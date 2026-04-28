Bennégett egy garzonlakásban egy férfi Nagyszebenben

Meghalt egy férfi kedden egy nagyszebeni tömbházlakásban kiütött tűzben. A 65 éves férfi elszenesedett holttestét a tűzoltók találták meg.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy kanapé kapott lángra, majd a 30 négyzetméteres garzonlakás és a lépcsőház is megtelt füsttel. Az épületből összesen huszonegy lakót evakuáltak, közülük senki nem sérült meg.

A tüzet a gyanú szerint a cigarettából kihulló parázs okozta – írja az Agerpres hírügynökség a Szeben megyei tűzoltóság tájékoztatására hivatkozva.