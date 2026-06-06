Több településen is károkat okozott a szombati vihar

A szombat délutáni rendkívül heves esőzések, viharok következtében Kovászna megye több helyszínén is szükség volt a Kovászna megyei tűzoltóság egységeinek segítségére.

A tűzoltók Sepsiszentgyörgyön és Előpatakon kidőlt fákat takarítottak el, illetve elárasztott pincékből szivattyúzták ki a vizet. A város kézdivásárhelyi kijáratánál bekövetkezett balesetnél szintén szükség volt rájuk – közölte a Kovászna megyei tűzoltóság sajtóosztálya.