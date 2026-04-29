Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Az érintett települések polgármesterei is részt vettek a sajtótájékoztatón
Fotó: Haáz Vince
Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.
2026. április 29., 16:042026. április 29., 16:04
Maros megye több régiója is jól jár az Aquaserv vízszolgáltató nagyberuházásával, amelyhez az anyagi hátteret a kedden aláírt szerződés alapján biztosítják. Maros megyén kívül a Hargita megyei Székelykeresztúron is bővítik a hálózatot. Összesen
A szerződés aláírásának másnapján, szerdán Marosvásárhelyen, az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének székházában számoltak be. Azért ott, mert az illetékesek szerint a megyei RMDSZ-es parlamenti képviselők is hozzájárultak ahhoz, hogy a 2015-ben elkezdett tervezés most megvalósulhat.
A megye és a kormány képviselőjének jelenlétében számolt be Sipos Levente (jobbról a második) a nagyberuházásról
Fotó: Haáz Vince
Az Aquaserv vezérigazgatója, Sipos Levente elmondta: az egyik legnagyobb és legjelentősebb beruházás az új szászrégeni vízüzem megépítése lesz. A jelenlegi épület ötvenéves, és bár a Görgény-pataka jó minőségű vizet biztosít,
A beruházással Szászrégentől Gernyeszegig, de Maros megye, Beszterce és Hargita megye határáig, sőt, a Kolozs megye közelében fekvő településeken is mindenhol jobb minőségű ivóvizet tudnak majd biztosítani.
A marosvásárhelyi vízüzemet is korszerűsítik, és ami még fontosabb, kicserélik a mezőszabadi víztartályhoz vezető csővezetéket. Mint ismert, ebből a víztartályból biztosítják a mezőségi települések ivóvízét, amit mindig korlátozni kell a nyári időszakban. Ugyanis az elmúlt években nagyságrendekkel
Sipos Levente kiemelte: a vezetékcserével a jelenlegi kétszáz köbméteres óránkénti vízmennyiség a duplájára nő. Így idén nyáron esetleg még lehetnek ivóvízgondok a Mezőségen, jövőre viszont már biztos nem.
Megnyugtató, hogy kevesebb lesz a csőtörés, ha felújítják a vezetékeket
Bővülni fog a marosludasi vízüzem kapacitása is, bőséges és minőségi ivóvizet tudnak majd biztosítani az ellátott települések otthonaiban. De befejezik a Nyárád menti települések ivóvízhálózatának kiépítését is. Itt korábban már négy településen kiépítették a hálózatot, most következik a többi település.
Mezőpanitban és Marosugrán bővül az ivóvízrendszer, de kiépül a szennyvízcsatorna is, valamint a kerelőszentpáli üzem kapacitása is nagyobb lesz.
Az Aquaserv vezetője elmondta, hogy Székelykeresztúron új szivattyúállomást építenek, de a klórozóberendezés és a tartályok is megújulnak.
Sipos Levente beszámolt arról, hogy kisebb szerződésekre bontották a nagyberuházást, hogy mindenhol tudjanak végezni két év alatt. A legtöbb szerződés esetében a közbeszerzés már lezajlott, a kivitelezési szerződést aláírták, van, ahol már dolgoznak is.
Illusztráció
Fotó: Marosvásárhelyi Aquaserv
A 186 millió euró értékű beruházás nagy része európai uniós támogatásból valósul meg, a vállalat önrésze 6 százalék, az érintett önkormányzatok 1,87 százalékkal kell hozzájáruljanak a költségekhez.
A sajtótájékoztatón részt vettek az érintett települések polgármesterei is, akik mind arról beszéltek, hogy életminőséget javító beruházásról van szó.
Fotó: Marosvásárhelyi Aquaserv
