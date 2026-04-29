Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

2026. április 29., 12:44

Az RMDSZ elnöke a parlamentben újságíróknak kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs mit hozzáfűznie Zakariás döntéséhez, erről magát a képviselőt kell megkérdezni. Emlékeztetett arra, hogy

a képviselő az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, akit kétszer is az RMDSZ juttatott be a parlamentbe, azzal a szándékkal, hogy a három magyar politikai szervezet között legyen valamiféle együttműködés.

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy Zakariás Zoltán az RMDSZ és az EMSZ közötti megállapodás alapján került be a parlamentbe.

Most gondolt egyet, és függetlenként akar politizálni. Ehhez jó egészséget és sok sikert kívánok neki, nincs mit hozzáfűznöm”