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Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert

Ötven szavazaton múlt a mezőszengyeli polgármester sorsa • Fotó: Haáz Vince

Ötven szavazaton múlt a mezőszengyeli polgármester sorsa

Fotó: Haáz Vince

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Népszavazással váltották le a Maros megyei Mezőszengyel polgármesterét: a vasárnapi referendumon 594-en támogatták Vasile Grec menesztését, 544-en ellene szavaztak. A községet az új választásokig ideiglenesen az alpolgármester vezeti.

Simon Virág

2026. június 15., 10:532026. június 15., 10:53

Maros megyében először szerveztek vasárnap olyan népszavazást, amelynek a tétje egy polgármesteri mandátum betöltése volt. Mint korábban beszámoltunk róla, a mezőségi Mezőszengyel község lakói aláírásokat gyűjtöttek, és azokat a prefektúrához benyújtva kérték, hogy írjanak ki népszavazást, mert elégedetlenek a polgármesterrel.

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Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert

Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

A referendumot a liberális pártot képviselő volt polgármester kezdeményezte, aki harminc vokssal veszítette el 2024-ben az önkormányzati választásokat a független jelölttel szemben.

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A vasárnap megtartott referendumon a község csaknem ezernyolcszáz voksolásra jogosult lakója közül 1149-en vettek részt, közülük 41-en mozgóurnát igényeltek.

A feltett kérdésre – „Egyetért Vasile Grec polgármester lemondatásával?” – 594-en igennel, 544-en nemmel válaszoltak,

vagyis a választók 52,20 százaléka megszavazta a községvezető eltávolítását. Tizenegy szavazat érvénytelen volt.

A népszavazás megszervezése 200 000 lejes költséggel járt, amit a helyi költségvetésből biztosítottak. A községet az új választások kiírásáig ideiglenesen az alpolgármester fogja vezetni.

Marosszék
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