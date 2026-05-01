Indul a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampány indul május elsején Marosvásárhelyen – újdonságként idén veszélyes hulladékok is leadhatók. Az akció egy hónapig tart, minden városrészen három napig lesznek elérhetők a gyűjtőpontok.

Hajnal Csilla

2026. május 01., 08:302026. május 01., 08:30

2026. április 30., 16:06

Május 1–31. között lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampányt szervez a marosvásárhelyi önkormányzat.

A kampányban leadhatók régi bútorok (asztalok, székek, kanapék, ágyak, matracok, szekrények), különféle háztartási tárgyak (kerékpárok, játékok, állatketrecek, tükrök, szőnyegek), valamint textilhulladékok, például használt ruházat, cipők, táskák és háztartási textilek. A ruhákat tisztán, zsákokban vagy szatyrokban kell leadni.

Újdonságként veszélyes háztartási hulladékok is gyűjthetők:

  • lejárt szavatosságú gyógyszerek,

  • használt elemek és akkumulátorok,

  • izzók és fénycsövek,

  • festék-, lakk- vagy oldószermaradékot tartalmazó edények,

  • spray-k,

  • valamint veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolások.

A speciális konténereket a város több pontján helyezik el. Minden helyszínen három napig lesznek elérhetők, majd áthelyezik őket, hogy fokozatosan az egész várost lefedjék. A pontos helyszíneket és időpontokat a hivatal honlapján teszik közzé.

A kampány célja a hulladékgazdálkodás javítása és az újrahasznosítási arány növelése.

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2026. április 30., csütörtök

Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be

Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.

Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben

Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban

Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.

Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó

Felborult és lesodródott az útról egy személyautó csütörtök délután Szásznádas közelében. A balesetben két felnőtt és két gyerek sérült meg.

Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical

Az EDDA Művek legendás dalaira épülő rockmusical, A Kör május 16-án Marosvásárhelyen is megtekinthető lesz a Simon László Sportcsarnokban, ráadásul ingyenesen, csak helyjegyet kell váltani.

Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományba kapott tartálykocsi

Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársukat gyászolják

A Marosvásárhelyi Sportegyesület (MSE) sportközössége is gyászolja tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársát, Fülöp Miklóst.

