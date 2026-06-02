Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kidőlt éjjel egy idős fa a csíkszeredai központi parkban

• Fotó: Bors Béla / Facebook

Fotó: Bors Béla / Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hétfő éjszakai vihar következtében egy idős fűzfa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Személyi sérülés nem történt, az eset azonban ismét ráirányítja a figyelmet az öregedő, veszélyessé váló fák problémájára.

Székelyhon

2026. június 02., 10:002026. június 02., 10:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az éjszaka folyamán kidőlt fát a városi kertészet munkatársai már a kora reggeli órákban eltávolították a területről – számolt be közösségi oldalán Bors Béla alpolgármester.

Hirdetés

Ahogy arról korábban több ízben is beszámoltunk, Csíkszeredában már évekkel ezelőtt átfogó zöldkataszteri felmérést indítottak, amelynek során

szakemberek vizsgálták a közterületeken található fák egészségi állapotát.

A cél az volt, hogy a veszélyes vagy súlyosan beteg fákat időben azonosítsák, és lehetőség szerint megmentsék, illetve szükség esetén eltávolítsák. A felmérések során egyes nagy méretű fákat speciális tomográfos vizsgálatnak is alávetették, hogy feltárják a törzs belsejében kialakuló korhadásokat.

korábban írtuk

Felmérik a csíkszeredai fák állapotát, lesznek, amiket ki kell majd vágni
Felmérik a csíkszeredai fák állapotát, lesznek, amiket ki kell majd vágni

Tomográffal világítják át a két méternél nagyobb törzsátmérőjű fákat, hogy megállapítsák, milyen állapotban vannak, szükséges-e beavatkozni a fa megmentésére, esetleg ki kell-e vágni. Részletes zöldkataszteri felmérés készül Csíkszeredában.

Az akkori szakértői vizsgálatok szerint a központi parkban például több, még a múlt század közepén ültetett nyárfa is jelentős belső korhadásnak indult, ezért ezek közül többet már kivágtak, egyebeket pedig folyamatosan figyeltek. A városvezetés korábban hangsúlyozta: a kivágások célja nem a zöldfelületek csökkentése, hanem a lakók biztonságának garantálása, ugyanakkor az eltávolított fák helyére újakat ültetnek.

korábban írtuk

Veszélyes fákat vágnak ki a csíkszeredai parkban
Veszélyes fákat vágnak ki a csíkszeredai parkban

Elkezdték négy öreg és meggyengült nyárfa kivágását Csíkszeredában, a városközponti parkban. Helyükre vöröstölgysor kerül.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban
Nem Sepsiszentgyörgyre tért vissza Ștefănescu – hivatalos
Hattagú dél-erdélyi család szenvedett súlyos balesetet, egy kisgyermek életét vesztette
Focivébé a Székely Sporttal: értékes nyeremények várnak tippversenyünk résztvevőire
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Székelyhon

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban
Székelyhon

Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban
Nem Sepsiszentgyörgyre tért vissza Ștefănescu – hivatalos
Székely Sport

Nem Sepsiszentgyörgyre tért vissza Ștefănescu – hivatalos
Hattagú dél-erdélyi család szenvedett súlyos balesetet, egy kisgyermek életét vesztette
Krónika

Hattagú dél-erdélyi család szenvedett súlyos balesetet, egy kisgyermek életét vesztette
Focivébé a Székely Sporttal: értékes nyeremények várnak tippversenyünk résztvevőire
Székely Sport

Focivébé a Székely Sporttal: értékes nyeremények várnak tippversenyünk résztvevőire
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 02., kedd

Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos

Idős nőt ütött el egy autó Csíkszeredában a Tudor-lakótelepen kedden reggel. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.

Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
2026. június 02., kedd

Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
Hirdetés
2026. június 01., hétfő

Árokba hajtott egy autó Tusnádfürdő közelében

Árokba sodródott egy személygépkocsi hétfő délután az E578-as európai úton, Tusnádfürdő közelében. A sofőr kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet, az érintett útszakaszon azonban akadozik a forgalom.

Árokba hajtott egy autó Tusnádfürdő közelében
Árokba hajtott egy autó Tusnádfürdő közelében
2026. június 01., hétfő

Árokba hajtott egy autó Tusnádfürdő közelében
2026. május 30., szombat

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval

Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval
Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval
2026. május 30., szombat

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval
2026. május 30., szombat

Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók

Ittas állapotban ütközött több parkoló autóval, és egy kerítésnek is nekiment a csíkszeredai Fenyő és Nárcisz utcákban egy 33 éves nő szombatra virradóan Csíkszeredában – erősítette meg lapunknak a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
2026. május 30., szombat

Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Gyermeknap Csíkszereda központjában

Játékokkal, családi programokkal és egész hétvégés majálissal várják a gyerekeket és szüleiket június 1-jén Csíkszereda belvárosában.

Gyermeknap Csíkszereda központjában
Gyermeknap Csíkszereda központjában
2026. május 28., csütörtök

Gyermeknap Csíkszereda központjában
2026. május 27., szerda

Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszeredában épülő új ifjúsági bérlakások építése érdekében. A beruházó Országos Lakásügynökség (ANL) a város által korábban átadott területen két tömbházat épít fel.

Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában
Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában
2026. május 27., szerda

Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában
2026. május 27., szerda

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet

Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet
Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet
2026. május 27., szerda

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet
Hirdetés
2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!