Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

Székelyhon 2026. április 29., 13:552026. április 29., 13:55

Az RMDSZ elnöke a parlamentben újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az európai elkötelezettségű koalíció újjáalakítására még van esély, de ez nem lesz könnyű, mert

éles kijelentések hangzottak el az utóbbi időszakban, és a feleknek újra tárgyalóasztalhoz kell ülniük.

Kelemen kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség esetleges koalícióját nem tartja természetesnek.

Erről Sorin Grindeanunak kellene nyilatkoznia. Már sokszor mondtam, hogy ez nem normális, és továbbra is így gondolom”

– mondta a politikus az Agerpres beszámolója szerint. Az RMDSZ elnöke kifejtette, hogy egy bizalmatlansági indítványnak a kormány leváltásán túl a következő kormányzásra is megoldást kellene kínálnia, vagyis a kormánybuktató parlamenti többségnek új kabinetet és egy új miniszterelnököt is kellene javasolnia.

A PSD és az AUR azonban nem mutatott fel egy életképes alternatívát a Bolojan-kormányra