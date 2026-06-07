Lövöldözés Lupényben: négy embert vittek kórházba

A helyszínre rendőrségi, csendőrségi és mentőcsapatok szálltak ki. Az első információk szerint négy személyt kórházba szállítottak, a beavatkozás még folyamatban van – írja az Agerpres hírügynökség.

A News.ro hírportál helyi sajtóértesülésekre hivatkozva azt írta, hogy egy férfi állítólag több lövést adott le volt barátnőjére és annak családjára, majd elmenekült. A gyanúsítottat keresik a hatóságok, Lupényben ellenőrzőpontokat állítottak fel.