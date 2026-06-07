Hargita és Kovászna megyében is okozott károkat a szombati vihar

Az elmúlt 24 órában tapasztalt hidrometeorológiai jelenségek tizenkét megye (Bákó, Brassó, Buzău, Kolozs, Kovászna, Călărași, Hargita, Jászvásár, Ilfov, Olt, Vaslui és Vrancea) 39 településén és Bukarestben okoztak károkat – közölte vasárnap a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

A katonai tűzoltók 26 lakóingatlanból, 159 udvarból, 30 pincéből, négy gazdasági melléképületből és öt utcáról ürítették ki a vizet. Emellett

tizennégy fát távolítottak el az úttestről, amelyek kidőlve két gépjárművet rongáltak meg

– írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelmi főfelügyelőség tájékoztatására hivatkozva.

A kidőlt fák és az úttestre lerakódott hordalékok miatt a közlekedést ideiglenesen korlátozták három országúton Bákó (DN2), Călărași (DN3) és Buzău (DN10) megyében, valamint két megyei úton Kolozs (DJ107P) és Buzău (DJ 203K) megyében.

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A Prahova megyei Slon településen bekövetkezett földcsuszamlás járhatatlanná tette a gépjárművek számára a községi utat, ezért a környék mintegy 80 lakóházához csak gyalogosan lehet eljutni jelenleg.

korábban írtuk Több településen is károkat okozott a szombati vihar A szombat délutáni rendkívül heves esőzések, viharok következtében Kovászna megye több helyszínén is szükség volt a Kovászna megyei tűzoltóság egységeinek segítségére.