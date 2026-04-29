Teherautó és személygépkocsi ütközött Maros megyében

Baleset történt a Százkézd községhez tartozó Zoltán településen, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók és a mentősök.

Az E60-as európai úton egy vasanyagot szállító teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A helyszínre a tűzoltóság egy beavatkozó járművét, egy SMURD mentőautót, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat egy mentőjét vezényelték ki.

Hirdetés

A tűzoltók tűzmegelőzési intézkedéseket végeznek, az első információk szerint senki nem szorult az autók roncsai közé.