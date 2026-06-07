Hargita és Kovászna megyében is okozott károkat a szombati vihar

Fotó: Országos Katasztrófavédelem
Az elmúlt 24 órában tapasztalt hidrometeorológiai jelenségek tizenkét megye (Bákó, Brassó, Buzău, Kolozs, Kovászna, Călărași, Hargita, Jászvásár, Ilfov, Olt, Vaslui és Vrancea) 39 településén és Bukarestben okoztak károkat – közölte vasárnap a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).
2026. június 07., 14:052026. június 07., 14:05
2026. június 07., 14:062026. június 07., 14:06
A katonai tűzoltók 26 lakóingatlanból, 159 udvarból, 30 pincéből, négy gazdasági melléképületből és öt utcáról ürítették ki a vizet. Emellett
– írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelmi főfelügyelőség tájékoztatására hivatkozva.
A kidőlt fák és az úttestre lerakódott hordalékok miatt a közlekedést ideiglenesen korlátozták három országúton Bákó (DN2), Călărași (DN3) és Buzău (DN10) megyében, valamint két megyei úton Kolozs (DJ107P) és Buzău (DJ 203K) megyében.
A Prahova megyei Slon településen bekövetkezett földcsuszamlás járhatatlanná tette a gépjárművek számára a községi utat, ezért a környék mintegy 80 lakóházához csak gyalogosan lehet eljutni jelenleg.
A szombat délutáni rendkívül heves esőzések, viharok következtében Kovászna megye több helyszínén is szükség volt a Kovászna megyei tűzoltóság egységeinek segítségére.
Maroshévízen egy kereskedelmi egység alagsorába folyt be a víz, a szivattyúzáshoz a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották.
A tavalyi Báj-havasi túra megejtésekor került fel a bakancslistára a távolban sejtelmesen körvonalozódó Grohotis. Erdélynek megannyi hegye kínál barangolási lehetőséget egy-egy hétvégére, ám az ezeréves határ még mindig különleges csáberővel bír.
Maroshévízen egy kereskedelmi egység alagsorába folyt be a víz, a szivattyúzáshoz a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották.
A szombat délutáni rendkívül heves esőzések, viharok következtében Kovászna megye több helyszínén is szükség volt a Kovászna megyei tűzoltóság egységeinek segítségére.
Baleset történt Sepsiszentgyörgy kézdivásárhelyi kijáratánál a 13E országúton. Az ütközés következtében hat embert szállítottak kórházba és forgalomkorlátozást vezettek be.
Nicușor Dan államelnök szombaton megerősítette, hogy a pénteken felrobbant tengeri drón ukrán eredetű, de hangsúlyozta, hogy Oroszország a felelős a Romániát érintő helyzetért.
Bántalmaztak egy férfit és eltulajdonították az áldozat kerékpárját szombaton hajnalban Marosludason. Az elkövetők előzetesbe kerültek.
Narancs jelzésű viharriasztást követően több településen is intenzív felhőszakadással érkezett meg a viharos időjárás. A vihar által érintett települések lakóit Ro-Alert üzenetben is figyelmeztették a hatóságok.
Minden, ebben az időszakban elkészülő bölcsőde felvehet majd állami költségvetésből fizetett személyzetet, hogy ősztől elkezdhesse működését – jelentette ki szombaton Ilie Bolojan.
A Déli- és a Keleti-Kárpátokra, Munténiára, Dobrudzsára és Moldvára érvényes fokozott légköri instabilitásra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Több folyó is kiléphet a medréből az esőzések következtében szombaton és vasárnap. Székelyföldi folyók is érintettek.
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