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Soós Zoltán: hétfőtől újrakezdik a város takarítását, hacsak a prefektúra nem akadályozza meg

Hétfő déltől új szolgáltató lesz és nagyobb tisztaság – ha minden rendben lesz • Fotó: Haáz Vince

Hétfő déltől új szolgáltató lesz és nagyobb tisztaság – ha minden rendben lesz

Fotó: Haáz Vince

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Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.

Simon Virág

2026. június 07., 21:192026. június 07., 21:19

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Marosvásárhelyen május 20-a óta nincs takarítás a köztereken, és az utcai kukákat is az eddigi napi három helyett csak egyszer ürítik. A városvezetés a helyi tanács felhatalmazása alapján direkt tárgyalást indított, ajánlatot kért cégektől, majd kiválasztotta a legelőnyösebb ajánlatot. A brassói céggel június 4-én szerződést is kötöttek, a vállalatnak pedig három napja van felkészülni a szolgáltatásra.

Közben Maros Megye Prefektusi Hivatala június 4-én átiratban jelezte a városvezetésnek, hogy törvényességi aggályai vannak, és módosításokat kér a szemétszolgáltatás megoldására hozott tanácsi határozattal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban Soós Zoltánt, Marosvásárhely polgármesterét kérdeztük.

– Vasárnap délután beszélgetünk az utcai takarítással kapcsolatos gondokról. Hogyan alakult ki ez az áldatlan helyzet, miért nem készült fel a hivatal arra, hogy amikor lejár a korábbi szerződés, akkor legyen, akivel folytatni a takarítást?

– Az előző céggel megkötött szerződést 2024 decemberében és 2025 januárjában, amikor engem őrizetbe vettek, módosították, és annak értékét megháromszorozták. A felfüggesztésem idején a benyújtott számlák egy részét kifizették, de amikor augusztusban visszatértem, még sok kifizetetlen maradt. Akkor felgöngyölítettem ezt az ügyet, és kijelentettem, hogy nem fizetjük ki, és elvettem a szemétszolgáltatás munkakörét Moldovan Călin alpolgármestertől, majd odaadtam a közterület-rendezési igazgatóságnak és Gombos Csaba városmenedzsernek.

Ez tavaly októberben történt meg, és akkor fogtak neki a versenytárgyalás megszervezésének, ami alapján ki lehet választani az új szolgáltatót, tudva, hogy az érvényes szerződés február 20-án lejár.

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Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.

Októberben elindult a dokumentáció előkészítése, januárra elkészült az úgynevezett szabályzat, ami 30 napig közvitán volt a városháza honlapján, majd elfogadták az ötéves feladatfüzetet. Ismerve az eljárást, ami általában másfél évig eltart, az volt az elképzelés, hogy elindítjuk a licitet, és közben, amíg az lejár, direkt tárgyaláson kiválasztjuk a céget, amely ideiglenesen szolgáltat.

Ez egy bevett módszer, a Maros megyei tanács például decemberben így választotta ki két évre a kerelőszentpáli szemétlerakó üzemeltetőjét. De

nem gondoltuk, hogy olyan későn lesz elfogadott országos, így helyi költségvetés, és hogy mindezt nem tudjuk 2026. május 20-áig lerendezni, amikor lejárt a kilencven nap.

Február 20-ától ugyanis a volt szolgáltató még kilencven napig kellett biztosítsa az utcák, közterek takarítását, illetve az utcai kukák ürítését. Ezen változások, az országos és helyi költségvetés elfogadásának késése miatt nem tudtunk május 20-áig direkt tárgyalást szervezni és új szolgáltatót kiválasztani.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

– Közben az elmúlt napokban megszervezték a direkt tárgyalást és kiválasztották a céget. Szerződést is kötöttek?

– Nyolc cégtől kértünk ajánlatot, és egy brassói céggel június 4-én meg is kötöttük a szerződést. Ugyanaznap kaptuk meg a prefektúrától az átiratot, hogy kifogásolja a május 20-án tartott tanácsülést és az azon elfogadott határozatot, ami alapján mi megszerveztük a direkt egyeztetést, és alá is írtuk az új, egyéves, ideiglenes szerződést. Innentől kezdve,

ha a prefektúra megtámadja a közigazgatási bíróságon a határozatot, akkor automatikusan felfüggesztődik a szolgáltatási szerződés.

De akkor onnantól kezdve a prefektúra felelőssége, ha azt mondja, hogy szerinte a direkt egyeztetés nem legális. Akkor nagy kérdés, hogy a megyei tanács decemberben megkötött direkt tárgyalása, ami szintén szemétügyre vonatkozott, miért volt törvényes.

– A prefektúra formai hibákra, a tanácsülés hibás összehívására is hivatkozott, amikor aggályokat fogalmazott meg és érvénytelennek minősítette a tanácsülést, illetve az ott elfogadott határozatot. Hétfőn reggel lesz egyeztetése Barabási Antal Szabolcs prefektussal és a prefektúra jogi osztályával, hogy mi lesz a következő lépésük. Mit vár ettől a találkozótól?

– Egy formai hiba önmagában nem jelenti azt, hogy érvényteleníteni kell a direkt egyeztetést és a szerződést. Egy formai hibát ki lehet javítani egy következő tanácsi határozattal.

Tudni kell, hogy az első összehívott tanácsülésre nem volt meg minden jogi papír, ezért kellett másnapra egy azonnali ülést összehívni. A prefektúra azt is mondta, hogy a szeméthelyzet megoldása nem sürgősségi helyzet. Pedig igenis az, és ha a prefektúra megtámadja a közigazgatási bíróságon a határozatot, az eljárást, illetve a szerződést, és ez utóbbit felfüggesztik, akkor igenis sürgősségi helyzet lesz, mert továbbra sem lesz, aki takarítsa az utcákat, tereket Marosvásárhelyen.

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Én azt akarom, hogy a törvényes előírásokat tartsuk be, de ne gördítsenek technikai akadályokat elénk, ahogy ezt a korábbi prefektus tette, hiszen a köztisztasági szolgáltatást biztosítani kell. Én bízom benne, hogy a prefektúrával megtaláljuk a közös nevezőt.

Hétfőn délben a brassói cég megkezdi a szolgáltatást, helyi embereket foglalkoztat, modern gépeket hoz, és kitakarítja, tisztán tartja a várost. Azért délben, mert hétfőn reggel még be kell mutasson egy banki iratot, és azután tud dolgozni.

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Döntenek szerdán a marosvásárhelyi városházán arról, melyik cég takaríthatja a város utcáit a következő időszakban. Marosvásárhelyen közel két hete nincs szolgáltató, ennek nyomai a hosszú hétvégén is jól látszottak.

 

Marosszék Marosvásárhely
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