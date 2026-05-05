Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről

Fotó: Barabás Ákos

Fotó: Barabás Ákos

A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot; ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet – közölte a mezőgazdasági minisztérium.

Székelyhon

2026. május 05., 10:532026. május 05., 10:53

A tárca tájékoztatása szerint az összegből

  • 39,045 millió lejt a szarvasmarha-, bivaly-, sertés- és lófélék,

  • 98,157 millió lejt pedig a juh- és kecskeállomány számára különítettek el.

A mezőgazdasági minisztérium idei költségvetéséből biztosított támogatást szubvencionált szolgáltatások formájában nyújtják. Ez azt jelenti, hogy a gazdák bizonyos szakmai szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyen vagy jelentős kedvezménnyel, amelyek költségeit az állam közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki.

Ezeket a szolgáltatásokat a mezőgazdaság területén tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek, valamint mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó jogi személyek vehetik igénybe – írja az Agerpres hírügynökség a mezőgazdasági minisztérium tájékoztatására hivatkozva.

Belföld Mezőgazdaság
2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

Bulgáriai nyaralást tervezőket figyelmeztet a román turisztikai szakember

Áremelkedést eredményezett Bulgáriában az euró bevezetése és az adók emelése, ezt pedig azok a turisták is meg fogják érezni, akik a déli szomszédunknál kívánnak nyaralni – figyelmeztet bejegyzésében az ANAT alelnöke, Andrei Voican.

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

