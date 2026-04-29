Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

A Három Tenger Kezdeményezés (HTK) csúcstalálkozóján részt vevő államfőt dubrovniki sajtótájékoztatóján arról a legutóbbi esetről kérdezték, amikor egy robbanótöltetet szállító drón zuhant le Galacon. Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy ebben az esetben nem Romániát támadták meg, hanem

az ukrán határ menti városok elleni orosz légicsapások során kerültek véletlenül drónok román területre.

Megjegyezte, hogy az ilyen incidensekhez eddig inkább a Duna-delta térségében szoktak hozzá, nem Galac környékén – számol be az Agerpres. Az elnök elmondta, hogy a román hatóságok jelenlegi, az előző évekhez képest továbbfejlesztett kapacitásai már most is lehetővé teszik bizonyos térségek védelmét, a rendszert pedig folyamatosan optimalizálják. Szerinte

várhatóan egy éven belül Románia teljes védettséget ér el ezen a téren.