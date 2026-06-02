Kidőlt éjjel egy idős fa a csíkszeredai központi parkban

Fotó: Bors Béla / Facebook
A hétfő éjszakai vihar következtében egy idős fűzfa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Személyi sérülés nem történt, az eset azonban ismét ráirányítja a figyelmet az öregedő, veszélyessé váló fák problémájára.
Az éjszaka folyamán kidőlt fát a városi kertészet munkatársai már a kora reggeli órákban eltávolították a területről – számolt be közösségi oldalán Bors Béla alpolgármester.
Ahogy arról korábban több ízben is beszámoltunk, Csíkszeredában már évekkel ezelőtt átfogó zöldkataszteri felmérést indítottak, amelynek során
A cél az volt, hogy a veszélyes vagy súlyosan beteg fákat időben azonosítsák, és lehetőség szerint megmentsék, illetve szükség esetén eltávolítsák. A felmérések során egyes nagy méretű fákat speciális tomográfos vizsgálatnak is alávetették, hogy feltárják a törzs belsejében kialakuló korhadásokat.
Tomográffal világítják át a két méternél nagyobb törzsátmérőjű fákat, hogy megállapítsák, milyen állapotban vannak, szükséges-e beavatkozni a fa megmentésére, esetleg ki kell-e vágni. Részletes zöldkataszteri felmérés készül Csíkszeredában.
Az akkori szakértői vizsgálatok szerint a központi parkban például több, még a múlt század közepén ültetett nyárfa is jelentős belső korhadásnak indult, ezért ezek közül többet már kivágtak, egyebeket pedig folyamatosan figyeltek. A városvezetés korábban hangsúlyozta: a kivágások célja nem a zöldfelületek csökkentése, hanem a lakók biztonságának garantálása, ugyanakkor az eltávolított fák helyére újakat ültetnek.
Elkezdték négy öreg és meggyengült nyárfa kivágását Csíkszeredában, a városközponti parkban. Helyükre vöröstölgysor kerül.
