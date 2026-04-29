Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

Hullagyalázás miatt is elítélték az elkövetőt. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

Székelyhon

2026. április 29., 13:412026. április 29., 13:41

Hamar lezárult az emberöléssel vádolt férfi elleni elsőfokú tárgyalás, aki ellen januárban emelt vádat az ügyészség. A gyilkosság 2025 februárjában történt, akkor találták meg az elszenesedett holttestet, az orvosszakértői vizsgálat pedig megállapította, hogy

az áldozat nem az égési sérülések miatt vesztette életét, hanem megölték.

Az áldozat minden kétséget kizáró azonosítása érdekében elrendelt DNS-vizsgálat eredményére sokat kellett várni. Ráadásul a gyanúsított P. Zoltán őrizetbe vétele után a férfi az előzetes letartóztatására vonatkozó elsőfokú döntést megfellebbezte, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla pedig ennek helyt adva, hatályon kívül helyezte az előzetes letartóztatásra vonatkozó elsőfokú döntést, és

a gyanúsított azonnali szabadlábra helyezéséről döntött.

Ezt azzal indokolták, hogy hiányoztak azok a bizonyítékok, amelyek alapján megalapozottan lehetett volna gyanúsítani P. Zoltánt az emberölés elkövetésével. Így utóbbi

közel egy évig szabadlábon volt a történtek után.

A DNS-vizsgálat eredménye aztán elkészült, akárcsak a vádirat, így a vádlottat január végén ismét előzetes letartóztatásba helyezték, és elkezdődött az elsőfokú tárgyalás. Ez viszonylag rövid idő alatt eredményt hozott, két ülés után a Hargita Megyei Törvényszék szerdán kihirdette az ítéletet. Eszerint P. Zoltánt két bűncselekmény elkövetésében találták bűnösnek:

  • minősített emberölésért 20 év,

  • míg hullagyalázásért 1 év szabadságvesztést kapott.

Halmazati büntetésként – a súlyosabb büntetéshez adódik az enyhébb egyharmada – így 20 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélték.

A büntetésbe beszámítják a már letartóztatásban töltött időt (2025. február 10–18. között, valamint 2026. január 28-tól április 29-ig). A vádlott köteles összesen 100 000 euró értékű erkölcsi kártérítést fizetni – fejenként 50 000 eurót a két polgári fél számára.

Az ítélet nem jogerős, a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán megfellebbezhető.

Gyergyószék Bűnügy
2026. április 29., szerda

Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.

Lemondtak tisztségeikről a PSD politikusai

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását – írja az Agerpres.

Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében

Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.

Sok még a kérdőjel az új közalkalmazotti bértörvény körül

A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant

Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.

