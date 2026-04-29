Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Az érintett települések polgármesterei is részt vettek a sajtótájékoztatón

Az érintett települések polgármesterei is részt vettek a sajtótájékoztatón

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.

Simon Virág

2026. április 29., 16:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Maros megye több régiója is jól jár az Aquaserv vízszolgáltató nagyberuházásával, amelyhez az anyagi hátteret a kedden aláírt szerződés alapján biztosítják. Maros megyén kívül a Hargita megyei Székelykeresztúron is bővítik a hálózatot. Összesen

21 kisebb beruházást valósítanak meg két éven belül, ezek összértéke 186 millió euró.

A szerződés aláírásának másnapján, szerdán Marosvásárhelyen, az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének székházában számoltak be. Azért ott, mert az illetékesek szerint a megyei RMDSZ-es parlamenti képviselők is hozzájárultak ahhoz, hogy a 2015-ben elkezdett tervezés most megvalósulhat.

Több részből áll

Az Aquaserv vezérigazgatója, Sipos Levente elmondta: az egyik legnagyobb és legjelentősebb beruházás az új szászrégeni vízüzem megépítése lesz. A jelenlegi épület ötvenéves, és bár a Görgény-pataka jó minőségű vizet biztosít,

az elavult rendszer miatt mégis nehezen tudnak jó szolgáltatást biztosítani a lakóknak.

A beruházással Szászrégentől Gernyeszegig, de Maros megye, Beszterce és Hargita megye határáig, sőt, a Kolozs megye közelében fekvő településeken is mindenhol jobb minőségű ivóvizet tudnak majd biztosítani.

Megoldódnak az ivóvízgondok a Mezőségen

A marosvásárhelyi vízüzemet is korszerűsítik, és ami még fontosabb, kicserélik a mezőszabadi víztartályhoz vezető csővezetéket. Mint ismert, ebből a víztartályból biztosítják a mezőségi települések ivóvízét, amit mindig korlátozni kell a nyári időszakban. Ugyanis az elmúlt években nagyságrendekkel

nőtt a településeken élő lakosság száma, így nőtt a fogyasztás is.

Sipos Levente kiemelte: a vezetékcserével a jelenlegi kétszáz köbméteres óránkénti vízmennyiség a duplájára nő. Így idén nyáron esetleg még lehetnek ivóvízgondok a Mezőségen, jövőre viszont már biztos nem.

További kiemelt fejlesztési pontok

Bővülni fog a marosludasi vízüzem kapacitása is, bőséges és minőségi ivóvizet tudnak majd biztosítani az ellátott települések otthonaiban. De befejezik a Nyárád menti települések ivóvízhálózatának kiépítését is. Itt korábban már négy településen kiépítették a hálózatot, most következik a többi település.

Hirdetés

Mezőpanitban és Marosugrán bővül az ivóvízrendszer, de kiépül a szennyvízcsatorna is, valamint a kerelőszentpáli üzem kapacitása is nagyobb lesz.

Az Aquaserv vezetője elmondta, hogy Székelykeresztúron új szivattyúállomást építenek, de a klórozóberendezés és a tartályok is megújulnak.

Finanszírozás és kivitelezés: lesz egy kis önrész

Sipos Levente beszámolt arról, hogy kisebb szerződésekre bontották a nagyberuházást, hogy mindenhol tudjanak végezni két év alatt. A legtöbb szerződés esetében a közbeszerzés már lezajlott, a kivitelezési szerződést aláírták, van, ahol már dolgoznak is.

Minden beruházással elkészülnek 2028 végéig.

A 186 millió euró értékű beruházás nagy része európai uniós támogatásból valósul meg, a vállalat önrésze 6 százalék, az érintett önkormányzatok 1,87 százalékkal kell hozzájáruljanak a költségekhez.

A sajtótájékoztatón részt vettek az érintett települések polgármesterei is, akik mind arról beszéltek, hogy életminőséget javító beruházásról van szó.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 29., szerda

Sikerült befogni a Somostetőn kóborló fiatal medvét – videóval

Befogta a néhány napja állított csapda azt a fiatal hím medvét, amely a közelmúltban többször is feltűnt Marosvásárhelyen a Somostető környékén, az állatkert közelében.

2026. április 29., szerda

Teherautó és személygépkocsi ütközött Maros megyében

Baleset történt a Százkézd községhez tartozó Zoltán településen, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók és a mentősök.

2026. április 28., kedd

Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban – videóval

Térfigyelő kamera is rögzítette egy teherautó és személygépkocsi ütközését Marosvásárhely egyik legforgalmasabb útkereszteződésében.

2026. április 28., kedd

A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye

Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.

2026. április 28., kedd

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi irodaházban

Irodaház gyulladt ki Marosvásárhelyen, kedden koradélután, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. április 28., kedd

Nem mindennapi mentéshez riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Rendkívüli beavatkozásra volt szükség Marosvásárhelyen, ahol egy gyermek karja szorult be egy parkban található pad fémrácsai közé. Az esethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

2026. április 28., kedd

Robbanás következtében történt tűzeset Marosvásárhelyen

Robbanást követő tűzhöz riasztották a tűzoltókat Marosvásárhely lakóövezeten kívüli részére, kedden hajnalban.

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni

Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.

2026. április 27., hétfő

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben

Többen is megsérültek egy súlyos közúti balesetben a Maros megyei Alsóbölkény község területén hétfőn délután. Egy teherautó és egy személyautó ütközött.

2026. április 27., hétfő

Jelentős mennyiségű csempészárut foglaltak le Maros megyében

Telefontartozékokat, ruhákat, valamint jelentős mennyiségű alkoholt és cigarettát koboztak el a hatóságok hétfőn Maros megyében, miután 18 helyszínen tartottak házkutatást – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!