Újból medve jár a Somostetőn

Délutánonként és hétvégén egyre többen látogatnak ki a Somostetőre

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

Simon Virág

2026. április 23., 18:292026. április 23., 18:29

Ahogy a húsvéti vakációban és a meleg délutánokon megtelt emberekkel a Somostető,

ételmaradékok kerültek a szemeteskukákba, visszatért a medve is a közkedvelt szabadidőhelyre.

„Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy medve jelenlétét észlelték a Somostető területén, több egymást követő éjszaka során, amit a térfigyelő kamerák is megerősítettek” – olvasható a marosvásárhelyi városháza közösségi oldalán közzétett felhívásban.

A városvezetés arra kéri a Somostetőre kilátogatókat, hogy

  • lehetőleg ne egyedül tartózkodjanak a szabadidős városrészen,

  • hanggal jelezzék ottlétüket,

  • továbbá ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket.

Ha meglátják a medvét, ne próbálják megközelíteni, fényképezni, etetni, hanem tárcsázzák az 112-es sürgősségi hívószámot. A városvezetés arra is kitér, hogy

a területet az illetékes hatóságok folyamatosan figyelik és ellenőrzik.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nemrég medvebiztos kukákat is felszerelt, ezekkel is próbálva megakadályozni, hogy a nyári idényben a medvék a Somostetőre szokjanak. Ez amiatt nagyon valószínű, mivel sorozatos figyelmeztetések ellenére még mindig vannak olyan városlakók, turisták és árusok, akik az ételmaradékot a szemetesbe teszik, az étel szaga pedig odacsalja a nagyvadakat.

Marosszék medve
2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.

Ittas vezetés Hargita megyében: két sofőrt szűrtek ki egy nap alatt

Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

