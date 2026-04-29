Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Fotó: Presidency.ro

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

Székelyhon

2026. április 29., 15:34

A Három Tenger Kezdeményezés (HTK) csúcstalálkozóján részt vevő államfőt dubrovniki sajtótájékoztatóján megkérdezték, számít-e arra, hogy a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt a parlament elfogadja, illetve, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azt követően nem lesz már hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kormányalakítás céljából.

Az elnök kifejtette: ezzel a lehetőséggel számolni kell, ugyanakkor meggyőződése, hogy

a PSD és az AUR bizalmatlansági indítványának esetleges elfogadása után is meg tudja őrizni az ország a Nyugat-barát irányvonalát.

Ha az indítványt tényleg elfogadja a parlament, nagyon gyorsan el kell kezdeni az egyeztetéseket – fűzte hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Rámutatott arra is, hogy amióta tisztségbe lépett, végig megpróbált eleget tenni mediátori szerepének, építő jellegű párbeszédet fenntartani mindenkivel, és egyik irányból sem tapasztalt ellenséges magatartást vagy ellenségeskedést vele szemben.

Véleménye szerint ugyanakkor

minden politikai erő felelős amiatt, hogy a tíz hónappal ezelőtt létrejött kormánykoalíció nem tartott ki.

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt, amelyet kedden vitatnak meg és bocsátanak szavazásra a parlamentben.

A bizalmatlansági indítványban a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakciói a Bolojan-kormány leváltását követelik, és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.

A rovat további cikkei

2026. április 29., szerda

Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Lemondtak tisztségeikről a PSD politikusai

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását – írja az Agerpres.

2026. április 29., szerda

