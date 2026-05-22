Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

Székelyhon

2026. május 22., 17:112026. május 22., 17:11

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Videónkban Deáky András nyugalmazott tanár, iskolaigazgató és Olteán Péter, a község polgármestere mesélt a helyreállítás nehézségeiről és a számos helyről kapott segítségről.

korábban írtuk

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat
A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

Hirdetés

Csíkszék Gyimesbükk
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig
Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Bekeményítenek a Kolozsvári CFR játékosai
Csíksomlyó nem szavazókör
A Kolozsvári CFR meccsével elkezdődik a Szuperliga utolsó fordulója
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig
Székelyhon

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig
Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Székelyhon

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Bekeményítenek a Kolozsvári CFR játékosai
Székely Sport

Bekeményítenek a Kolozsvári CFR játékosai
Csíksomlyó nem szavazókör
Krónika

Csíksomlyó nem szavazókör
A Kolozsvári CFR meccsével elkezdődik a Szuperliga utolsó fordulója
Székely Sport

A Kolozsvári CFR meccsével elkezdődik a Szuperliga utolsó fordulója
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 22., péntek

Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje

A Colectiv-ügyben elítélt katonai tűzoltók egyikét, Antonina Radut, aki négy évvel ezelőtt, az ítélet kihirdetése előtt elszökött Romániából, bebörtönözték egy moldovai börtönben, ahol a román bíróságok által kiszabottnál enyhébb büntetést fog letölteni.

Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje
Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje
2026. május 22., péntek

Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje
Hirdetés
2026. május 22., péntek

Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet

Hantavírusgyanús esetet jelentettek Krassó-Szörény megyéből – közölte pénteken az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet
Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet
2026. május 22., péntek

Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet
2026. május 22., péntek

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van – írja az MTI Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtti Facebook-bejelentésére hivatkozva.

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette
2026. május 22., péntek

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette
2026. május 22., péntek

Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben

Az elnöki hivatal pénteken bejelentette, hogy a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ aláírt egy megállapodást, amelyben vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új közalkalmazotti bértörvényt.

Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben
Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben
2026. május 22., péntek

Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben
Hirdetés
2026. május 22., péntek

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig
Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig
2026. május 22., péntek

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig
2026. május 22., péntek

A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt

A görlitzi többlakásos épület összeomlása után eltűntnek nyilvánított mindkét román turista holttestét megtalálták a romok alatt.

A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt
A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt
2026. május 22., péntek

A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt
2026. május 22., péntek

Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását

A hitelszerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel. Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret.

Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását
Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását
2026. május 22., péntek

Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását
Hirdetés
2026. május 22., péntek

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor-palota péntek reggel.

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota
Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota
2026. május 22., péntek

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota
2026. május 21., csütörtök

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt

Csütörtök délután egy 72 éves férfit megtámadott és megharapott egy medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) település külterületén, ahol két héttel ezelőtt egy nőt ölt meg a nagyvad.

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
2026. május 21., csütörtök

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
2026. május 21., csütörtök

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt
Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt
2026. május 21., csütörtök

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!