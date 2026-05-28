Gyermeknap Csíkszereda központjában

Játékokkal, családi programokkal és egész hétvégés majálissal várják a gyerekeket és szüleiket június 1-jén Csíkszereda belvárosában.

Ismét gyerekzsivajjal és színes programokkal telik meg Csíkszereda városközpontja a nemzetközi gyermeknap alkalmából.

A gyermeknapi rendezvények mellett a központi parkba látogatók a Csíki Majális – A családok hétvégéje eseményeibe is bekapcsolódhatnak május 29. és június 1. között, amely több napon át kínál kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket minden korosztály számára.

Programok lesznek a központi parkban, a Promenádon, a Csíki Mozinál, a Majláth Gusztáv Károly téren valamint a Tectum Company cégnél.

