Sikerült befogni a Somostetőn kóborló fiatal medvét – videóval

Befogta a néhány napja állított csapda azt a fiatal hím medvét, amely a közelmúltban többször is feltűnt Marosvásárhelyen a Somostető környékén, az állatkert közelében.

A hatóságok múlt pénteken állítottak csapdát az állat elfogására, miután lakossági jelzések alapján

egyre gyakrabban észlelték jelenlétét a népszerű kirándulóhelyen.

A szakemberek célzottan próbálták biztonságos módon befogni a nagyvadat, elkerülve a lakosság veszélyeztetését.

az akció pedig rendben, incidensek nélkül zajlott le. A befogott állatot az előírásoknak megfelelően egy kijelölt, lakott területektől távol eső élőhelyre szállították – olvasható Soós Zoltán polgármester bejegyzésében.

A hatóságok továbbra is óvatosságra intik a lakosságot, különösen a Somostető környékén.

Arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be az érvényben lévő biztonsági szabályokat, és kerüljék a vadállatok etetését vagy megközelítését.