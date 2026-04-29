Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant

Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.

Székelyhon 2026. április 29., 08:552026. április 29., 08:55

Az elnök a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozója után nyilatkozott az újságíróknak. Mint elmondta, a nap folyamán „benyújtottak a parlamentbe egy bizalmatlansági indítványt”, ugyanakkor azonban a törvényhozók megszavazták a Románia számára rendkívül fontos SAFE program finanszírozását, ami szerinte

az ország európai irányának megőrzéséről és a tervezetet megszavazók felelős hozzáállásáról tanúskodik.

A közvetítői szerepére vonatkozó kérdésre válaszolva az elnök kijelentette, hogy ennek megfelelően járt el a politikai pártok vezetőivel folytatott hétfői cotroceni-i konzultáción is, amelyiken a SAFE program is téma volt. Hirdetés Azt is megkérdezték tőle az újságírók, hogy támogatja-e vagy sem Ilie Bolojan miniszterelnököt. Az államfő kitérő választ adott a kérdésre. Azt mondta, „nagyon komoly embernek” tartja és tiszteli Bolojant, jelenleg azonban van egy „szakadás” az európai irányultságú pártok táborán belül, amely egy bizalmatlansági indítványban konkretizálódott, jómaga pedig

az egyenlő távolság tartására törekszik, ezért nem foglal állást az ügyben.