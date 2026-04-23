Újból medve jár a Somostetőn

Délutánonként és hétvégén egyre többen látogatnak ki a Somostetőre
Fotó: Haáz Vince
Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.
Ahogy a húsvéti vakációban és a meleg délutánokon megtelt emberekkel a Somostető,
„Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy medve jelenlétét észlelték a Somostető területén, több egymást követő éjszaka során, amit a térfigyelő kamerák is megerősítettek” – olvasható a marosvásárhelyi városháza közösségi oldalán közzétett felhívásban.
A városvezetés arra kéri a Somostetőre kilátogatókat, hogy
lehetőleg ne egyedül tartózkodjanak a szabadidős városrészen,
hanggal jelezzék ottlétüket,
továbbá ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket.
Ha meglátják a medvét, ne próbálják megközelíteni, fényképezni, etetni, hanem tárcsázzák az 112-es sürgősségi hívószámot. A városvezetés arra is kitér, hogy
Medvebiztos kukákat helyezett ki a városvezetés
A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nemrég medvebiztos kukákat is felszerelt, ezekkel is próbálva megakadályozni, hogy a nyári idényben a medvék a Somostetőre szokjanak. Ez amiatt nagyon valószínű, mivel sorozatos figyelmeztetések ellenére még mindig vannak olyan városlakók, turisták és árusok, akik az ételmaradékot a szemetesbe teszik, az étel szaga pedig odacsalja a nagyvadakat.
