Kárpátalján találkozna az ukrán elnökkel Magyar Péter

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
A június elején, a szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban tartandó „találkozó célja, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat” – idézi az MTI Magyar Péter, aki hozzátette:
és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Ezzel azt is segíthetnék, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére – írta.
Ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokban – közölte Magyar Péter.
A kormányfőjelölt szerint az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek. Kifejtette, hogy
Továbbra is fennáll, hogy a hivatalos nyelvhasználat szigorúan egy nyelvre épül, a közigazgatásban, bíróságon, hivatalos eljárásokban csak az ukrán nyelv használható – mutat rá. Egyúttal kiemelte, hogy
Arról is írt, hogy a közélet és kultúra terén is megmaradtak a korlátozások, mert ugyan lehet magyar nyelvű rendezvényeket tartani és működhetnek magyar sajtóorgánumok, de „kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában”.
Hozzáteszi, hogy a nyilvános megszólalások során a hivatalos személyek, például
Magyar Péter közölte: arra bátorítja az ukrán vezetést, hogy ezeken a területeken „is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé.”
A leendő miniszterelnök biztosította Babják Zoltánt arról, hogy „a kárpátaljai honfitársaink mindenben számíthatnak az anyaország és a Tisza-kormány támogatására.”
