Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

2026. április 29., 15:15

A Három Tenger Kezdeményezés (HTK) csúcstalálkozóján részt vevő államfőt dubrovniki sajtótájékoztatóján megkérdezték, számít-e arra, hogy a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt a parlament elfogadja, illetve, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azt követően nem lesz már hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kormányalakítás céljából. Hirdetés Az elnök kifejtette: ezzel a lehetőséggel számolni kell, ugyanakkor meggyőződése, hogy

a PSD és az AUR bizalmatlansági indítványának esetleges elfogadása után is meg tudja őrizni az ország a Nyugat-barát irányvonalát.

Ha az indítványt tényleg elfogadja a parlament, nagyon gyorsan el kell kezdeni az egyeztetéseket – fűzte hozzá az Agerpres beszámolója szerint. Rámutatott arra is, hogy amióta tisztségbe lépett, végig megpróbált eleget tenni mediátori szerepének, építő jellegű párbeszédet fenntartani mindenkivel, és egyik irányból sem tapasztalt ellenséges magatartást vagy ellenségeskedést vele szemben. Véleménye szerint ugyanakkor

minden politikai erő felelős amiatt, hogy a tíz hónappal ezelőtt létrejött kormánykoalíció nem tartott ki.