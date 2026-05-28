Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Gyermeknap Csíkszereda központjában

Archív • Fotó: Pinti Attila

Archív

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Játékokkal, családi programokkal és egész hétvégés majálissal várják a gyerekeket és szüleiket június 1-jén Csíkszereda belvárosában.

Székelyhon

2026. május 28., 08:232026. május 28., 08:23

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismét gyerekzsivajjal és színes programokkal telik meg Csíkszereda városközpontja a nemzetközi gyermeknap alkalmából.

A gyermeknapi rendezvények mellett a központi parkba látogatók a Csíki Majális – A családok hétvégéje eseményeibe is bekapcsolódhatnak május 29. és június 1. között, amely több napon át kínál kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket minden korosztály számára.

Hirdetés

Programok lesznek a központi parkban, a Promenádon, a Csíki Mozinál, a Majláth Gusztáv Károly téren valamint a Tectum Company cégnél.

Részletes program ide kattintva olvasható.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Őrizetbe vette a rendőrség a tanítónőt a tízéves diákkal kialakult konfliktusa után
A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin
Remekeltek a kézdivásárhelyi diáklányok a Tymbark Kupa országos döntőjében
Bukarest újabb abszurdja: bukott pártból magyarellenes kormányfőt?
A végjáték nem kedvezett a magyar és a román válogatottnak a minifutball Eb rajtján
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Őrizetbe vette a rendőrség a tanítónőt a tízéves diákkal kialakult konfliktusa után
Székelyhon

Őrizetbe vette a rendőrség a tanítónőt a tízéves diákkal kialakult konfliktusa után
A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin
Székelyhon

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin
Remekeltek a kézdivásárhelyi diáklányok a Tymbark Kupa országos döntőjében
Székely Sport

Remekeltek a kézdivásárhelyi diáklányok a Tymbark Kupa országos döntőjében
Bukarest újabb abszurdja: bukott pártból magyarellenes kormányfőt?
Krónika

Bukarest újabb abszurdja: bukott pártból magyarellenes kormányfőt?
A végjáték nem kedvezett a magyar és a román válogatottnak a minifutball Eb rajtján
Székely Sport

A végjáték nem kedvezett a magyar és a román válogatottnak a minifutball Eb rajtján
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszeredában épülő új ifjúsági bérlakások építése érdekében. A beruházó Országos Lakásügynökség (ANL) a város által korábban átadott területen két tömbházat épít fel.

Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában
Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában
2026. május 27., szerda

Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet

Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet
Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet
2026. május 27., szerda

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet
2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
2026. május 26., kedd

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában

Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában
Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában
2026. május 26., kedd

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
Hirdetés
2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”
A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”
2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”
2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat
A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat
2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!