Nyomoz a rendőrség a kórház mosdójában meghalt rezidensorvos ügyében

A bukaresti rendőrség vizsgálatot indított, miután egy 32 éves rezidens orvost eszméletlenül találtak egy fővárosi kórház mosdójában. A férfi később életét vesztette.

A hatósági közlemény szerint az első kerületi rendőrséget szombaton délután háromnegyed három körül riasztották az ügyben. A helyszínre kiszálló mentőegységek már nem tudták megmenteni a 32 éves férfi életét.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben a bukaresti területi ügyészség koordinálása alatt, a holttestet elszállították boncolásra.

Rendőrségi források szerint az eset a Floreasca sürgősségi kórházban történt – írja az Agerpres hírügynökség.