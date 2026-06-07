Hetven fölött 170 fölött

Egy hetvenes éveiben járó férfit több mint 170 km/órás sebességgel vezetve mértek be Târgu Jiu város körgyűrűjén. Százhúsz napra bevonták a jogosítványát, és több mint 4000 lej bírságot kell fizetnie.

Óránként 172 kilométerrel száguldott vasárnap délben egy 73 éves, Dolj megyei sofőr Târgu Jiu körgyűrűjén, amikor bemérték a rendőrök.

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„Mivel az adott útszakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/óra, a járművezető pedig 82 km/órával túllépte ezt, a rendőrök 4050 lej értékű pénzbírságot szabtak ki rá, ugyanakkor 120 napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét” – írja a News.ro a Gorj megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.