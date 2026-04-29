Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Fotó: Pixabay

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

2026. április 29., 14:54

2026. április 29., 14:592026. április 29., 14:59

A Három Tenger Kezdeményezés (HTK) csúcstalálkozóján részt vevő államfőt dubrovniki sajtótájékoztatóján arról a legutóbbi esetről kérdezték, amikor egy robbanótöltetet szállító drón zuhant le Galacon.

Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében
Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében

Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.

Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy ebben az esetben nem Romániát támadták meg, hanem

az ukrán határ menti városok elleni orosz légicsapások során kerültek véletlenül drónok román területre.

Megjegyezte, hogy az ilyen incidensekhez eddig inkább a Duna-delta térségében szoktak hozzá, nem Galac környékén – számol be az Agerpres.

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval
Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Az elnök elmondta, hogy a román hatóságok jelenlegi, az előző évekhez képest továbbfejlesztett kapacitásai már most is lehetővé teszik bizonyos térségek védelmét, a rendszert pedig folyamatosan optimalizálják. Szerinte

várhatóan egy éven belül Románia teljes védettséget ér el ezen a téren.

Az államfő emlékeztetett arra is, hogy Románia az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával együtt egy olyan gyártási és elosztási platform részese lesz, amely valós időben biztosítja a drón- és drónelhárító rendszereket, megkerülve a hosszadalmas beszerzési eljárásokat.

Nicușor Dan szerint ez technológiai szükségszerűség, és Románia ezen a téren is előrelépést tesz.

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Nem lesz Marosvásárhely–Brassó autópálya, de körvonalazódik a helyettesítő útvonal
Felértékelődhet a második hely a Szuperligában
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 29., szerda

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás

Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve

A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.

2026. április 29., szerda

Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

2026. április 29., szerda

Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

2026. április 29., szerda

Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

2026. április 29., szerda

Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

2026. április 29., szerda

Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

2026. április 29., szerda

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

2026. április 29., szerda

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

2026. április 29., szerda

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

2026. április 29., szerda

