Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

Hullagyalázás miatt is elítélték az elkövetőt. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.
Hamar lezárult az emberöléssel vádolt férfi elleni elsőfokú tárgyalás, aki ellen januárban emelt vádat az ügyészség. A gyilkosság 2025 februárjában történt, akkor találták meg az elszenesedett holttestet, az orvosszakértői vizsgálat pedig megállapította, hogy
Az áldozat minden kétséget kizáró azonosítása érdekében elrendelt DNS-vizsgálat eredményére sokat kellett várni. Ráadásul a gyanúsított P. Zoltán őrizetbe vétele után a férfi az előzetes letartóztatására vonatkozó elsőfokú döntést megfellebbezte, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla pedig ennek helyt adva, hatályon kívül helyezte az előzetes letartóztatásra vonatkozó elsőfokú döntést, és
Ezt azzal indokolták, hogy hiányoztak azok a bizonyítékok, amelyek alapján megalapozottan lehetett volna gyanúsítani P. Zoltánt az emberölés elkövetésével. Így utóbbi
A DNS-vizsgálat eredménye aztán elkészült, akárcsak a vádirat, így a vádlottat január végén ismét előzetes letartóztatásba helyezték, és elkezdődött az elsőfokú tárgyalás. Ez viszonylag rövid idő alatt eredményt hozott, két ülés után a Hargita Megyei Törvényszék szerdán kihirdette az ítéletet. Eszerint P. Zoltánt két bűncselekmény elkövetésében találták bűnösnek:
minősített emberölésért 20 év,
míg hullagyalázásért 1 év szabadságvesztést kapott.
Halmazati büntetésként – a súlyosabb büntetéshez adódik az enyhébb egyharmada – így 20 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélték.
A büntetésbe beszámítják a már letartóztatásban töltött időt (2025. február 10–18. között, valamint 2026. január 28-tól április 29-ig). A vádlott köteles összesen 100 000 euró értékű erkölcsi kártérítést fizetni – fejenként 50 000 eurót a két polgári fél számára.
Az ítélet nem jogerős, a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán megfellebbezhető.
