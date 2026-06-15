Felmentették az augusztus 10-i tüntetés erőszakos feloszlatásával vádolt csendőrségi vezetőket

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A bukaresti katonai törvényszék a csendőrségi vezetőket a vádak alól felmentő ítéletet hozott hétfőn a 2018. augusztus 10-i fővárosi tüntetés ügyében.
A katonai ügyészek hivatali visszaélés miatt állították bíróság elé Gheorghe Sebastian Cucoș tartalékos ezredest, a román csendőrség volt főparancsnokát, Laurențiu Cazan ezredest, a fővárosi csendőrség volt vezetőhelyettesét, valamint Cătălin Sindile ezredest, a román csendőrség főparancsnokának egykori első helyettesét. Laurențiu Cazant a hivatali visszaélés mellett közokirat-hamisítással is vádolták.
A fővárosi csendőrségnek a tüntetők elleni fellépésben részt vevő több más tisztje és altisztje esetében szintén felmentő ítélet született vagy felfüggesztett börtönbüntetést kaptak – írja az Agerpres.
A katonai törvényszék ugyanakkor elutasította a kártérítési igények jelentős részét. Az ítélet szerint két személy jogosult kártérítésre:
Costel Tocană 25000 lej nem vagyoni kártérítésben részesül, amelyet a csendőrségnek kell megfizetnie,
Orlando Alexandru Ștefănescu pedig 15.000 lejt kap két olyan csendőrtől, akiket hivatali visszaélés miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek az ügyben.
Az ítélet nem jogerős, megfellebbezhető.
A katonai ügyészek 2023 augusztusában emeltek vádat az ügyben. A vádhatóság szerint 2018. augusztus 10-én Laurențiu Cazan ezredes az akció parancsnokaként, valamint Gheorghe Cucoș és Ionuț Sindile ezredesek az akció koordinátoraiként a bukaresti Victoriei (Győzelem) téren összegyűlt
Álláspontjuk szerint a csendőrség erőszakos fellépése jogellenes és indokolatlan volt, a rendfenntartó erők által használt szolgálati eszközök – gumibotok, védőpajzsok, könnygázspray-k, hang- és könnygázgránátok stb. – alkalmazása az adott körülmények között „embertelen” és „megalázó” bánásmódnak minősíthető.
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