás Ákos
A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot; ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet – közölte a mezőgazdasági minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint az összegből
39,045 millió lejt a szarvasmarha-, bivaly-, sertés- és lófélék,
98,157 millió lejt pedig a juh- és kecskeállomány számára különítettek el.
A mezőgazdasági minisztérium idei költségvetéséből biztosított támogatást szubvencionált szolgáltatások formájában nyújtják. Ez azt jelenti, hogy a gazdák bizonyos szakmai szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyen vagy jelentős kedvezménnyel, amelyek költségeit az állam közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki.
Ezeket a szolgáltatásokat a mezőgazdaság területén tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek, valamint mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó jogi személyek vehetik igénybe – írja az Agerpres hírügynökség a mezőgazdasági minisztérium tájékoztatására hivatkozva.
