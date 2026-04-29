PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

Fotó: Gov.ro

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.

2026. április 29., 11:22

A politikus szerdán az államfő hétfő esti kijelentésére reagált egy Facebook-bejegyzésben. Nicușor Dan azt nyilatkozta, hogy

az Európa-barát pártok tábora kettészakadt, és nem kíván állást foglalni arról, támogatja-e Ilie Bolojan miniszterelnököt.

Az Agerpres beszámolója szerint úgy fogalmazott: komoly embernek tartja és tiszteli Bolojant, de a két Európa-barát fél közötti szembenállás már egy bizalmatlansági indítványban is konkretizálódott, és pártatlan akar maradni a felek közötti viszonyban.

Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant
Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.

Egy korábbi – kedd esti – Facebok-bejegyzésben Ciucu emlékeztetett, hogy az elmúlt öt évben egy román kormány átlagos mandátuma kevesebb mint egy évet tartott. Szerinte

az országban a politikai válságokat kizárólag a még több pénzre és még nagyobb hatalomra vágyó „gazdag és befolyásos emberek” idézik elő.

Állítása szerint emiatt bukott meg az Orban- és a Cîțu-kormány, és most ugyanezért készülnek eltávolítani a Bolojan-kabinetet is.

Hirdetés

A PNL első alelnöke szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a „rendszer, amely rendszerellenesként tünteti fel magát”. Ez a párt szerinte volt szociáldemokrata politikusokból áll, akik ugyanolyan telhetetlenek és gátlástalanok, mint a PSD jelenlegi vezetői.

Ciucu a liberálisokat figyelmeztette, hogy a tét a PNL sorsa: hamarosan dönteniük kell arról, hogy a méltóságot, a közérdeket és a párt jövőjét választják-e, vagy pedig „a rendszert, a pénzt és a későbbi eljelentéktelenedést”.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 29., szerda

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

Hirdetés
A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

Lemondtak tisztségeikről a PSD politikusai

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását – írja az Agerpres.

Hirdetés
Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében

Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.

Sok még a kérdőjel az új közalkalmazotti bértörvény körül

A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant

Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.

Hirdetés
Aggasztó a kerozinkrízis, de nem kell lemondani a repülős nyaralási tervekről

A rémhírek dacára egyelőre nem kell attól tartani, hogy a légitársaságok teljesen kifogynak az üzemanyagból. A kerozin árának emelkedése miatt azonban a tavalyhoz képest drágább lesz a repülés.

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél

Lakóház gyúlt ki kedd este a csíktaplocai Hársfa utcában.

Kárpátalján találkozna az ukrán elnökkel Magyar Péter

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.

Hirdetés
