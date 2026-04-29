Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.
2026. április 29., 15:152026. április 29., 15:15
A Három Tenger Kezdeményezés (HTK) csúcstalálkozóján részt vevő államfőt dubrovniki sajtótájékoztatóján megkérdezték, számít-e arra, hogy a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt a parlament elfogadja, illetve, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azt követően nem lesz már hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kormányalakítás céljából.
Az elnök kifejtette: ezzel a lehetőséggel számolni kell, ugyanakkor meggyőződése, hogy
Ha az indítványt tényleg elfogadja a parlament, nagyon gyorsan el kell kezdeni az egyeztetéseket – fűzte hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
Rámutatott arra is, hogy amióta tisztségbe lépett, végig megpróbált eleget tenni mediátori szerepének, építő jellegű párbeszédet fenntartani mindenkivel, és egyik irányból sem tapasztalt ellenséges magatartást vagy ellenségeskedést vele szemben.
Véleménye szerint ugyanakkor
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt, amelyet kedden vitatnak meg és bocsátanak szavazásra a parlamentben.
A bizalmatlansági indítványban a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakciói a Bolojan-kormány leváltását követelik, és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.
