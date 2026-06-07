Soós Zoltán: hétfőtől újrakezdik a város takarítását, hacsak a prefektúra nem akadályozza meg

Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.

Marosvásárhelyen május 20-a óta nincs takarítás a köztereken, és az utcai kukákat is az eddigi napi három helyett csak egyszer ürítik. A városvezetés a helyi tanács felhatalmazása alapján direkt tárgyalást indított, ajánlatot kért cégektől, majd kiválasztotta a legelőnyösebb ajánlatot. A brassói céggel június 4-én szerződést is kötöttek, a vállalatnak pedig három napja van felkészülni a szolgáltatásra.

Közben Maros Megye Prefektusi Hivatala június 4-én átiratban jelezte a városvezetésnek, hogy törvényességi aggályai vannak, és módosításokat kér a szemétszolgáltatás megoldására hozott tanácsi határozattal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban Soós Zoltánt, Marosvásárhely polgármesterét kérdeztük.

– Vasárnap délután beszélgetünk az utcai takarítással kapcsolatos gondokról. Hogyan alakult ki ez az áldatlan helyzet, miért nem készült fel a hivatal arra, hogy amikor lejár a korábbi szerződés, akkor legyen, akivel folytatni a takarítást?

– Az előző céggel megkötött szerződést 2024 decemberében és 2025 januárjában, amikor engem őrizetbe vettek, módosították, és annak értékét megháromszorozták. A felfüggesztésem idején a benyújtott számlák egy részét kifizették, de amikor augusztusban visszatértem, még sok kifizetetlen maradt. Akkor felgöngyölítettem ezt az ügyet, és kijelentettem, hogy nem fizetjük ki, és elvettem a szemétszolgáltatás munkakörét Moldovan Călin alpolgármestertől, majd odaadtam a közterület-rendezési igazgatóságnak és Gombos Csaba városmenedzsernek.

Ez tavaly októberben történt meg, és akkor fogtak neki a versenytárgyalás megszervezésének, ami alapján ki lehet választani az új szolgáltatót, tudva, hogy az érvényes szerződés február 20-án lejár.

korábban írtuk A prefektúra szerint nem mindenben tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat a szemét-ügyben Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.

Októberben elindult a dokumentáció előkészítése, januárra elkészült az úgynevezett szabályzat, ami 30 napig közvitán volt a városháza honlapján, majd elfogadták az ötéves feladatfüzetet. Ismerve az eljárást, ami általában másfél évig eltart, az volt az elképzelés, hogy elindítjuk a licitet, és közben, amíg az lejár, direkt tárgyaláson kiválasztjuk a céget, amely ideiglenesen szolgáltat.

Ez egy bevett módszer, a Maros megyei tanács például decemberben így választotta ki két évre a kerelőszentpáli szemétlerakó üzemeltetőjét. De