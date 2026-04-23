Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk

Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon 2026. április 23., 08:132026. április 23., 08:13

Facebook-bejegyzésében a kormányfő hangsúlyozta, hogy a deficit tavalyi mérséklődése az év második felében hozott kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseknek, valamint az uniós alapok felhasználásának és a helyreállítási terv kiigazításának tudható be – írja az Agerpres. A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a romániai deficit továbbra is a legmagasabb az Európai Unióban, de a legnagyobb korrekciót is Románia hajtotta végre. Hangsúlyozta azt is, hogy

a költségvetési hiány csökkentése elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy az ország pénzügyeit egészséges alapokra helyezzék.

Sok éven át többet költött az ország, mint amennyit megengedhetett magának, és az adósság folyamatosan nőtt. Idén csak a korábban felvett hitelek kamatköltségei körülbelül 60 milliárd lejre rúgnak. Ennyibe kerül például a moldvai autópálya megépítése – magyarázta. Hirdetés Hozzátette, ezt nem lehet így folytatni, meg kell változtatni az irányt, és vissza kell szerezni az irányítást a gazdaság felett. Minél gyorsabban valósul meg a korrekció, annál hamarabb indulhat meg a gazdaság egészséges növekedés, ami az életszínvonalban is megmutatkozik majd.

Ez egy nehéz időszak, és az erőfeszítésekből az egész társadalom kiveszi a részét. Köszönöm mindenkinek a türelmet és az áldozatot.

Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy az irány helyes. A gazdaság stabilizálódik, anélkül, hogy nyomást helyeznénk a jövő generációira. Kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk” – fogalmazott a kormányfő.