Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve

Dr. Fejér Sándor minden egyes, kötetbe szerkesztett leveléből kicseng a csillapíthatatlan szülőföldszeretet

Dr. Fejér Sándor minden egyes, kötetbe szerkesztett leveléből kicseng a csillapíthatatlan szülőföldszeretet

Fotó: Péter Sándor

A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.

Kocsis Károly

2026. április 29., 15:212026. április 29., 15:21

„Mi, akik elmentünk, úgy érezzük: valamit örökre ott hagytunk a szülőföld porában.

Az ember mindig valami másra vágyik, mint amije van, ez az élet szomorú egyensúlya”

– írja a szüleinek még Németországból küldött egyik utolsó levelében a második világháború forgatagában a Gyimesekből messzi földre elkeveredett Fejér Sándor.

Ezeket a szépirodalmi igényességgel megfogalmazott, megragadó stílusú, közvetlen hangú írásokat, illetve az itthon maradt három testvértől, szülőktől, barátoktól kapott válaszleveleket szerkesztette kötetbe A sors kegyeltje voltam címmel Incze Fejér Anikó nyugdíjas pedagógus, a sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi Technológiai Szakközépiskola korábbi oktatómestere. A T3 kiadásában idén megjelent könyvet a Pro Urbe díjas Péter Sándor nyugalmazott tanár, újságíró mutatja be csütörtökön 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban.

Halálos sebekkel hónapokon át

Fejér Sándor 1924-ben született Gyimesbükkön, egy köztiszteletben álló, örmény származású kereskedőcsalád első gyermekeként. 1943-ban Budapesten kezdte el műszaki egyetemi tanulmányait, de még azon év novemberében behívták katonai szolgálatra. A sors úgy hozta, hogy 1944 szeptemberében éppen szőlőfaluja határában, a Bilibók-tetőn érte több találat, életveszélyesen megsebesítve.

Fotó: A Fejér család archívumából

Bajtársai a hegyeken át, hordágyon cipelték Csíkszeredába, aztán tovább Gyergyószentmiklósra, ahonnan –

hosszú vergődés árán – katonavonattal jutott el Szombathelyre; heteken át küzdöttek az életéért.

1945 januárjától, további hosszú út, menekülttáborok, illetve embert próbáló kezelések vártak a járásképtelen, tolószékbe ültetett, ide-oda hurcolt fiatalemberre, előbb a Balti-tenger közelében, Stettinben (ma Szczecin), később a thalei és az osterodei kórházakban, ahol az orvosoknak sikerült annyira helyre hozniuk, hogy a tanulmányai folytatására is életkedvet kapott. 1953-ban fogorvosi diplomát szerzett a göttingeni egyetemen, ahol utána a fogászati klinikán tanársegédként dolgozott, a finnugor szemináriumon a magyar nyelv lektoraként tevékenykedett. Közben családot alapított, három fia született.

1959-ben telepedett át, immáron véglegesen Svédországba, 2001-es nyugdíjazásáig a götteborgi fogászati klinikát vezette, miközben az ottani Kodály Vegyeskórusban is tevékeny szerepet vállalt. Időközben másodszor is megnősült,

77 éves koráig praktizált fogorvosként, illetve egészségügyi szaktolmácsként, kilenc éve hunyt el.

Péter Sándor egy két évvel ezelőtti könyvbemutatón

Fotó: Farkas Áron

A kapcsolatápolás legmeggyőzőbb módszere

A könyvhöz előszót is író Péter Sándor nem győzi helyeselni, hogy annyi évtized után a család áldását adta az ereklyeként őrzött, megindító gyűjtemény közzétételére, hiszen amellett, hogy egy buktatókkal tele életpálya mozzanataira világítanak rá, bizonyítékul szolgálnak arra is, hogy

a közvetlen levélváltásnál nincs meggyőzőbb módszere a kapcsolatépítésnek, –fenntartásnak, és éppen ez az, amit manapság leginkább, legfájóbban hiányolhatunk mindennapjaink történéseiből.”

Fejér Sándor hol ritkában, hol sűrűbben hazaküldött gondolataiból, papírra vetett naplószerű bejegyzéseiből „kitetszik az a nyugati világ, amely a keleti részeken oly hamis fényt áraszt, a lelkekben sehogy nem tudja helyettesíteni az otthoni szeretet ragyogását. Nem is annyira a maga nyomorúságos állapota felett búslakodik, hanem az otthoniak utáni mérhetetlen vágyakozás, a szülőfalu melegségének hiánya keseríti meg leginkább mindennapjait” – mondja Péter Sándor.

Fejér Sándor története számos olyan honfitársunk sorsának adja sommázó keresztmetszetét, akik a szülőföldtől elszakadva voltak kénytelenek székelyként és emberként helytállni.

„Egy modern lakás vár ránk [Svédországban] – világos, rendezett, olyan, amelyet már tizenöt éve álmodom magamnak. A munkaidő is kiegyensúlyozottabb lesz, talán végre lesz időm magamra, a családra, az életre. De cserébe ott kell hagynom régi álmomat, hogy egyszer majd tudományos pályán találom meg a helyem. Ez a búcsú fáj, mint amikor az ember becsuk egy ajtót, és tudja, nem fogja többé kinyitni. Svédül már elég jól boldogulok. Elhatároztam: tíz nyelvet szeretnék megtanulni – ez a belső kívánságom, mint gyerekkori titkos fogadalom. Hátra van még az olasz, az orosz, a lett és valami egzotikus, valami afrikai nyelv, hogy bárhol a világon értsem az emberek szavát. És a szívüket…”
Részlet dr. Fejér Sándor egyik utolsó leveléből

2026. április 29., szerda

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás

Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

2026. április 29., szerda

Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

2026. április 29., szerda

Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

2026. április 29., szerda

Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

2026. április 29., szerda

Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

2026. április 29., szerda

Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

2026. április 29., szerda

Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

2026. április 29., szerda

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet", és most független akar lenni.

2026. április 29., szerda

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

2026. április 29., szerda

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre". A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

