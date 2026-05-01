Indul a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen

Lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampány indul május elsején Marosvásárhelyen – újdonságként idén veszélyes hulladékok is leadhatók. Az akció egy hónapig tart, minden városrészen három napig lesznek elérhetők a gyűjtőpontok.

Május 1–31. között lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampányt szervez a marosvásárhelyi önkormányzat.

A kampányban leadhatók régi bútorok (asztalok, székek, kanapék, ágyak, matracok, szekrények), különféle háztartási tárgyak (kerékpárok, játékok, állatketrecek, tükrök, szőnyegek), valamint textilhulladékok, például használt ruházat, cipők, táskák és háztartási textilek. A ruhákat tisztán, zsákokban vagy szatyrokban kell leadni.

Újdonságként veszélyes háztartási hulladékok is gyűjthetők:

lejárt szavatosságú gyógyszerek,

használt elemek és akkumulátorok,

izzók és fénycsövek,

festék-, lakk- vagy oldószermaradékot tartalmazó edények,

spray-k,

valamint veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolások.

A speciális konténereket a város több pontján helyezik el. Minden helyszínen három napig lesznek elérhetők, majd áthelyezik őket, hogy fokozatosan az egész várost lefedjék. A pontos helyszíneket és időpontokat a hivatal honlapján teszik közzé.

A kampány célja a hulladékgazdálkodás javítása és az újrahasznosítási arány növelése.