Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Székelyhon 2026. április 25., 11:582026. április 25., 11:58 2026. április 25., 12:212026. április 25., 12:21

A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón – számolt be a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján az MTI. A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek, a katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert

a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségi problémáik miatt mentőautóval vitték el. Az evakuálásra azért van szükség, hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A környéken biztonsági okokból szünetel a földgázszolgáltatás, több mint félezer fogyasztó érintett.