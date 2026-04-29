PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.
2026. április 29., 11:22
2026. április 29., 11:272026. április 29., 11:27
A politikus szerdán az államfő hétfő esti kijelentésére reagált egy Facebook-bejegyzésben. Nicușor Dan azt nyilatkozta, hogy
Az Agerpres beszámolója szerint úgy fogalmazott: komoly embernek tartja és tiszteli Bolojant, de a két Európa-barát fél közötti szembenállás már egy bizalmatlansági indítványban is konkretizálódott, és pártatlan akar maradni a felek közötti viszonyban.
Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.
Egy korábbi – kedd esti – Facebok-bejegyzésben Ciucu emlékeztetett, hogy az elmúlt öt évben egy román kormány átlagos mandátuma kevesebb mint egy évet tartott. Szerinte
Állítása szerint emiatt bukott meg az Orban- és a Cîțu-kormány, és most ugyanezért készülnek eltávolítani a Bolojan-kabinetet is.
A PNL első alelnöke szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a „rendszer, amely rendszerellenesként tünteti fel magát”. Ez a párt szerinte volt szociáldemokrata politikusokból áll, akik ugyanolyan telhetetlenek és gátlástalanok, mint a PSD jelenlegi vezetői.
Ciucu a liberálisokat figyelmeztette, hogy a tét a PNL sorsa: hamarosan dönteniük kell arról, hogy a méltóságot, a közérdeket és a párt jövőjét választják-e, vagy pedig „a rendszert, a pénzt és a későbbi eljelentéktelenedést”.
Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.
