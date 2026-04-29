Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant

Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.
Az elnök a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozója után nyilatkozott az újságíróknak.
Mint elmondta, a nap folyamán „benyújtottak a parlamentbe egy bizalmatlansági indítványt”, ugyanakkor azonban a törvényhozók megszavazták a Románia számára rendkívül fontos SAFE program finanszírozását, ami szerinte
A közvetítői szerepére vonatkozó kérdésre válaszolva az elnök kijelentette, hogy ennek megfelelően járt el a politikai pártok vezetőivel folytatott hétfői cotroceni-i konzultáción is, amelyiken a SAFE program is téma volt.
Azt is megkérdezték tőle az újságírók, hogy támogatja-e vagy sem Ilie Bolojan miniszterelnököt. Az államfő kitérő választ adott a kérdésre. Azt mondta, „nagyon komoly embernek” tartja és tiszteli Bolojant, jelenleg azonban van egy „szakadás” az európai irányultságú pártok táborán belül, amely egy bizalmatlansági indítványban konkretizálódott, jómaga pedig
Az előrehozott választások lehetőségét firtató kérdésre az államfő azt válaszolta, hogy ezt a forgatókönyvet „rendkívül valószínűtlennek” tartja. „Eddig egyik ehhez hasonló válsághelyzet sem végződött előre hozott választásokkal” – jelentette ki.
Azt is hangsúlyozta, hogy egyik Európa-párti alakulat sem mondta azt, hogy a Nyugat-ellenes AUR-ral készülne kormányt alakítani.
„Ha mégis ebbe a helyzetbe kerülnénk, és nekem kell majd kineveznem a miniszterelnököt, gondoskodni fogok arról, hogy ez ne történjen meg” – fogalmazott.
Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.
A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
A rémhírek dacára egyelőre nem kell attól tartani, hogy a légitársaságok teljesen kifogynak az üzemanyagból. A kerozin árának emelkedése miatt azonban a tavalyhoz képest drágább lesz a repülés.
Lakóház gyúlt ki kedd este a csíktaplocai Hársfa utcában.
Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
Kilép az RMDSZ bukaresti képviselőházi frakciójából Zakariás Zoltán, az EMSZ elnöke, és a továbbiakban független képviselőként folytatja tevékenységét. A Szövetség részéről becsületbeli lemondásra szólították fel.
Meghalt egy férfi kedden egy nagyszebeni tömbházlakásban kiütött tűzben. A 65 éves férfi elszenesedett holttestét a tűzoltók találták meg.
Legalább 882 millió forintot (2,4 millió eurót) fizet vissza a magyar vásárlóknak és 437 millió forint (1,2 millió euró) bírságot fizet be a költségvetésbe a Temu online piactér európai üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal eljárásának következtében.
A hőmérséklet szerdától országszerte csökkenni fog, csütörtökön és pénteken pedig az évszakhoz képest szokatlanul hideg idő várható, a hőmérsékleti értékek 8–12 fokkal alacsonyabbak lesznek a többéves átlagnál.
Kompromisszumos költségvetést fogadott el Hargita Megye Tanácsa keddi, áprilisi ülésén. Bevételi oldalon 828 millió lejjel, kiadási oldalon 907 millió lejjel számolnak. A két összeg közötti különbség egyensúlyba hozása még számos tényezőtől függ.
