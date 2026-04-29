Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Az érintett települések polgármesterei is részt vettek a sajtótájékoztatón

Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.

Simon Virág 2026. április 29., 16:042026. április 29., 16:04 2026. április 29., 16:052026. április 29., 16:05

Maros megye több régiója is jól jár az Aquaserv vízszolgáltató nagyberuházásával, amelyhez az anyagi hátteret a kedden aláírt szerződés alapján biztosítják. Maros megyén kívül a Hargita megyei Székelykeresztúron is bővítik a hálózatot. Összesen

21 kisebb beruházást valósítanak meg két éven belül, ezek összértéke 186 millió euró.

A szerződés aláírásának másnapján, szerdán Marosvásárhelyen, az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének székházában számoltak be. Azért ott, mert az illetékesek szerint a megyei RMDSZ-es parlamenti képviselők is hozzájárultak ahhoz, hogy a 2015-ben elkezdett tervezés most megvalósulhat.

A megye és a kormány képviselőjének jelenlétében számolt be Sipos Levente (jobbról a második) a nagyberuházásról Fotó: Haáz Vince

Több részből áll Az Aquaserv vezérigazgatója, Sipos Levente elmondta: az egyik legnagyobb és legjelentősebb beruházás az új szászrégeni vízüzem megépítése lesz. A jelenlegi épület ötvenéves, és bár a Görgény-pataka jó minőségű vizet biztosít,

az elavult rendszer miatt mégis nehezen tudnak jó szolgáltatást biztosítani a lakóknak.

A beruházással Szászrégentől Gernyeszegig, de Maros megye, Beszterce és Hargita megye határáig, sőt, a Kolozs megye közelében fekvő településeken is mindenhol jobb minőségű ivóvizet tudnak majd biztosítani. Megoldódnak az ivóvízgondok a Mezőségen A marosvásárhelyi vízüzemet is korszerűsítik, és ami még fontosabb, kicserélik a mezőszabadi víztartályhoz vezető csővezetéket. Mint ismert, ebből a víztartályból biztosítják a mezőségi települések ivóvízét, amit mindig korlátozni kell a nyári időszakban. Ugyanis az elmúlt években nagyságrendekkel

nőtt a településeken élő lakosság száma, így nőtt a fogyasztás is.

Sipos Levente kiemelte: a vezetékcserével a jelenlegi kétszáz köbméteres óránkénti vízmennyiség a duplájára nő. Így idén nyáron esetleg még lehetnek ivóvízgondok a Mezőségen, jövőre viszont már biztos nem.

Megnyugtató, hogy kevesebb lesz a csőtörés, ha felújítják a vezetékeket

További kiemelt fejlesztési pontok Bővülni fog a marosludasi vízüzem kapacitása is, bőséges és minőségi ivóvizet tudnak majd biztosítani az ellátott települések otthonaiban. De befejezik a Nyárád menti települések ivóvízhálózatának kiépítését is. Itt korábban már négy településen kiépítették a hálózatot, most következik a többi település. Hirdetés Mezőpanitban és Marosugrán bővül az ivóvízrendszer, de kiépül a szennyvízcsatorna is, valamint a kerelőszentpáli üzem kapacitása is nagyobb lesz. Az Aquaserv vezetője elmondta, hogy Székelykeresztúron új szivattyúállomást építenek, de a klórozóberendezés és a tartályok is megújulnak. Finanszírozás és kivitelezés: lesz egy kis önrész Sipos Levente beszámolt arról, hogy kisebb szerződésekre bontották a nagyberuházást, hogy mindenhol tudjanak végezni két év alatt. A legtöbb szerződés esetében a közbeszerzés már lezajlott, a kivitelezési szerződést aláírták, van, ahol már dolgoznak is.

Minden beruházással elkészülnek 2028 végéig.

A 186 millió euró értékű beruházás nagy része európai uniós támogatásból valósul meg, a vállalat önrésze 6 százalék, az érintett önkormányzatok 1,87 százalékkal kell hozzájáruljanak a költségekhez. A sajtótájékoztatón részt vettek az érintett települések polgármesterei is, akik mind arról beszéltek, hogy életminőséget javító beruházásról van szó.