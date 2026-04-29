Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

Hamar lezárult az emberöléssel vádolt férfi elleni elsőfokú tárgyalás, aki ellen januárban emelt vádat az ügyészség. A gyilkosság 2025 februárjában történt, akkor találták meg az elszenesedett holttestet, az orvosszakértői vizsgálat pedig megállapította, hogy

az áldozat nem az égési sérülések miatt vesztette életét, hanem megölték.

Az áldozat minden kétséget kizáró azonosítása érdekében elrendelt DNS-vizsgálat eredményére sokat kellett várni. Ráadásul a gyanúsított P. Zoltán őrizetbe vétele után a férfi az előzetes letartóztatására vonatkozó elsőfokú döntést megfellebbezte, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla pedig ennek helyt adva, hatályon kívül helyezte az előzetes letartóztatásra vonatkozó elsőfokú döntést, és

Ezt azzal indokolták, hogy hiányoztak azok a bizonyítékok, amelyek alapján megalapozottan lehetett volna gyanúsítani P. Zoltánt az emberölés elkövetésével. Így utóbbi

közel egy évig szabadlábon volt a történtek után.

A DNS-vizsgálat eredménye aztán elkészült, akárcsak a vádirat, így a vádlottat január végén ismét előzetes letartóztatásba helyezték, és elkezdődött az elsőfokú tárgyalás. Ez viszonylag rövid idő alatt eredményt hozott, két ülés után a Hargita Megyei Törvényszék szerdán kihirdette az ítéletet. Eszerint P. Zoltánt két bűncselekmény elkövetésében találták bűnösnek:

minősített emberölésért 20 év,

míg hullagyalázásért 1 év szabadságvesztést kapott.

Halmazati büntetésként – a súlyosabb büntetéshez adódik az enyhébb egyharmada – így 20 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélték.

A büntetésbe beszámítják a már letartóztatásban töltött időt (2025. február 10–18. között, valamint 2026. január 28-tól április 29-ig). A vádlott köteles összesen 100 000 euró értékű erkölcsi kártérítést fizetni – fejenként 50 000 eurót a két polgári fél számára.

Az ítélet nem jogerős, a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán megfellebbezhető.