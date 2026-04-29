Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Antal árpád szerint nem véletlen, hogy a kormányválság éppen most robban ki
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.
2026. április 29., 11:37
Beterjesztették kedden a parlamentben azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet a kormánykoalícióból múlt héten kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közösen kezdeményezett az Ilie Bolojan nemzeti liberális pártelnök vezette koalíciós kormány megbuktatása érdekében.
A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtották a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.
Az egyesített házbizottság egyúttal úgy döntött: a Bolojan-kabinet ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványról
Antal Árpádot nem érte váratlanul a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség összefogása a kormány ellen benyújtandó bizalmatlansági indítvány ügyében. Mint fogalmazott:
Az elöljáró maga sem ért egyet a kormány minden intézkedésével, de összességében helyesli az irányt és azt, hogy a kormány meghozott néhány olyan döntést – például a bírák nyugdíjkorhatárát illetően –, amelyet eddig senki nem mert meglépni. Szerinte
– vélekedett. Egyúttal azt is leszögezte, hogy az RMDSZ nem vesz részt semmilyen koalícióban, amelynek részese az AUR, vagy amelyet ez a párt támogat.
Ráduly István prefektus a kormány képviseletében visszafogottan nyilatkozott
Fotó: Tuchiluș Alex
A kormány Kovászna megyei képviselője, Ráduly István prefektus csak személyes véleményt fogalmazott meg a kormányválság kapcsán. Úgy látja, „abban a pillanatban, amikor a kormánykoalíciót létrehozták, minden egyes résztvevő ismerte a kormányprogramot, és be is vállalta. Éppen ezért szerinte ezt a programot folytatni kellene, hogy a polgárok érezzék, a kormány az ország gazdasági fejlődéséért és stabilitásáért cselekszik, és nincs helye a széthúzásnak.”
– fogalmazott a prefektus.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök felszólítására kedden egyébként lemondott Sebastian Cucu Kovászna megyei alprefektus is.
Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.
Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását – írja az Agerpres.
Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.
A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.
A rémhírek dacára egyelőre nem kell attól tartani, hogy a légitársaságok teljesen kifogynak az üzemanyagból. A kerozin árának emelkedése miatt azonban a tavalyhoz képest drágább lesz a repülés.
Lakóház gyúlt ki kedd este a csíktaplocai Hársfa utcában.
Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
