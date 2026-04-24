Csapdát állítottak a Somostetőn ólálkodó medvének

Csapdába csalnák a somostetői medvét
Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala/Facebook
Rendszeresen visszajár egy kifejlett medve a marosvásárhelyi Somostetőre, az állatkert közelében. A biztonság érdekében csapdát helyeztek el azon a területen, ahol az állatot a leggyakrabban látták.
Marosvásárhely polgármesteri hivatala április 24-én ismételten felhívta a lakosság figyelmét a Somostetőn ólálkodó medve jelenlétére.
Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.
A biztonság érdekében csapdát állítottak ki, a környéket pedig éjjel-nappal figyelik. A városvezetés arra kéri az ide látogatókat, hogy:
legyenek figyelmesek és körültekintők;
kerüljék a futópálya használatát a Somostetőn, különösen este és éjszaka;
tanúsítsanak fokozott óvatosságot az egész térségben;
ne közelítsék meg és ne érintsék meg a kihelyezett csapdaketrecet, mert az egy érzékeny eszköz, továbbá az emberi jelenlét, a szagok vagy bármilyen beavatkozás elriaszthatja az állatot, és megnehezítheti a biztonságos befogást. Kérik továbbá, hogy ne készítsenek fényképeket, és ne tartózkodjanak a közelében;
amennyiben a medvét észlelik, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot.
