Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
2026. április 25., 11:58
A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón – számolt be a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján az MTI.
A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek, a katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségi problémáik miatt mentőautóval vitték el.
Az evakuálásra azért van szükség, hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a szükséges biztonsági intézkedéseket.
A védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében. A légitámadás idején a térségbe küldték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali 2 órakor szálltak fel a feteşti-i légibázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a veszélyre.
Galaci lakosok 2.31 órakor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.
A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.
