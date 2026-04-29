Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

Székelyhon

2026. április 29., 12:442026. április 29., 12:44

Az RMDSZ elnöke a parlamentben újságíróknak kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs mit hozzáfűznie Zakariás döntéséhez, erről magát a képviselőt kell megkérdezni. Emlékeztetett arra, hogy

a képviselő az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, akit kétszer is az RMDSZ juttatott be a parlamentbe, azzal a szándékkal, hogy a három magyar politikai szervezet között legyen valamiféle együttműködés.

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy Zakariás Zoltán az RMDSZ és az EMSZ közötti megállapodás alapján került be a parlamentbe.

Most gondolt egyet, és függetlenként akar politizálni. Ehhez jó egészséget és sok sikert kívánok neki, nincs mit hozzáfűznöm”

– jelentette ki.

Mint arról beszámoltunk, Zakariás Zoltán a képviselőház szerdai ülésén bejelentette, hogy kilép az RMDSZ frakciójából.

Azonnal a lényegre tért az RMDSZ, miután az EMSZ-elnök Zakariás bejelentette a szakítást
Kilép az RMDSZ bukaresti képviselőházi frakciójából Zakariás Zoltán, az EMSZ elnöke, és a továbbiakban független képviselőként folytatja tevékenységét. A Szövetség részéről becsületbeli lemondásra szólították fel.

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Székelyudvarhely polgármestere megnevezte a Tisza-kormánnyal való együttműködés alapelveit
Nem lesz egyszerű az azonnali visszajutás romániai hokiválogatottnak
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 29., szerda

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

2026. április 29., szerda

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.

Lemondtak tisztségeikről a PSD politikusai

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását – írja az Agerpres.

2026. április 29., szerda

Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében

Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.

Sok még a kérdőjel az új közalkalmazotti bértörvény körül

A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant

Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.

2026. április 29., szerda

Aggasztó a kerozinkrízis, de nem kell lemondani a repülős nyaralási tervekről

A rémhírek dacára egyelőre nem kell attól tartani, hogy a légitársaságok teljesen kifogynak az üzemanyagból. A kerozin árának emelkedése miatt azonban a tavalyhoz képest drágább lesz a repülés.

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél

Lakóház gyúlt ki kedd este a csíktaplocai Hársfa utcában.

Kárpátalján találkozna az ukrán elnökkel Magyar Péter

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.

