Gyermeknap Csíkszereda központjában

Fotó: Pinti Attila
Játékokkal, családi programokkal és egész hétvégés majálissal várják a gyerekeket és szüleiket június 1-jén Csíkszereda belvárosában.
Ismét gyerekzsivajjal és színes programokkal telik meg Csíkszereda városközpontja a nemzetközi gyermeknap alkalmából.
A gyermeknapi rendezvények mellett a központi parkba látogatók a Csíki Majális – A családok hétvégéje eseményeibe is bekapcsolódhatnak május 29. és június 1. között, amely több napon át kínál kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket minden korosztály számára.
Programok lesznek a központi parkban, a Promenádon, a Csíki Mozinál, a Majláth Gusztáv Károly téren valamint a Tectum Company cégnél.
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszeredában épülő új ifjúsági bérlakások építése érdekében. A beruházó Országos Lakásügynökség (ANL) a város által korábban átadott területen két tömbházat épít fel.
Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.
Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.
Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.
Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.
Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.
Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.
