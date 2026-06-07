Lövöldözés Lupényben: négy embert vittek kórházba

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Fotó: Barabás Ákos
Négy ember került kórházba vasárnap, miután egy férfi rálőtt néhány személyre Lupényban – tájékoztatott a Hunyad megyei rendőrség.
A helyszínre rendőrségi, csendőrségi és mentőcsapatok szálltak ki. Az első információk szerint négy személyt kórházba szállítottak, a beavatkozás még folyamatban van – írja az Agerpres hírügynökség.
A News.ro hírportál helyi sajtóértesülésekre hivatkozva azt írta, hogy egy férfi állítólag több lövést adott le volt barátnőjére és annak családjára, majd elmenekült. A gyanúsítottat keresik a hatóságok, Lupényben ellenőrzőpontokat állítottak fel.
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