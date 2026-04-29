Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.
2026. április 29., 14:54
2026. április 29., 14:592026. április 29., 14:59
A Három Tenger Kezdeményezés (HTK) csúcstalálkozóján részt vevő államfőt dubrovniki sajtótájékoztatóján arról a legutóbbi esetről kérdezték, amikor egy robbanótöltetet szállító drón zuhant le Galacon.
Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy ebben az esetben nem Romániát támadták meg, hanem
Megjegyezte, hogy az ilyen incidensekhez eddig inkább a Duna-delta térségében szoktak hozzá, nem Galac környékén – számol be az Agerpres.
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
Az elnök elmondta, hogy a román hatóságok jelenlegi, az előző évekhez képest továbbfejlesztett kapacitásai már most is lehetővé teszik bizonyos térségek védelmét, a rendszert pedig folyamatosan optimalizálják. Szerinte
Az államfő emlékeztetett arra is, hogy Románia az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával együtt egy olyan gyártási és elosztási platform részese lesz, amely valós időben biztosítja a drón- és drónelhárító rendszereket, megkerülve a hosszadalmas beszerzési eljárásokat.
Nicușor Dan szerint ez technológiai szükségszerűség, és Románia ezen a téren is előrelépést tesz.
