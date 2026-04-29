PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.

Székelyhon 2026. április 29.

A politikus szerdán az államfő hétfő esti kijelentésére reagált egy Facebook-bejegyzésben. Nicușor Dan azt nyilatkozta, hogy

az Európa-barát pártok tábora kettészakadt, és nem kíván állást foglalni arról, támogatja-e Ilie Bolojan miniszterelnököt.

Az Agerpres beszámolója szerint úgy fogalmazott: komoly embernek tartja és tiszteli Bolojant, de a két Európa-barát fél közötti szembenállás már egy bizalmatlansági indítványban is konkretizálódott, és pártatlan akar maradni a felek közötti viszonyban. korábban írtuk Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő. Egy korábbi – kedd esti – Facebok-bejegyzésben Ciucu emlékeztetett, hogy az elmúlt öt évben egy román kormány átlagos mandátuma kevesebb mint egy évet tartott. Szerinte

az országban a politikai válságokat kizárólag a még több pénzre és még nagyobb hatalomra vágyó „gazdag és befolyásos emberek” idézik elő.