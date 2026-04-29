Tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársukat gyászolják

Fotó: Facebook/Marosvásárhelyi SE 1898
A Marosvásárhelyi Sportegyesület (MSE) sportközössége is gyászolja tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársát, Fülöp Miklóst.
2026. április 29., 17:06
„Barátunk, kollégánk, edzőtársunk, Fülöp Miklós nincs többé. Tragikus hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Felidézhetnénk millió emléket, a sportsikereket, amelyeket együtt értünk el és együtt éltünk meg. De minden szó hiábavaló. Csak a kongó üresség, amit most érzünk. Ezt így nem lett volna szabad” – írja Facebook-oldalán az MSE. A labdarúgó-egyesületnek tavaly még a 3. Ligában volt felnőttcsapata, amely azóta megszűnt, és jelenleg utánpótlás-korosztályokban tevékenykedik.
Mint megírtuk, hétfőn kora este tragikus kimenetelű motorosbaleset történt Erdőszentgyörgyön. A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, és a mentősök hosszú perceken át küzdöttek a 46 éves, marosvásárhelyi férfi megmentéséért, de erőfeszítéseik ellenére sem sikerült életben tartani, a helyszínen elhunyt.
Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.
