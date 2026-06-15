Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert

Ötven szavazaton múlt a mezőszengyeli polgármester sorsa
Fotó: Haáz Vince
Népszavazással váltották le a Maros megyei Mezőszengyel polgármesterét: a vasárnapi referendumon 594-en támogatták Vasile Grec menesztését, 544-en ellene szavaztak. A községet az új választásokig ideiglenesen az alpolgármester vezeti.
Maros megyében először szerveztek vasárnap olyan népszavazást, amelynek a tétje egy polgármesteri mandátum betöltése volt. Mint korábban beszámoltunk róla, a mezőségi Mezőszengyel község lakói aláírásokat gyűjtöttek, és azokat a prefektúrához benyújtva kérték, hogy írjanak ki népszavazást, mert elégedetlenek a polgármesterrel.
Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.
A referendumot a liberális pártot képviselő volt polgármester kezdeményezte, aki harminc vokssal veszítette el 2024-ben az önkormányzati választásokat a független jelölttel szemben.
A vasárnap megtartott referendumon a község csaknem ezernyolcszáz voksolásra jogosult lakója közül 1149-en vettek részt, közülük 41-en mozgóurnát igényeltek.
vagyis a választók 52,20 százaléka megszavazta a községvezető eltávolítását. Tizenegy szavazat érvénytelen volt.
A népszavazás megszervezése 200 000 lejes költséggel járt, amit a helyi költségvetésből biztosítottak. A községet az új választások kiírásáig ideiglenesen az alpolgármester fogja vezetni.
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