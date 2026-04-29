Sikerült befogni a Somostetőn kóborló fiatal medvét – videóval

Képünk illusztráció Archív
Fotó: Erdély Bálint Előd
Befogta a néhány napja állított csapda azt a fiatal hím medvét, amely a közelmúltban többször is feltűnt Marosvásárhelyen a Somostető környékén, az állatkert közelében.
2026. április 29., 10:22
A hatóságok múlt pénteken állítottak csapdát az állat elfogására, miután lakossági jelzések alapján
A szakemberek célzottan próbálták biztonságos módon befogni a nagyvadat, elkerülve a lakosság veszélyeztetését.
Rendszeresen visszajár egy kifejlett medve a marosvásárhelyi Somostetőre, az állatkert közelében. A biztonság érdekében csapdát helyeztek el azon a területen, ahol az állatot a leggyakrabban látták.
A kihelyezett csapda végül bevált:
az akció pedig rendben, incidensek nélkül zajlott le. A befogott állatot az előírásoknak megfelelően egy kijelölt, lakott területektől távol eső élőhelyre szállították – olvasható Soós Zoltán polgármester bejegyzésében.
A hatóságok továbbra is óvatosságra intik a lakosságot, különösen a Somostető környékén.
Arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be az érvényben lévő biztonsági szabályokat, és kerüljék a vadállatok etetését vagy megközelítését.
