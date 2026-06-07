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Nyomoz a rendőrség a kórház mosdójában meghalt rezidensorvos ügyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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A bukaresti rendőrség vizsgálatot indított, miután egy 32 éves rezidens orvost eszméletlenül találtak egy fővárosi kórház mosdójában. A férfi később életét vesztette.

Székelyhon

2026. június 07., 15:072026. június 07., 15:07

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A hatósági közlemény szerint az első kerületi rendőrséget szombaton délután háromnegyed három körül riasztották az ügyben. A helyszínre kiszálló mentőegységek már nem tudták megmenteni a 32 éves férfi életét.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben a bukaresti területi ügyészség koordinálása alatt, a holttestet elszállították boncolásra.

Rendőrségi források szerint az eset a Floreasca sürgősségi kórházban történt – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Egészségügy Tragédia
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