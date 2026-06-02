Kidőlt éjjel egy idős fa a csíkszeredai központi parkban

A hétfő éjszakai vihar következtében egy idős fűzfa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Személyi sérülés nem történt, az eset azonban ismét ráirányítja a figyelmet az öregedő, veszélyessé váló fák problémájára.

Székelyhon 2026. június 02., 10:002026. június 02., 10:00

Az éjszaka folyamán kidőlt fát a városi kertészet munkatársai már a kora reggeli órákban eltávolították a területről – számolt be közösségi oldalán Bors Béla alpolgármester. Ahogy arról korábban több ízben is beszámoltunk, Csíkszeredában már évekkel ezelőtt átfogó zöldkataszteri felmérést indítottak, amelynek során

szakemberek vizsgálták a közterületeken található fák egészségi állapotát.