Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Székelyhon

2026. április 25., 11:58

2026. április 25., 12:212026. április 25., 12:21

A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón – számolt be a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján az MTI.

A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek, a katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert

a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségi problémáik miatt mentőautóval vitték el.

Az evakuálásra azért van szükség, hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A környéken biztonsági okokból szünetel a földgázszolgáltatás, több mint félezer fogyasztó érintett.

A védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében. A légitámadás idején a térségbe küldték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali 2 órakor szálltak fel a feteşti-i légibázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a veszélyre.

Galaci lakosok 2.31 órakor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.

A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Spekulatív hangnem az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK kapcsán
Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Spekulatív hangnem az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK kapcsán
Spekulatív hangnem az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK kapcsán
Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 25., szombat

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki
Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki
2026. április 25., szombat

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki
2026. április 25., szombat

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese
Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese
2026. április 25., szombat

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese
2026. április 25., szombat

Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok

Hétvégén is folytatódik az üzemanyagok drágulása: szombaton minden nagy hálózat emelte az árakat, így kedd óta mintegy 65 banival emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj ára a romániai töltőállomásokon.

Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok
Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok
2026. április 25., szombat

Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok
2026. április 25., szombat

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!

Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!
Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!
2026. április 25., szombat

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!
2026. április 24., péntek

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”
Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”
2026. április 24., péntek

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”
2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások
Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások
2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások
2026. április 24., péntek

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit.

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
2026. április 24., péntek

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
2026. április 24., péntek

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt
Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt
2026. április 24., péntek

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt
2026. április 24., péntek

Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját

Az oktatási minisztérium a jövő héten megszervezi a próba-képességvizsgát a nyolcadikosok számára azokban az iskolákban, amelyek márciusban nem vettek részt az országos próbafelmérőn.

Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját
Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját
2026. április 24., péntek

Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját
2026. április 24., péntek

Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.

Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket
Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket
2026. április 24., péntek

Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket
