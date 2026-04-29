Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Antal árpád szerint nem véletlen, hogy a kormányválság éppen most robban ki

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

Bodor Tünde 2026. április 29., 11:37

Beterjesztették kedden a parlamentben azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet a kormánykoalícióból múlt héten kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közösen kezdeményezett az Ilie Bolojan nemzeti liberális pártelnök vezette koalíciós kormány megbuktatása érdekében. korábban írtuk 251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtották a parlamentben a bizalmatlansági indítványt. Hirdetés Az egyesített házbizottság egyúttal úgy döntött: a Bolojan-kabinet ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványról

május 5-én rendeznek vitát és szavazást a román parlament két házának együttes ülésén.

A polgármester szerint várható volt Antal Árpádot nem érte váratlanul a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség összefogása a kormány ellen benyújtandó bizalmatlansági indítvány ügyében. Mint fogalmazott:

„egyértelmű, hogy ebben az országban nem mindenki akarja, hogy rend legyen”, illetve a megszerzett előjogokról sem mondanának le különböző érdekcsoportok.

Az elöljáró maga sem ért egyet a kormány minden intézkedésével, de összességében helyesli az irányt és azt, hogy a kormány meghozott néhány olyan döntést – például a bírák nyugdíjkorhatárát illetően –, amelyet eddig senki nem mert meglépni. Szerinte

nem véletlen, hogy a kormányválság éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre

– vélekedett. Egyúttal azt is leszögezte, hogy az RMDSZ nem vesz részt semmilyen koalícióban, amelynek részese az AUR, vagy amelyet ez a párt támogat.

Ráduly István prefektus a kormány képviseletében visszafogottan nyilatkozott Fotó: Tuchiluș Alex

Mit gondol minderről a prefektus? A kormány Kovászna megyei képviselője, Ráduly István prefektus csak személyes véleményt fogalmazott meg a kormányválság kapcsán. Úgy látja, „abban a pillanatban, amikor a kormánykoalíciót létrehozták, minden egyes résztvevő ismerte a kormányprogramot, és be is vállalta. Éppen ezért szerinte ezt a programot folytatni kellene, hogy a polgárok érezzék, a kormány az ország gazdasági fejlődéséért és stabilitásáért cselekszik, és nincs helye a széthúzásnak.”

Bízom benne, hogy a koalícióban előbb-utóbb megtalálják azt a közös utat, amely nem az egyik-másik kisebb-nagyobb párt érdekeit szolgálja, hanem az itt élő emberekét”