Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk

Fotó: Gov.ro
Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Facebook-bejegyzésében a kormányfő hangsúlyozta, hogy a deficit tavalyi mérséklődése az év második felében hozott kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseknek, valamint az uniós alapok felhasználásának és a helyreállítási terv kiigazításának tudható be – írja az Agerpres.
A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a romániai deficit továbbra is a legmagasabb az Európai Unióban, de a legnagyobb korrekciót is Románia hajtotta végre. Hangsúlyozta azt is, hogy
Sok éven át többet költött az ország, mint amennyit megengedhetett magának, és az adósság folyamatosan nőtt. Idén csak a korábban felvett hitelek kamatköltségei körülbelül 60 milliárd lejre rúgnak. Ennyibe kerül például a moldvai autópálya megépítése – magyarázta.
Hozzátette, ezt nem lehet így folytatni, meg kell változtatni az irányt, és vissza kell szerezni az irányítást a gazdaság felett. Minél gyorsabban valósul meg a korrekció, annál hamarabb indulhat meg a gazdaság egészséges növekedés, ami az életszínvonalban is megmutatkozik majd.
Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy az irány helyes. A gazdaság stabilizálódik, anélkül, hogy nyomást helyeznénk a jövő generációira. Kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk” – fogalmazott a kormányfő.
Az uniós statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint Románia államadóssága 2025-ben a GDP 59,3 százalékára emelkedett a 2024-es 54,8 százalékról, illetve a 2023-as 49,3 százalékról. A költségvetési hiány 2025-ben a bruttó hazai termék 7,9 százalékát tette ki, míg 2024-ben 9,3 százalékos, 2023-ban pedig 6,6 százalékos GDP-arányos deficitet jegyeztek.
Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.
A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.
Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.
