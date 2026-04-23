Újból medve jár a Somostetőn

Délutánonként és hétvégén egyre többen látogatnak ki a Somostetőre

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

Simon Virág 2026. április 23., 18:292026. április 23., 18:29

Ahogy a húsvéti vakációban és a meleg délutánokon megtelt emberekkel a Somostető,

ételmaradékok kerültek a szemeteskukákba, visszatért a medve is a közkedvelt szabadidőhelyre.

„Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy medve jelenlétét észlelték a Somostető területén, több egymást követő éjszaka során, amit a térfigyelő kamerák is megerősítettek" – olvasható a marosvásárhelyi városháza közösségi oldalán közzétett felhívásban.

Fotó: Haáz Vince

A városvezetés arra kéri a Somostetőre kilátogatókat, hogy lehetőleg ne egyedül tartózkodjanak a szabadidős városrészen,

hanggal jelezzék ottlétüket,

továbbá ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket. Ha meglátják a medvét, ne próbálják megközelíteni, fényképezni, etetni, hanem tárcsázzák az 112-es sürgősségi hívószámot. A városvezetés arra is kitér, hogy

a területet az illetékes hatóságok folyamatosan figyelik és ellenőrzik.

Medvebiztos kukákat helyezett ki a városvezetés Fotó: Haáz Vince